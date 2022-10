von Olaf Fries (Mittwoch, 05.10.2022 - 15:05 Uhr)

In FIFA 23 könnt ihr euch mit den Squad Battles Belohnungen in FUT ergattern und so eure Mannschaft verstärken. Im Folgenden listen wir euch alle Rewards auf und erklären euch, wie die Squad Battles funktionieren.

Durch die Squad Battles in FIFA 23 könnt ihr im Rang aufsteigen und eure Mannschaft verbessern. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Squad Battles in FIFA 23 kurz erklärt

Die Squad Battles sind eine ausgezeichnete Alternative, wenn ihr eure FUT-Mannschaft verstärken wollt, aber keine Lust auf schwitzige Online-Matches gegen reale Spieler habt. Denn im Gegensatz zu den Division Rivals, spielt in den Squad Battles gegen den CPU. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr dabei für jedes Match individuell einstellen.

Dabei gilt folgende Regel: Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Punkte bekommt ihr. Die Punkte benötigt ihr, um in eurem Rang zu steigen. Je höher ihr steigt, desto besser sind die Belohnungen (dazu unten mehr). Um eure Chancen zu erhöhen, solltet ihr auf jeden Fall mit der besten Aufstellung antreten. Zusätzlich solltet ihr noch vom neuen Chemie-System Gebrauch machen.

Am Ende einer jeweiligen Partie erhaltet ihr immer eine Übersicht eurer gewonnenen Punkte:

Am Ende einer Partie seht ihr euren Squad Battle-Fortschritt und wie viele Punkte ihr erspielt habt. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Pro Woche könnt ihr euren Rang in 40 "Squad Battles"-Spielen erhöhen. Seid ihr gegen die im Squad Battles-Menü angezeigten Teams angetreten, könnt ihr per Gegner-Update (Viereck beziehungsweise X drücken) neue Mannschaften herbeirufen und weitere Partien spielen.

Nach 40 gespielten Partien pro Woche erhaltet ihr bis zum nächsten Reset allerdings nur noch Münzen. Euer Rang kann sich nach den 40 Spielen nicht mehr erhöhen.

PlayStation Store Guthaben für FIFA 23 Ultimate Team - 2800 FIFA Points - PS4/PS5 Download Code - de Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2022 18:02 Uhr

Squad Battles Belohnungen - Uhrzeit

Euer Fortschritt wird jeden Sonntag um 10 Uhr morgens zurückgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt könnt ihr also auch alle Belohnungen erhalten. Ihr findet sie dann im Shop.

Falls ihr eure Belohnungen nicht sofort erhaltet, können Server-Probleme oder unvorhergesehene Updates der Grund dafür sein. Übt euch einfach in Geduld und macht euch keine Sorgen, falls dies auftritt, die Belohnungen sind nicht verloren. Im Folgenden listen wir euch alle Rewards auf.

Alle Squad Battles Rewards im Überblick

Squad Battles Belohnungen in Bronze

Bronze 3: Premium Leihspieler-Belohnungs-Pack

Premium Leihspieler-Belohnungs-Pack Bronze 2: Gold-Pack

Gold-Pack Bronze 1: 2 Goldpacks, 500 Coins

Squad Battles Belohnungen in Silber

Silber 3: 1 Premium Gold Pack, 1 Gold-Pack, 1.000 Coins

1 Premium Gold Pack, 1 Gold-Pack, 1.000 Coins Silber 2: 2 Premium Gold-Packs, 1 Gold-Pack, 2.000 Coins

2 Premium Gold-Packs, 1 Gold-Pack, 2.000 Coins Silber 1: 2 Jumbo Premium Gold-Packs, 4.000 Coins

Squad Battles Belohnungen in Gold

Gold 3: 1 Jumbo-Premium Gold-Pack, 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack, 5.000 Coins

1 Jumbo-Premium Gold-Pack, 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack, 5.000 Coins Gold 2: 1 Jumbo-Premium Gold-Pack, 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack, 6.000 Coins

1 Jumbo-Premium Gold-Pack, 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack, 6.000 Coins Gold 1: 1 Prime Gemischte-Spieler-Pack, 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 1 Jumbo Premium Gold-Pack, 8.000 Coins

Squad Battles Belohnungen in Elite

Elite 3: 2 Seltene-Electrum-Spieler-Packs, 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack, 8.000 Coins

2 Seltene-Electrum-Spieler-Packs, 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack, 8.000 Coins Elite 2: 2 Seltene-Electrum-Spieler-Packs, 1 Premium-Goldspieler-Pack, 14.000 Coins

2 Seltene-Electrum-Spieler-Packs, 1 Premium-Goldspieler-Pack, 14.000 Coins Elite 1: 2 Seltene Spieler-Packs, 26.000 Coins

Squad Battles Belohnungen - Top 200

Top 200: 1 Seltene-Spieler-Pack, 2 Mega-Packs, 65.000 Coins

Dieses Video zu FIFA 23 schon gesehen?