von Josua Schneider (Donnerstag, 06.10.2022 - 17:05 Uhr)

In Overwatch 2 begegnen euch einige Fehler. Glücklicherweise beinhalten sie oft einen Fehlercode, mit dem ihr schnell eine Lösung für das Problem finden könnt. In diesem Guide listen wir euch die Fehlercodes auf und bieten Lösungen an.

In Overwatch 2 bekämpft ihr nicht nur das gegnerische Team, sondern auch so manchen fiesen Fehlercode. (Bildquelle: Screenshot spieletipps, Pixabay)

Welche Fehler treten in Overwatch 2 auf?

Overwatch 2 war schon zu Beginn vor Fehlern nicht gefeit: Verbindungsprobleme und -abbrüche, Accountzusammenführungen sind fehlgeschlagen und Inhalte wurden nicht übertragen. Glücklicherweise gibt es zu vielen bekannten Fehlern auch einen entsprechenden Fehlercode, der im Blizzard-Support eingesehen werden kann.

Im folgenden listen wir euch die bekannten Fehlercodes auf und präsentieren bekannte Lösungen. Sollten die Lösungen wirkungslos bleiben, solltet ihr den Support kontaktieren.

Fehlercode BC-153 – Zugang verwährt

Der Fehlercode BC-153 ist zum Start von Overwatch 2 vielen Spielern begegnet, die sich ins Spiel einloggen wollten. Den Code begleitete die Nachricht, dass ein Login nicht möglich ist. Bisher gibt es noch keine offizielle Lösung.

Da es sich um ein Serverproblem bei Blizzard handelt, gibt es auch keine erfolgsversprechenden Lösungen. Ihr könnt jedoch die folgenden Ansätze probieren:

Ein Neustart des Spiels (inklusive Launcher) oder des gesamten Systems

Den Serverstatus überprüfen , beispielsweise auf Downdetector

Eure Serverregion ändern – Beachtet dabei, dass eine andere Serverregion höhere Übertragungsraten mit sich bringen und dadurch zu Lag führen kann.

Eine Neuinstallation von Overwatch 2

Die Änderung eures DNS-Servers (Erklärung bei Giga ansehen)

Eine Kabelverbindung aufbauen – Kabelverbindungen sind stabiler als kabelloses Internet.

Fehlercode LC-202 und Fehlercode LC-208 – Keine Konsolenverbindung

Mit den Fehlercodes LC-202 und LC-208 müssen sich nur Konsolenspieler herumschlagen. Dieser Fehler verhindert, dass sich eure Konsole mit dem Spiel verbinden kann. Laut der Aussage des Supports hängt dieser Fehler mit der Existenz eines BattleTags zusammen. Solltet ihr einen BattleTag besitzen und trotzdem diesem Fehler begegnen, probiert die folgenden Schritte:

Verknüpft euren Battle.net-Account neu mit eurem Konsolenaccount. Überprüft euer Netzwerk: Startet den Router neu, überprüft eure Netzwerkkonfigurationen auf Probleme mit Firewall, Router oder Port, optimiert eure (kabellose) Verbindung und führt einen Verbindungstest bei eurer Konsole durch. Verwendet den Konsolenbrowser und das Looking Glass-Tool von Blizzard, um mögliche Verbindungsprobleme zwischen eurer Konsole und dem Server zu identifizieren.

Fehlercode BC-101 – Client sagt nein

Fehlercode BC-101 sagt euch, dass euer Spielclient keine Verbindung zum Server findet. In den meisten Fällen hängt er mit eurer Internetverbindung zusammen. Ihr solltet folgende Schritte unternehmen:

Überprüft euer Netzwerk: Startet den Router neu, überprüft eure Netzwerkkonfigurationen auf Probleme mit Firewall, Router oder Port, optimiert eure (kabellose) Verbindung und führt einen Verbindungstest bei eurer Konsole durch. Unter Optionen → Video findet ihr die Netzwerkstatistiken. Wertet sie mithilfe von Blizzards Diagnose aus. Nur für Konsolenspieler: Verwendet den Konsolenbrowser und das Looking Glass-Tool von Blizzard, um mögliche Verbindungsprobleme zwischen eurer Konsole und dem Server zu identifizieren.

Weitere Fehlercodes

Die vorher genannten Fehlercodes sind in der letzten Zeit vermehrt aufgetreten. Falls euer Fehler nicht dabei war, findet ihr ihn vielleicht hier:

LS-403 – Bann, Bann, Bann

Der Code LS-403 markiert einen Bann eures Accounts. In diesem Fall erhaltet ihr auch eine E-Mail mit zusätzlichen Informationen. Auf der Seite von Blizzard könnt ihr diese Sperre anfechten

BN-054 und BN-564 – Konsolen-Server nicht erreichbar

Mit diesen Codes wird signalisiert, dass die Server momentan zur Wartung heruntergefahren sind. Sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr versuchen, eure Accounts neu zu verknüpfen.

BN-115 – Nicht authentifizierbar

Dieser Fehlercode weist auf ein Problem mit der Authentifizierung hin. Ein Neustart des Spiels sollte das Problem lösen.

WS-37403-7 – PlayStation-Network sagt nein

Wenn euch dieser Fehler begegnet, habt ihr Schwierigkeiten, euch mit dem PlayStation-Network zu verbinden. Probiert die folgenden Schritte:

Überprüft euer Netzwerk: Startet den Router neu, überprüft eure Netzwerkkonfigurationen auf Probleme mit Firewall, Router oder Port, optimiert eure (kabellose) Verbindung und führt einen Verbindungstest bei eurer Konsole durch. Unter Optionen → Video findet ihr die Netzwerkstatistiken. Wertet sie mithilfe von Blizzards Diagnose aus. Nur für Konsolenspieler: Verwendet den Konsolenbrowser und das Looking Glass-Tool von Blizzard, um mögliche Verbindungsprobleme zwischen eurer Konsole und dem Server zu identifizieren.

Fehlende Cosmetics

Einige Spieler mussten feststellen, dass die kosmetischen Items aus Overwatch nicht übertragen wurden. Dieser Fehler wird momentan noch von Blizzard bearbeitet, weshalb es keine offizielle Lösung gibt. Wir empfehlen euch darum, zunächst abzuwarten. Ihr könnt jedoch die folgenden Lösungsversuche unternehmen:

Wechselt euren Serverstandort.

Verbindet eure Accounts erneut.

Dieses Video zu Overwatch 2 schon gesehen?