von Olaf Fries (Donnerstag, 13.10.2022 - 17:59 Uhr)

Eine der Kampagnen im Treureprogramm PlayStation Stars heißt "Drück Spielen/1994". Hierfür müsst ihr ein kleines Rätsel lösen. Im Folgenden verraten wir euch die Lösung der Herausforderung und welche Belohnung auf euch wartet.

Für die PS-Stars-Kampagne Drück Spielen/1944 müsst ihr ein kleines Rätsel lösen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Das neue Treueprogramm PlayStation Stars ist nun auch endlich in Europa am Start. Wenn ihr mehr Infos zum gesamten Programm haben wollt, klickt einfach auf den beigefügten Link. Fast alle Kampagnen in PS Stars sind selbsterklärend. Mit der Ausnahme der Herausforderung "Drück Spielen/1944".

Drück Spielen/1944 – Lösung

Um die Kampagne "Drück Spielen/1944" erfolgreich abzuschließen, müsst ihr 6 spezifische Spiele starten. In der Beschreibung der Challenge heißt es: "Starte das Spiel passend zu einem 1994er-Song". Die Games sind innerhalb der Herausforderung aber nicht explizit genannt, sondern verstecken sich hinter einem Songnamen.

Wir listen euch für jeden Song die jeweilige Lösung auf:

Stay x Circle of Life - startet Returnal

Baby I Love Your Way x Go West - startet Death Stranding: Director’s Cut

Mr. Jones and Regulate - startet Uncharted 4: A Thief’s End

More Human Than Human - Detroit: Become Human

Wild Night - startet Until Dawn

Streets of Philadelphia - startet Heavy Rain

Wichtiger Hinweis: Für 'Baby I Love Your Way x Go West' muss es der Death Stranding Director's Cut sein. Die Standardversion von Death Stranding reicht für einen erfolgreichen Abschluss des Songs nicht aus!

Da PlayStation Stars erst seit dem 13.10.2022 in Deutschland online ist, kann es sein, dass die PlayStation-App etwas Zeit braucht, bis der Spielstart des jeweiligen Games registriert wird. Bei manchen Spielern kann es bis zu 60 Minuten dauern, bevor die PS-App den jeweiligen Schritt als erfolgreich abgeschlossen abhakt.

Das schwierigsten an der Aufgabe ist sicherlich, dass ihr alle Spiele besitzen müsst, damit ihr sie überhaupt starten könnt. Wenn ihr jedoch Mitglied von dem neuen PS Plus Premium seid, sollte es kein Problem darstellen, da sie alle Teil der Mitgliedschaft sind.

Drück Spielen/1944 – Belohnung

Für den erfolgreichen Abschluss der Kampagne erhaltet ihr leider keine Punkte (Münzen), sondern das digitale Sammelobjekt "Sony Chord Machine". So sieht es aus:

Die Sony Chord Machine erhaltet ihr als digitales Sammelobjekt, sobald ihr die Kampagne abschließt. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Das Sammelobjekt besitzt die Rarität "heldenhaft". Sobald ihr die Boombox besitzt, könnt ihr sie in eurem digitalen Schaukasten austellen, damit jeder eurer Freunde sie sich in eurem Schaukasten anschauen kann.

