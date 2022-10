A Plague Tale: Requiem

II. Neuankömmlinge 1. Ankunft in der Stadt Die beste Spielerin Angekommen in der neuen Stadt suchen Hugo und Amicia ihr neues Haus. Der Weg führt über einen Markt, auf dem ihr diverse Händler findet. Hier gibt es eine Blumenhändlerin, mit welcher sich Hugo unterhält. Ist das Gespräch beendet geht nach links, bis ihr nach rechts die Straße hinuntergehen könnt. Hier findet ihr einen Stand, bei dem ihr kleine Gebäude mit einem Ball abschießen sollt. Spielt das Spiel und schaltet so die Erinnerung frei.

II. Neuankömmlinge 4. Konfrontation auf der Tribüne Ruhe in Frieden Sobald ihr den ersten Bogenschützen im Spiel angetroffen habt und somit auch in das Fähigkeiten-Menü eingeweiht werdet, geht ihr in eine Art von Keller mit Fliegen und Leichen. Nach einem Kommentar von Lucas findet ihr zwei Treppen, links schreitet ihr in der Geschichte voran, rechts führt euch der Weg zu einer sterbenden Frau die die nächste Erinnerung darstellt.

III. Eine Bürde des Blutes 4. Das Tor Ein Grab Außerhalb der Stadtmauer trefft ihr auf ein Waldgebiet mit ein paar Häusern und der ersten Werkbank des Spiels. Auf der rechten Seite findet ihr einen umzäunten Garten, dessen Tor mit einem gezielten Schuss geöffnet werden kann. Dahinter befindet sich ein Grabstein, der die Erinnerung auslöst.

III. Eine Bürde des Blutes 8. Das Lagerhaus Unser Zuhause Lucas und Amicia wurden vom Biest gefangen genommen. Eine kurze Flucht später finden sie sich in dem Depot der Soldaten wieder, wo Amicia nach ihrer Schleuder suchen will. Diese braucht ihr, um die nächste Erinnerung zu ergattern. Befindet sie sich in eurem Besitz, geht ihr die Leiter erneut hoch und dreht euch nach links um die Kette zu durchtrennen, welche die Brücke oben hält. Hinter ihr findet ihr eine Karte von Guyenne.

IV. Pflicht der Beschützerin 2. Nachtschicht Seidener Schatz Ihr sollt das Boot des Ordens ausfindig machen. Folgt dem Pfad, bis ihr euch durch zwei Boxen quetschen sollt und eine Leiter hoch klettert. Geradeaus findet ihr eine Luke im Boden, mit der ihr noch nicht interagieren dürft. Geht stattdessen weiter, bis ihr ein Loch in der Wand findet, durch das ihr gehen könnt. Dahinter befindet sich ein Karren, den ihr auf die andere Seite der Wand schiebt und dann hinauf klettert. Oben angekommen findet ihr auch schon die Seide.

IV. Pflicht der Beschützerin 4. Die Teerwerkstatt Ein Sandkorn Sobald ihr die Werkstatt verlassen habt, folgt ihr dem Pfad bis ihr auf einen Sarg trefft, welchen ihr verschieben sollt, um fortzuschreiten. Tut dies noch nicht! Rechts neben dem Sarg findet ihr eine weitere Kette die ihr mit der Schleuder zerstört. Folgt dem neuen Pfad bis an sein Ende, um ein Gespräch auszulösen.

V. Unruhiges Fahrwasser 1. Auf dem Fluss Der röhrende Hirsch Folgt vom Fluss den Pfad bis zu einem kleinen Weg der nach Rechts zu einer Truhe führt. Hier könnt ihr einen Fels hochklettern, woraufhin die Erinnerung ausgelöst wird.

V. Unruhiges Fahrwasser 1. Auf dem Fluss Huuuugooooo! Ihr findet euch in einem Ratten-Infizierten Bereich wieder, welchen es zu überwinden gilt. Seit ihr mit Lucas vereint, schaut hinter euch und etwas nach oben, um eine Leiter zu entdecken. Zerstört die Kette mit eurer Schleuder und geht hinauf. Folgt dem Weg bis zur Klippe, um Hugo zuzurufen.

