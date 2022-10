von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 06.10.2022 - 18:38 Uhr)

In Genshin Impact könnt ihr in Sumeru eine Schnitzeljagd starten, die aus mehreren Rätseln besteht. Ihr müsst dabei sogenannte Schatzzonen finden und so Drusus' Rätsel lösen. Das ist eine Voraussetzung, um den Weltauftrag „Schatz des Wissens – Neuer Plan“ freizuschalten. Wir empfehlen euch, euch die Lösung für die Schnitzeljagd in unserem Video anzusehen!

Genshin Impact: Schatzzonen finden & Drusus' Rätsel lösen Abonniere uns

auf YouTube

Drusus' Rätsel starten

Zunächst einmal müsst ihr den zweiten Akt des Achotenauftrags in Sumeru abschließen. Begebt euch dann zur Schatzstraße in Sumeru. Kurz vor der Abenteurergilde steht links eine Anschlagtafel. Untersucht diese und Kamal erzählt euch von Drusus' Preisjagd und den Schatzzonen. An der Anschlagtafel steht zudem der erste Hinweis.

Schaut euch diese Anschlagtafel in Sumeru an, um Drusus' Schnitzeljagd zu starten. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Erste Schatzzone

Hinweis: Tageslicht, das mit dem Tageslicht Schichtwechsel macht. Man kann von der Brücke den Rücken des Leuchtturms, vor der Arbeit fliehend, sehen.

Lösung: Springt südwestlich von der Anschlagtafel über das Geländer und gleitet zum Hafen mit dem Holzschiff. Unter der Holztreppe findet ihr eine Kiste, die ihr untersuchen müsst, um eine „Mit Rätseln beschriebene Notiz“ zu erhalten, die den nächsten Hinweis beinhaltet.

Fundort der ersten Schatzzone in Sumeru. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Zweite Schatzzone

Hinweis: Ein Spiegel nicht aus Glas spiegelt jedes Schauspiel wider.

Lösung: Mit dem Spiegel ist der Springbrunnen im Zentrum von Sumeru gemeint. Unter der Wendeltreppe findet ihr die Kiste mit dem nächsten Hinweis.

Fundort der zweiten Schatzzone in Sumeru. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Dritte Schatzzone

Hinweis: Der einzige Weg zum Wissen.

Lösung: Geht in die Akademie von Sumeru hinein und betretet dort den Daena-Palast. Mit dem Weg zum Wissen ist die dortige Brücke gemeint. Darunter steht die Truhe mit dem nächsten Hinweis.

Fundort der dritten Schatzzone in Sumeru. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Vierte Schatzzone

Hinweis: Im Teich blühen prächtige Blumen, in denen wässrige Perlen liegen.

Lösung: Reist zum Teleportationspunkt beim Heiligtum von Surasthana und springt südlich über das Geländer. Gleitet nach unten zum Teich, wo ihr die Kiste mit dem letzten Hinweis findet.

Fundort der vierten Schatzzone in Sumeru. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fünfte Schatzzone

Hinweis: Bitte besucht zur Mittagszeit den Haupteingang zum Tempel des Wissens.

Lösung: Begebt euch zum Platz vor dem Heiligtum von Surasthana und stellt die Uhrzeit auf 12 Uhr. Vor dem Geländer erscheint dann Drusus, mit dem ihr reden müsst. Nach dem Gespräch schaltet ihr die Errungenschaft „Ich hab's! Ich hab's!“ frei und könnt danach den Weltauftrag „Schatz des Wissens – Neuer Plan“ angehen.

Fundort von Drusus und Abschluss seiner Schnitzeljagd in Sumeru. (Quelle: Screenshot spieletipps)

„Schatz des Wissens – Neuer Plan“ abschließen

Habt ihr die oben beschriebene Voraussetzung erfüllt, könnt ihr am folgenden Tag (Echtzeit) den Weltauftrag „Schatz des Wissens – Neuer Plan“ von Drusus erhalten. Steht auf einem Plateau westlich von dem Teleportationspunkt bei Lambads Taverne in Sumeru. Der Weltauftrag selbst ist sehr einfach. Ihr müsst nur den Zielmarkierungen folgen und Drusus dabei helfen, eine Rätseljagd aufzubauen.