FIFA 23 | Was macht Lengthy-Spieler so stark?

Lengthy-Spieler dominieren derzeit die Meta in FIFA 23, vor allem in Ultimate Team. Aber was bedeutet Lengthy eigentlich und was macht diese Spieler so stark? Im Folgenden erklären wir euch, was Lengthy-Spieler sind, welche Merkmale sie besitzen und warum sie so stark sind. Außerdem listen wir euch noch starke Lengthy-Spieler für die unterschiedlichen Positionsgruppen auf.

Kylian Mbappé gehört zwar zu den besten Spielern, er ist aber kein Lengthy-Spieler. (Bildquelle: EA Sports)

Lengthy-Spieler – was macht sie aus & warum sind sie so stark?

In FIFA 23 kommt die sogenannte Hypermotion2-Technik zum Einsatz, hierdurch ist die neue Mechanik acceleRATE ins Spiel gekommen. Durch diese Mechanik werden Spieler in 3 Beschleunigungstypen unterteilt:

Explosiv (explosive) Kontrolliert (controlled) Anhaltend (lengthy)

Spieler mit dem Typ "explosiv" sind vor allem auf den ersten Schritten extrem schnell und haben dadurch einen sehr guten Antritt, sind aber in ihrer Endhöchstgeschwindigkeit nicht so stark. Bei Lengthy-Spielern verhält es sich genau andersherum. Sie haben keinen guten Antritt, dafür aber eine hohe Höchstgeschwindigkeit. Lengthy-Spieler besitzen also keinen guten Antritt haben, weisen dafür aber eine dauerhafte Beschleunigung auf.

Genau das macht die Lengthy-Spieler in der derzeitigen Meta so stark. Durch ihre erhöhte Sprintgeschwindigkeit und dauerhafte Beschleunigung, besitzen sie in jedem Laufduell einen massiven Vorteil. Besonders in den Division Rivals kommen solche Spieler derzeit gerne zum Einsatz.

Vor allem im Angriff bei steilen Pässen können sie den entscheidenden Unterschied ausmachen und durch die Defensive durchbrechen. Das gilt vor allem, wenn ihr mit der besten Aufstellung antretet.

Voraussetzungen für Lengthy-Spieler

Folgende Voraussetzungen muss ein Athlet in FUT besitzen, um als Lengthy-Spieler zu gelten:

Seine Körpergröße muss 1.74m oder größer sein.

muss Stärke muss 65 oder mehr betragen und gleichzeitig mindestens 14 Punkte über seiner Agilität liegen.

muss und liegen. Seine Beschleunigung muss 55 oder mehr betragen.

Die besten Lengthy-Spieler in der Verteidigung

In der folgenden Liste zeigen wir euch die besten Lenghty-Spieler in der Verteidigung:

Virgil van Dijk (IV) – Rating: 90

Rúben Dias (IV) – Rating: 88

Kalidou Koulibaly (IV) – Rating: 87

Antonio Rüdiger (IV) – Rating: 87

Milan Škriniar (IV) – Rating: 86

Aymeric Laporte (IV) – Rating: 86

Kyle Walker (RV, RAV) – Rating: 85

Niklas Süle (IV, RV) – Rating: 85

Matthijs de Ligt (IV) – Rating: 85

Raphaël Varane (IV) – Rating: 84

Presnel Kimpembe (IV) – Rating: 83

Ronald Araujo (IV) – Rating: 83

Die besten Lengthy-Spieler im Mittelfeld

Die folgende Übersicht zeigt euch die besten Lengthy-Spieler im Mittelfeld:

Casemiro (ZDM) – Rating: 89

Fabinho (ZDM) – Rating: 87

Sergej Milinkovic-Savic (ZM) – Rating: 86

Paul Pogba (ZM, ZDM) – Rating: 85

Franck Kessié (ZM, ZDM) – Rating: 84

Palhinha Gonçalves (ZDM, ZM) – Rating: 84

Seko Fofana (ZDM) – Rating: 84

Die besten Lengthy-Spieler im Sturm

Die folgende Liste gibt euch einen Überblick der besten Lengthy-Spieler im Angriff:

Harry Kane (ST, MS) – Rating: 89

Erling Haaland (ST, MS) – Rating 88

Romelu Lukaku (ST, MS) – Rating: 86

Dušan Vlahović (ST, MS) – Rating: 84

Edin Džeko (ST) – Rating: 84

Tammy Abraham (ST, MS) – Rating: 82

Spieler zu Lengthy-Spieler umwandeln

Durch das neue Chemie-System in FUT könnt ihr nicht nur die Position eines Spielers durch den Positionsmodifikator ändern, sondern auch seinen Stil verändern und dadurch seine Werte anpassen. Hierdurch könnt ihr manche Spieler zu Lengthy-Spieler konvertieren.

Wir verdeutlichen es am Beispiel von Robert Lewandowski: Mit seiner 1.85m Körpergröße und mit einer Beschleunigung von 76 besitzt er 2 der 4 Voraussetzungen. Seine Karte ohne entsprechenden Chemiestil besitzt jedoch den Beschleunigungstyp "kontrolliert", da seine Beweglichkeit bei 77 ist und seine Stärke bei 87 liegt. Die Differenz beträgt also 10, sie ist also nicht ausreichend, um den Lengthy-Typ zu erreichen, da die Differenz der beiden Werte mindestens 14 sein muss.

Um ihn auf Lenghty umzustellen, müsst ihr, wie bereits erwähnt, ihn mit einem neuen Chemiestil ausstatten. Das erreicht ihr beispielsweise mit dem Chemiestil "Hawk", denn dieser erhöhte den Stärke-Wert um 4 und somit auf 91 und lässt die Beweglichkeit bei 77. Folglich ist die Differenz bei 14 und der Beschleunigungstyp ändert sich automatisch auf Lengthy.

Folgende Spieler lohnen sich zum Typ Lengthy umzuwandeln. Wir listen euch die jeweiligen Athleten mit der dazugehörigen Chemie-Karte auf:

Verteidiger:

Marquinhos (Rating: 88) mit Anchor-Chemiestil

David Alaba (Rating: 86) mit Architect

Theo Hernandez (Rating: 85) mit Architect

Reece James (Rating: 84) mit Anchor

Eder Militao (Rating: 84) mit Anchor

Jules Koundé (Rating: 84) mit Anchor

Fikayo Tomori (Rating: 84) mit Anchor

Lucas Hernandez (Rating: 84) mit Anchor

Stürmer