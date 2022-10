von Ewelina Walkenbach (Donnerstag, 06.10.2022 - 13:21 Uhr)

Der Name verrät schon so einiges, denn in Stranded: Alien Dawn strandet eine Gruppe von Menschen auf einem unbekannten Planeten und muss dort um ihr Überleben kämpfen. Damit euer PC mit dem Spiel nicht zu kämpfen braucht, sollte er die minimalen bzw. die empfohlenen Systemanforderungen erfüllen. In unserem Artikel erfahrt ihr, welche Voraussetzungen es sind.

Stranded: Alien Dawn startet am 12.10.2022 in die Early-Access-Phase und die Systemanforderungen sind bereits bekannt (Bildquelle: strandedaliendawn.com).

Die Voraussetzungen sollten euren einigermaßen aktuellen PC nicht überfordern. Interessant ist auch der geringe Speicherplatz, den das Spiel benötigt.

Minimale Systemanforderungen

Hardware/Software Minimale Anforderungen Betriebssystem Windows 10 64bit Prozessor Intel i7-6700 oder AMD FX 8370 Grafikkarte Radeon RX 480 oder GeForce GTX 1050 Ti Arbeitsspeicher 8 GB RAM Festplattenspeicher 15 GB

Empfohlene Systemanforderungen

Hardware/Software Empfohlene Voraussetzungen Betriebssystem Windows 10, 11 64bit Prozessor Intel Core i5-10600K oder AMD Ryzen 7 2700 Grafikkarte GeForce RTX 2060 oder Radeon RX 5600 XT Arbeitsspeicher 16 GB RAM Festplattenspeicher 15 GB

Quelle: Steam