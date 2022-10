von Olaf Fries (Montag, 10.10.2022 - 16:41 Uhr)

Google Stadia | So erhaltet ihr euer Geld zurück

Google Stadia wird bald abgeschaltet, dabei ist es natürlich verständlich, dass sich viele Nutzer Fragen stellen. Sicherlich die wichtigste Frage für alle Abonnenten ist im Bezug auf die Rückerstattung der Kosten. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr euer Geld zurückbekommt.

Google Stadia gehört bald der Vergangenheit an. (Bildquelle: Google)

Google Stadia wird bald der Vergangenheit angehören. Die Stadia-Server werden am 18. Januar 2023 abgeschaltet. Die Plattform und Gameserver bleiben bis zu diesem Datum aber noch online.

Google Stadia Rückerstattung - so bekommt ihr euer Geld zurück

Die gute Nachricht zuerst: Google bietet Erstattungen für all eure Käufe von Stadia-Produkten (Stadia-Controller etc.) an, die ihr im Google Store getätigt habt, sowie für Softwarekäufe über den Stadia Store. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht: Die Rückerstattungen für Stadia Pro-Abos ist nicht möglich.

Wichtiger Hinweis: Zurzeit gibt es aber noch keine genauen Angaben, wie der Rückerstattungsprozess genau ablaufen wird. Google arbeitet derzeit die Details für jedes Land aus. Zudem kann es sein, dass die meisten Erstattungen bis zum 18. Januar 2023 auf sich warten lassen. Die Rückerstattung soll über eure ursprüngliche Zahlungsmethode zurückgebucht werden. Sobald der Prozess der Rückerstattung in Deutschland feststeht, aktualisieren wir den Artikel.

Der gesamte Prozess wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. Bevor ihr den Google-Support bezüglich einer Rückerstattung kontaktiert, solltet ihr bis zum Abschaltdatum (18.01.2023) warten. Das Google-Supportteam kann eure Rückerstattung leider nicht beschleunigen.

Die meisten Hardware-Käufe, die ihr direkt bei Google getätigt habt, müsst ihr übrigens nicht zurückgeben. Aber auch hier: Der genaue Prozess steht noch nicht fest, sobald wir mehr Infos haben, aktualisieren wir den Artikel.

Es läuft so ab, dass die Rückerstattung über das von euch verwendete Zahlungsmittel an euch zurückgebucht wird. Aber was passiert, wenn ihr dieses Zahlungsmittel nicht mehr besitzt? Falls das bei euch der Fall sein sollte, wird euch Google eine E-Mail mit einer Anleitung zur Auswahl eines neuen Zahlungsmittels senden, über das ihr dann euer Geld zurückbekommt.

Wie ihr merkt, ist der Rückerstattungsprozess von Google noch nicht zu 100% ausgearbeitet. Wichtig ist jedoch, dass ihr eine Erstattung erhalten könnt. Sobald der Rückerstattungsprozess feststeht, aktualisieren wir den Artikel.

