von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 20.10.2022 - 13:02 Uhr)

Mario + Rabbids Sparks of Hope | Alle Rätsel von Professor Wunderlich lösen

Auf jedem der fünf Planeten von Mario + Rabbids Sparks of Hope werdet ihr auf Professor Wunderlich treffen, der sich die Zähne an einem Rätsel ausbeißt. Helft ihm bei den Rätseln, um euch schnell eine Planetenmünze zu verdienen. Da sich darunter auch ein paar schwierige Aufgaben befinden, haben wir die Lösungen für euch nachfolgend zusammengefasst.

Professor Wunderlich will alle Geheimnisse der Planeten lüften und braucht bei den Rätseln eure Hilfe. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Rätsel des Tempels der Morgenröte

Das erste Mal werdet ihr Professor Wunderlich im Tempel der Morgenröte auf Strahlestrand begegnen. Hier müsst ihr vier Statuen richtig ausrichten. Der Hinweis lautet: „Der König heftet den Stern seinem Lieblingssohn an. Der Ausgestoßene läuft davon, sehnt sich einen neuen Morgen heran.“

Dreht die Statuen so, dass sich Augie und die Sonne sowie der König und Augies Bruder direkt ansehen. Habt ihr es richtig gemacht, schließt ihr die Nebenaufgabe direkt ab und es erscheint eine Truhe mit einem Sternentrank darin.

Das Bild zeigt die Lösung für das Rätsel des Tempels der Morgenröte. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Das Rätsel von Flockenbrocken

Bei dem Rätsel auf Flockenbrocken geht es erneut um Statuen. Mithilfe der Aufzeichnungen von Professor Wunderlich müsst ihr die richtigen Symbole für die Steinmasken auswählen. Die Lösung lautet wie folgt:

Linke Statue : Sonne

: Sonne Mittlere Statue : Steinmaske

: Steinmaske Rechte Statue: Steinmaske mit Tentakeln

Das Bild zeigt die Lösung für das Rätsel von Flockenbrocken. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Das Rätsel von Prima-Paletti

Professor Wunderlich trägt euch bei diesem Rätsel ein Schlaflied vor. Anhand des Textes müsst ihr die Symbole im Raum aufheben und in das richtige Podest in der Uhr im Boden stecken. Es gibt es überflüssiges Symbol (Wildschwein), das euch verwirren soll. Die Uhr muss folgendermaßen aussehen:

12 Uhr : Specht

: Specht 3 Uhr : Schwan

: Schwan 6 Uhr : Fuchs

: Fuchs 9 Uhr: Eule

Das Bild zeigt die Lösung für das Rätsel von Prima-Paletti. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Das Rätsel der Ingenieursgilde

Auf Terraflora erwartet euch zweifelsfrei das schwerste Rätsel. Ihr müsst Blöcke richtig verschieben und so die Gleise für die Miniatur des Wiggler-Expresses vervollständigen. Da sich der Lösungsweg nicht so gut in Textform beschreiben lässt, haben wir für euch im folgenden Video die Lösung aufgezeichnet.

Das Rätsel von Kargmahltal

Das Rätsel auf dem letzten Planeten ist überraschend einfach. Benutzt die vier Drehknöpfe, um den Stormkreis zu schließen. Auf dem folgenden Bild könnt ihr sehen, wie der Stormkreis aussehen muss.