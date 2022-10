von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 20.10.2022 - 18:05 Uhr)

Wenn ihr die Welten von Mario + Rabbids Sparks of Hope gründlich erkundet, werdet ihr in jeder Welt auch ein Tor zu einem Geheimgebiet finden. In den Geheimgebieten müsst ihr ein umfangreiches Rätsel lösen und die werden von Welt zu Welt auch immer etwas kniffliger. Damit ihr sie alle schafft, zeigen wir euch in Video-Guides, wie ihr vorgehen müsst.

Einige der Geheimgebiete werden euch mit sehr kniffligen Rätseln fordern. (Quelle: Screenshot spieletipps).

Planeten-Schlüssel finden und Geheimgebiete freischalten

Die Geheimgebiete gehören zu den Spark-Nebenaufgaben. Wenn ihr ein Geheimgebiet abschließt, schaltet ihr am Ende nämlich eins dieser Wesen frei, die euch dann im Kampf unterstützen können. Deswegen zählen die Geheimgebiete zu den wichtigsten Quests im Spiel.

Wenn ihr eure Karte öffnet, werden euch alle verfügbaren Nebenaufgaben angezeigt. Spark-Missionen haben ein entsprechendes Symbol. Wenn ihr den Cursor auf das Symbol lenkt, wird euch der Missionsname anzeigt, sodass ihr die Geheimgebiete direkt erkennen könnt. Die Geheimgebiete sind nicht immer sofort erreichbar. Wenn ihr Hauptaufgaben erledigt, werden neue Nebenaufgaben freigeschaltet. Spätestens nachdem ihr die Hauptstory auf einem Planeten abgeschlossen habt, werdet ihr das Geheimgebiet auf der Karte sehen.

Die Fundorte der Geheimgebiete werden auf eurer Karte markiert, sobald ihr sie erreichen könnt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Die Tore zu den Geheimgebieten sind nicht wirklich versteckt, ihr werdet sie direkt finden. Das Problem ist stattdessen, dass ihr immer einen Planeten-Schlüssel braucht, um das Tor zu öffnen. Den Planeten-Schlüssel könnt ihr bei dem Händler auf dem jeweiligen Planeten kaufen. Bezahlen müsst ihr jedoch nicht mit normalen Münzen, sondern mit Planetenmünzen. Ihr erhaltet immer eine Planetenmünze, wenn ihr eine Nebenaufgabe abschließt.

Um einen Planeten-Schlüssel kaufen zu können, müsst ihr erst einige Nebenaufgaben absolvieren. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Geheime Waffenskins freischalten

Was vielen Spielerinnen und Spielern entgehen könnte, ist die Bonus-Herausforderung in den Geheimgebieten. Wenn ihr ein Geheimgebiet abschließt und es danach noch einmal betretet, müsst ihr das Rätsel mit einem Zeitlimit absolvieren. Schafft ihr das, erhaltet ihr einen Waffenskin. Im Spiel wird nicht erwähnt, dass es dort noch mehr zu holen gibt. Habt ihr also schon alles erledigt, aber immer noch keine 100 % Fortschritt, dann fehlen euch vielleicht noch diese Waffenskins.

In den nachfolgenden Videos zeigen wir euch, wie ihr alle Rätsel der Geheimgebiete abschließt!

Geheimgebiet von Strahlestrand

Geheimgebiet von Flockenbrocken

Geheimgebiet von Prima-Paletti

Geheimgebiet von Terraflora

Geheimgebiet von Kargmahltal