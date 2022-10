von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 05.10.2022 - 23:28 Uhr)

Im Archotenauftrag „König Deshret und die drei Heiligen“ müsst ihr die Quest „Geheimnis der sengenden Wüste“ in Sumeru absolvieren. Dabei müsst ihr die Mysteriöse Ruine durchqueren, die ein paar Rätsel für euch bereithält und die für Probleme sorgen könnten. In diesem Guide verraten wir euch die Lösung, die ihr euch alternativ im folgenden Video ansehen könnt.

So schließt ihr die Mysteriöse Ruine ab

Nach einigen Dialogen und Laufwegen erreicht ihr schließlich die Mysteriöse Ruine, die ihr betreten müsst. Nach der Zwischensequenz erwartet euch direkt ein kleines und simples Rätsel. Auf der linken Seite gibt es drei Säulen, die ihr drehen müsst, bis sie aufleuchten. In der Ausgangssituation müsst ihr sie demnach wie folgt drehen:

Linke Säule: 2x drehen

Mittlere Säule: 1x drehen

Rechte Säule: 1x drehen

Dadurch schaltet ihr den Aufzug frei, mit dem ihr nach unten fahren müsst. Folgt der Zielmarkierung und erledigt die Gegner auf dem Weg, um eine Truhe zu erhalten. Unten erreicht ihr eine Sackgasse, in der sich aber nach und nach die Wände verschieben, sodass ihr schließlich einen Weg zu einem weiteren Aufzug findet, mit dem ihr nach oben fahren müsst.

Besiegt die Gegner im folgenden Raum, öffnet die Truhe und dreht euch um 180 Grad. Rechts an der Wand könnt ihr die „Mysteriöse Nachricht“ lesen, die verrät, wie ihr vorankommt: Drückt den Schalter an der Wand, damit der Aufzug nach unten fährt. Danach drückt ihr den Schalter noch einmal und springt auf das „Dach“ des Aufzugs, während dieser nach oben fährt, um so die obere Ebene zu erreichen.

Lasst den Aufzug mit diesem Schalter nach unten fahren. Drückt ihn dann erneut und springt oben auf den Aufzug. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Schaltet die Gegner im nächsten Raum aus und kümmert euch dann um das letzte Rätsel der Ruine. Wie am Anfang müsst ihr drei Säulen zum Leuchten bringen. Diesmal drehen sich die Säulen jedoch automatisch. Vor den seitlichen Säulen befindet sich je ein Schalter auf dem Boden, mit dem ihr die Rotation der Säulen aufhalten könnt. Sobald die Säule die richtige Position hat und leuchtet, müsst ihr also den Schalter drücken. Wenn die seitlichen Säulen leuchten, müsst ihr nur noch etwas warten, bis die mittlere Säule sich richtig gedreht hat.

Geheimnis der sengenden Wüste abschließen

Fahrt danach mit dem Fahrstuhl zum Ende des Dungeons, wo euch eine längere Zwischensequenz erwartet. Nachdem ihr die Ruine verlassen habt, müsst ihr nur noch den Stützpunkt der Goldbrigade und das Aaru-Dorf aufsuchen, wo ihr euch durch zahlreiche Dialoge klicken müsst, bis ihr schließlich „Geheimnis der sengenden Wüste“ sowie auch den Archotenauftrag „König Deshret und die drei Heiligen“ erfolgreich beendet.