VI. Alles zurückgelassen 2. Pilgerweg Stell dir vor, du fliegst! Im Camp der Pilgerer angekommen, geht ihr in die Mitte, wo sich die Tische befinden. Lauft drum herum, bis ihr einen Mann seht, der schnitzt und von drei Kindern umgeben ist. Lauft an dem Karren vorbei zu einem weiteren Mann, der an einem Baum lehnt und euch begrüßt. Hier könnt ihr zwischen die Zelte gehen und zu einem Pfad gelangen, an dessen Ende sich die Schaukel befindet.

VI. Alles zurückgelassen 5. Ruf der Ratten Welche Farbe? Nachdem Hugo die Ratten lernt zu steuern, geht ihr gemeinsam bis ans Ende der Halle. Dort gelangt ihr in einen Raum mit einer Leiter, welche ihr hinaufklettert, um dann durch die Öffnung in der Wand zu kriechen. Unten wechselt Hugo euren Verband und ihr erhaltet die Erinnerung.

VII. Verbrecher 2. Höhlendurchgang Überlebt Nachdem Arnaud seinen Schild gelöscht hat, befindet sich die Truppe wieder am Strand. Hier findet ihr eine Werkbank. Geht etwas weiter voraus und ihr findet einen Vorsprung, auf den ihr klettern könnt. Folgt dem Pfad zurück zum Schiffswrack, in welchem sich die Werkbank befindet und interagiert mit dem Schild.

VII. Verbrecher 5. Das Fischerdorf Die ersten Menschen Sobald ihr mit Arnaud den Wachen am Strand entkommen seid, drückt ihr euch durch eine schmale Öffnung in den Felsen, bei welcher der Dialog zwischen Arnaud und Hugo stattfindet, bei dem Hugo fragt, ob Arnaud und Sophia beste Freunde sind. Seid ihr durch den Durchgang gelaufen, findet ihr neben euch einen Vorsprung. Nehmt die Fackel und lauft den dunklen Gang entlang, um die Erinnerung zu finden.

VIII. Ein Meer an Versprechen 1. Die Feier der Hellen Tage Stille Lucinda Angekommen auf La Cuna, findet ihr euch erneut auf einem Marktplatz wieder. Geht in die zweite Gasse, die ihr findet, um eine Ziege zu finden, mit der ihr interagieren sollt.

VIII. Ein Meer an Versprechen 1. Die Feier der Hellen Tage Eine Blumenkrone Verlasst den Marktplatz und folgt dem vorgegeben Weg, bis zu der ersten Möglichkeit, eine Treppe nach links unten zu nehmen. Hier gibt es ein ähnliches Spiel wie in der ersten Erinnerung. Werft die Töpfe durch die Blumenkränze hindurch, so dass ihr die farbigen Textile hinter ihnen trefft.

IX. Geschichten und Offenbarungen 1. Erkundung Tausend weitere Jahre Habt ihr die erste Vogelstatue gefunden, folgt ihr dem weg nach rechts und dann geradeaus, welcher zu den Häusern führt. Ihr findet hier ein Grundstück mit Garten, welches ihr überquert, bis ihr einen Fluss erreicht. Hier findet ihr einen Baumstumpf mit der gesuchten Erinnerung.

IX. Geschichten und Offenbarungen 1. Erkundung Gut gekreischt! Geht zurück zu der ersten Vogelstatue und haltet euch von hier aus links bis ihr einen kleinen Fluss findet welchem ihr folgt, bis ihr einen Turm erreicht. Geht links an ihm vorbei, um ein Fenster zu finden, durch das ihr ein Schloss mit Amicias Schleuder öffnet. Geht zurück auf die Vorderseite und klettert hinauf und durch die Tür. Auf euch warten mehrere Leitern, eine Werkbank, die ihr mit einem Messer öffnet und ganz an der Spitze eine Erinnerung.