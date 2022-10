von Sergej Jurtaev (Dienstag, 04.10.2022 - 19:19 Uhr)

In Update 3.1 von Genshin Impact gibt es das Event „In Bechern schwingende Lieder“, bei dem das Weinlesefest in Mondstadt veranstaltet wird. Eine der Aufgaben des Events ist „Reicher Segen“. Hierbei müsst ihr anhand von Hinweisen Truhen des reichen Segens in Mondstadt finden. Wir zeigen euch in diesem Guide alle Fundorte!

„Reicher Segen“ ist in drei Abschnitte unterteilt, bei denen ihr je acht Truhen finden müsst. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wenn die Musik erklingt

Truhe #1 – Hinweis: Frohes Weinlesefest! Ich habe Geschenke in der Nähe der Bühne des Weinmarkts abgelegt. Ich hoffe, dass du dich einen ganzen Tag lang freust, wenn du sie findest.

Fundort der ersten Truhe in „Wenn die Musik erklingt“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Truhe #2 – Hinweis: Ich habe meine herzlichsten Glückwünsche bei der Fee der Quelle hinterlassen.

Fundort der zweiten Truhe in „Wenn die Musik erklingt“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Truhe #3 – Hinweis: Das Geschenk ist in der Nähe des südlichsten Hauses von Quellingen.

Fundort der dritten Truhe in „Wenn die Musik erklingt“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Truhe #4 – Hinweis: Ich habe das Geschenk hinter einem Geschäft in Mondstadt abgelegt. Die Katzen in dem Geschäft sind ziemlich süß und der Cocktail, den die vor Wut kochende Wirtin gemischt hat, schmeckt ganz gut ... Auch wenn es mit dem Feuerwasser von Snezhnaya nicht mithalten kann.

Fundort der vierten Truhe in „Wenn die Musik erklingt“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Truhe #5 – Hinweis: Danke dir, o Barbatos, für die reiche Ernte, die du Mondstadt bescherst. Mein Geschenk lege ich dir zu Füßen.

Fundort der fünften Truhe in „Wenn die Musik erklingt“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Truhe #6 – Hinweis: Das Geschenk liegt an der Hintertür der „Engelsgabe“.

Fundort der sechsten Truhe in „Wenn die Musik erklingt“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Truhe #7 – Hinweis: In Mondstadt gibt es einen Ort mit einer wunderschönen Aussicht, warst du schonmal da? Ich gebe dir noch einen kleinen Hinweis ... Das Geschenk liegt sehr weit oben! Pass gut auf, wenn du hingehst!

Fundort der siebten Truhe in „Wenn die Musik erklingt“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Truhe #8 – Hinweis: Ich habe das Geschenk in der Nähe des Trainingsgeländes des Ritterordens platziert. Wenn du es holst, verhalte dich ruhig, stör bitte nicht die übenden Freunde, danke für die Aufmerksamkeit.

Fundort der achten Truhe in „Wenn die Musik erklingt“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Das Fest in vollem Gange

Truhe #1 – Hinweis: Abenteuerenthusiast! Das von mir selbst vorbereitete Geschenk befindet sich in der Nähe eines Andenkenhändlers.

Fundort der ersten Truhe in „Das Fest in vollem Gange“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Truhe #2 – Hinweis: Hallo Freund. Ich habe das Geschenk in der Nähe eines alten Hotels in Mondstadt abgelegt (Im Hotel wohnen gegenwärtig einige Gäste von Auswärts).

Fundort der zweiten Truhe in „Das Fest in vollem Gange“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Truhe #3 – Hinweis: Riesige Blätter schwingen im Wind. Das Geschenk ist in der Nähe des Hauptquartiers des Ordo Favonius.

Fundort der dritten Truhe in „Das Fest in vollem Gange“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Truhe #4 – Hinweis: Hallo! Ich habe das Geschenk in der Nähe des Mostsees versteckt, an dem Ort, an dem ich häufig Enten füttere. Erschrick sie nicht, wenn du es holst.

Fundort der vierten Truhe in „Das Fest in vollem Gange“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Truhe #5 – Hinweis: Dem Südwind entgegen strömen die Reisenden ohne Pause; doch niemand interessieren die Geschenke am Nebentor des Sees.

Fundort der fünften Truhe in „Das Fest in vollem Gange“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Truhe #6 – Hinweis: Brich auf! In der Schatzkammer der Büchermagierin wird dir die Herrin des Immernachtreichs dir ihre Gnade zuteil kommen lassen.

Fundort der sechsten Truhe in „Das Fest in vollem Gange“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Truhe #7 – Hinweis: Dort wo ich häufig Fisch in die Luft jage, gibt es einen alten und kaputten Güterwagen, hinter dem ich das Geschenk versteckt habe! Wenn du es finden kannst, soll es dir gehören. Oh! Den Wagen habe nicht ich in die Luft gejagt, wirklich nicht! Razor kann das bezeugen!

Fundort der siebten Truhe in „Das Fest in vollem Gange“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Truhe #8 – Hinweis: Im Flüsterwald gibt es in der Nähe des Mostsees eine seichte Sandbank und eine kleine Anlegestelle. In der Gegend habe ich mein Geschenk versteckt. (Die Straße ist da ziemlich uneben, pass gut auf, dass du nicht hinfällst.)

Fundort der achten Truhe in „Das Fest in vollem Gange“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

