Nicht nur im realen Fußball ändern sich die Formationen und Taktiken der Mannschaften, sondern auch in FIFA 23. Im Folgenden zeigen wir euch die derzeit besten Aufstellungen, Taktiken und Spieleranweisungen für euren Club.

Die enge Raute ist weiterhin eine gute Formation, auch in FIFA 23. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Beste Formation in FUT 23

Wenn ihr in FIFA Ultimate Team in den Division Rivals und in den Squad Battles die besten Belohnungen holen wollt, sollte eure FUT-Mannschaft natürlich stark aufgestellt sein.

Welche Aufstellung ist allerdings die beste? Leider kann die Frage nicht zu 100% beantwortet werden, da es auch immer auf euren eigenen Spielstil und auf eure Spieler ankommt. Vor allem solltet ihr zudem das neue Chemie-System verstehen und Positionswechsel gekonnt einsetzen. Nachdem ihr das getan habt, solltet ihr euch an euren Vorlieben und euren Spielern orientieren.

Wichtiger Hinweis: FIFA 23 ist gerade erst erschienen, darum muss sich erst noch eine klare Meta heraustellen. Die folgenden Aufstellungen sind natürlich nur Vorschläge. Wie im echten Fußball auch, setzt nicht jeder Trainer auf dieselbe Herangehensweise. Nichtsdestotrotz solltet ihr euch folgende Aufstellungen etwas genauer anschauen. Probiert vor allem auch mehrere Formationen aus, ansonsten werdet ihr nie herausfinden, welche Aufstellung euch am meisten liegt. Außerdem befindet sich der Guide noch in Bearbeitung. Sobald mehr Infos zu den besten Anweisungen vorliegen, werden wir den Guide dementsprechen aktualisieren.

Die besten Aufstellungen in FIFA 23

Formation 4 - 2 - 2 - 2

Als erste Formation solltet ihr euch die 4 - 2 - 2 - 2 anschauen:

Zur Aufstellung 4 - 2 - 2 - 2 tendieren zum Start einige Profis. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die individuelle Taktik sollte so aussehen:

Defensivstil: Ausgeglichen

Breite: 50

Tiefe: 50

Aufbauspiel: Ausgeglichen

Chancenerarbeitung: Direkte Pässe

Breite: 50

Spieler im Strafraum: 3

Ecken: 3

Freistöße: 3

Die Anweisungen sollten so aussehen:

Bei den vier Offensivspielern (2x ST, 2x ZOM) könnt ihr alles auf "Standard" lassen. Einer der beiden Sechser (ZDM) bekommt "Mitte abdecken" und "Hinten bleiben bei Angriffen", der andere ZDM erhält nur "Mitte abdecken". Einer eurer beiden Außenverteidiger sollte ebenfalls "Hinten bleiben bei Angriffen" bekommen. Alle anderen Anweisungen bleiben auf "Standard".

Formation 4 - 4 - 2

Die zweite Aufstellung, die ebenfalls zum Start sehr beliebt ist, ist die 4 - 4 - 2:

Das 4 - 4 - 2 ist zum Start von FIFA 23 ebenfalls beliebt. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die individuelle Taktik sollte so aussehen:

Defensivstil: Ausgeglichen

Breite: 50

Tiefe: 50

Aufbauspiel: Ausgeglichen

Chancenerarbeitung: Läufe in die Spitze

Breite: 52

Spieler im Strafraum: 6

Ecken: 1

Freistöße: 1

Die Anweisungen sollten so aussehen:

Beide STs sollten jeweils "Abwehr überlaufen" und "Vorn bleiben" bekommen. Beide Flügelspieler (LM & RM) erhalten "Außen bleiben". Beide ZMs bekommen "Mitte abdecken", zudem sollte mindestens ein ZM "Hinten bleiben bei Angriffen" bekommen, ihr könnt diese Anweisung aber auch beiden Sechsern geben. Außerdem solltet ihr beide Außenverteidiger noch auf "Hinten bleiben bei Angriffen" stellen. Alle anderen Anweisungen bleiben auf "Standard".

Weitere Taktiken in FUT 23

Falls ihr mit den oberen beiden Aufstellungen nicht zurecht kommen solltet, könnt ihr auch die folgenden zwei Formationen ausprobieren:

4 - 1 - 2 - 1 - 2 (2)

4 - 3 - 2 - 1

