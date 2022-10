von Olaf Fries (Mittwoch, 05.10.2022 - 18:13 Uhr)

Tore müssen zelebriert werden, das ist nicht nur im realen Fußball so, sondern auch in FIFA 23. Im Folgenden listen wir euch alle neuen und alten Torjubel mit ihrer Tastenkombination auf.

Tore müssen gefeiert werden, auch in FIFA 23. (Bildquelle: EA Sports)

Alle neuen Torjubel

In FIFA 23 gibt es insgesamt 6 neue Torjubel: Griddy, Gamer, Eye of the Storm, Slide Salute, Slide and Flex und den Arm Swing (Boneless). Mit den folgenden Tastenkombinationen setzt ihr sie um (die Pfeile symboliseren die Bewegung des rechten Sticks):

Jubel Tastenkombination (PS/Xbox) Griddy R2/RT (halten) + ⇧ ⇧ Gamer R1/RB (halten) + ⇨ ⇦ Eye of the Storm R1/RB (halten) + ↻ Slide Salute R1/RB (halten) + ⇨ (halten) Slide and Flex R1/RB (halten) + ⇩ (halten) Arm Swing (Boneless Walk) L1/LB (halten) + ⇨ ⇦

Jubel überspringen und Standard-Jubel

Sorry, oben findet ihr eine kleine Lüge, denn ihr müsst natürlich nicht alle Tore bejubeln und zelebrieren. Manchmal kommt es natürlich auch vor, dass ihr einen Torjubel überspringen wollt, egal ob in den Squad Battles, Division Rivals oder im Karrieremodus.

Wenn ihr den Jubel überspringen möchtet, drückt einfach nur R1/RB (PS/Xbox) + L1/LB (PS/Xbox). Hierdurch könnt ihr den Torjubel abbrechen und direkt mit dem Spiel fortfahren.

Wenn ihr einen "Signature"-Torjubel, wie beispielsweise Siu von Cristiano Ronaldo (weiterhin einer der besten Spieler), durchführen möchtet, müsst ihr einfach nur X/A (PS/Xbox) drücken. Um einen zufälligen Jubel zu erhalten, drückt ihr Kreis/B (PS/Xbox).

PlayStation Store Guthaben für FIFA 23 Ultimate Team - 2800 FIFA Points - PS4/PS5 Download Code - de Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2022 18:02 Uhr

Alle Jubel mit Liste

Damit ihr nicht nur die Tastenkombinationen der neuen Torjubel kennt, listen wir euch alle Jubel in FIFA 23 auf (die Pfeile symboliseren die Bewegung des rechten Sticks):

Jubel Tastenkombination (PS/Xbox) Arm Swing L1/LB (halten) + ⇨ Backflips R2/RT (halten) + 2x Viereck/X Big Person L1/LB (halten) + ⇨ (halten) Break Dance R1/RB + ⇨ ⇨ Brick Fall L2/LT (halten) + ⇦ (halten) Calm Down L1/LB (halten) + 2x Dreieck/Y Cell Phone L2/LT (halten) + Viereck/X Challenge L2/LT (halten) + 2x Viereck/X Cradle Swing R2/RT (halten) + Dreieck/Y Cross L1/LB (halten) + ⇩ ⇩ Dance R2/RT (halten) + ⇦ ⇨ Dance & Spin R2/RT (halten) + ⇨ ⇨ Disbelief R2/RT (halten) + ⇩ (halten) Eye of the Storm RB/R1 (halten) + gegen den Uhrzeigersinn drehen Fingers L2/LT (halten) + R3/RS Floor Spin L1/LB (halten) + gegen den Uhrzeigersinn drehen Flying Dive R1/RB (halten) + ⇧ (halten) Gamer R1/RB (halten) + ⇨ ⇦ Giddy Up L1/LB (halten) + R3/RS Goggles R2/RT (halten) + ⇧ ⇩ Golf Swing R1/RB (halten) + ⇦ ⇨ Griddy R2/RT (halten) + ⇧ ⇧ Guitare Dance R1/RB (halten) + ⇧ ⇧ Hang Loose L1/LB (halten) + ⇧ ⇩ Heart L2/LT (halten) + ⇩ (halten) Hop & Point R2/RT (halten) + ⇩ ⇩ Hypnosis L2/LT (halten) + Dreieck/Y I Can't Hear You L2/LT (halten) + ⇨ (halten) Kiss The Ground R2/RT (halten) + ⇨ (halten) Kiss The Ring R2/RT (halten) + 2x Dreieck/Y Knee Slide R1/RB (halten) + ⇦ ⇦ Knee Slide Drag L1/LB (halten) + ⇩ ⇧ Knee Slide Fail L2/LT (halten) + ⇦ ⇦ Knee Slide Spin L1/LB (halten) + im Uhrzeigersinn drehen KO L1/LB (halten) + 2x Viereck/X Little Brother L2/LT (halten) + 2x Kreis/B Mannequin L2/LT (halten) + ⇧ (halten) Mask L1/LB (halten) + ⇧ ⇧ Matador R2/RT (halten) + ⇩ ⇧ Motorbike L1/LB (halten) + ⇩ (halten) Nailbiter R2/RT (halten) + ⇧ (halten) Neighborhood L2/LT (halten) + ⇩ ⇩ One Eye R2/RT (halten) + R3/RS Peace R1/RB (halten) + 2x Viereck/X Phone It In L1/LB (halten) + ⇧ (halten) Picture R2/RT (halten) + Viereck/X Pigeon R1/RB (halten) + R3/RS Pipe L2/LT (halten) + ⇧ ⇩ Point L1/LB (halten) + ⇨ ⇨ Point To The Sky L1/LB (halten) + Kreis/B Relax R2/RT (halten) + ⇦ (halten) Riding The Wave L1/LB (halten) + Dreieck/Y Right Here, Right Now R1/Rb (halten) + Kreis/B Scissors L1/LB (halten) + Viereck/X Scorpion L2/LT (halten) + ⇦ ⇨ Show Respect L1/LB (halten) + 2x Kreis/B Slide and Flex R1/RB (halten) + ⇩ (halten) Slide Salute R1/RB (halten) + ⇨ (halten) Spanish Dance L2/LT (halten) + ⇧ ⇧ Speed Walk L2/LT (halten) + ⇨ ⇨ Spinning Frog L2/LT (halten) + im Uhrzeigersinn drehen Stand Tall R1/RB (halten) + ⇦ (halten) Stir The Pot L2/LT (halten) + 2x Dreieck/Y Surf and Flex L2/LT (halten) + ⇩ ⇧ Swagger R1/RB (halten) + 2x Kreis/B Tea L2/LT (halten) + ⇨ ⇦ Tea For Two R1/RB (halten) + ⇩ ⇩ The Baby L1/LB (halten) + ⇦ (halten) The Salute R1/RB (halten) + Dreieck/Y The Worm R1/RB (halten) + im Uhrzeigersinn drehen Timber L2/LT (halten) + Kreis/B Uncontrolled Backflip R2/RT (halten) + im Uhrzeigersinn drehen Waddle L2/LT (halten) + im Uhrzeigersinn drehen Walk Like Me L1/LB (halten) + ⇦ ⇨ World Beater R2/RT (halten) + 2x Dreieck/Y

Dieses Video zu FIFA 23 schon gesehen?