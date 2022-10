von Olaf Fries (Dienstag, 25.10.2022 - 17:53 Uhr)

Neben der gewohnten Action könnt ihr natürlich auch Trophäen und Erfolge in Call of Duty: Modern Warfare 2 freischalten. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr die 100% erreicht.

Auch Ghost will die 100 % erreichen. (Bildquelle: Activision / Bearbeitung: spieletipps)

Leitfaden & Roadmap für alle Trophäen und Erfolge

Insgesamt könnt ihr in Call of Duty: Modern Warfare 2 25 Trophäen (1x Platin, 6x Gold, 14x Silber, 4x Bronze) und 24 Erfolge (1.000 Gamerscore) verdienen.

Wichtiger Hinweis: Der Leitfaden befindet sich noch im Aufbau. Wir stellen euch Hilfestellungen zu allen Erfolge aus der Kampagne bereit, allerdings geht der Coop-Modus erst am 28. Oktober online. Danach aktualisieren wir den Guide mit den Hinweisen zu den restlichen Trophäen.

Spielzeit für 100%: Die Coop-Trophäen sind noch nicht verfügbar, deswegen können wir noch keine genaue Angabe machen. Für alle Erfolge innerhalb der Kampagne benötigt ihr circa 5 bis 10 Stunden.

Benötigter Schwierigkeitsgrad: Veteran oder Realismus, wobei ihr Veteran unbedingt bevorzugen solltet.

Benötigte Spieldurchläufe: Theoretisch nur einer, allerdings sind 2 Durchläufe realistischer. Viele Erfolge lassen sich auf Veteran nicht durchführen, da ihr auf den höheren Schwierigkeitsstufen zu schnell sterbt.

Verpassbare Trophäen/Erfolge: 0, ihr könnt alle verpassten Achievements auch nach der Kampagne via Kapitelauswahl nachholen.

Online Trophäen: 6, allerdings Coop, kein Multiplayer.

Ihr solltet folgendermaßen vorgehen, um die 100 % zu erreichen:



- Schritt 1: Spielt die Kamapgne auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad und schaltet alle Trophäen mit spezifischen Aufgaben frei.



- Schritt 2: Spielt die Kampagne erneut auf dem Schwieirgkeitsgrad Veteran.



- Schritt 3: Beendet alle Coop-Erfolge.

Der Übersicht halber listen wir euch zudem noch die Trophäen innerhalb der einzelnen Kapitel auf:

Kapitel 3 "Nasse Angelegenheit": "Krokodil" und "Nessie"

Kapitel 6 "Kartellschutz": "Teufelskerl"

Kapitel 9 "Gewaltsame Aufklärung": "Niemanden gesehen"

Kapitel 10 "Gewalt und Timing": "Testfahrt" und "Das behalte ich"

Kapitel 11 "El Sin Nombre": "Geist in der Ausbildung" und der erste Safe für "Gentleman-Dieb"

Kapitel 12 "Dunkles Gewässer": "Abgekackt" und "Füße vom Deck"

Kapitel 13 "Allein": "Waffenlos" und die letzten beiden Tresore für "Gentleman-Dieb"

Kapitel 14 "Gefängnisausbruch": "Zeit ist Geld", "Rucksack-Typ" und "Wie eine Mauer"

Kapitel 16 "Ghost-Team": "Übung macht den Meister"

Kapitel 17 "Countdown": "War wohl der Wind"

Der folgenden Übersicht könnt ihr alle Achievements mit ihren Freischaltbedingungen entnehmen:

Name Beschreibung Trophäe Erfolg Zurück zur Basis Sammle alle Trophäen. Platin - Krokodil Erschieße in 'Nasse Angelegenheit' drei Feinde, während du unter Wasser bist. Silber 30 G

Am Start von Kapitel 3 "Nasse Angelegenheit" befindet sich ein Feind direkt vor euch. Tötet ihn mit dem Wurfmesser und sammelt seine Waffe ein. Im Missionsbereich sind insgesamt 4 Feinde auf zwei Booten und weitere Gegner auf den umliegenden Stegen. Erschießt 3 Feinde, während ihr euch unter Wasser befindet.

War wohl der Wind Rette die Geiseln in 'Countdown', ohne dass Feinde ihre Waffen feuern. Gold 60 G

Direkt am Start der Mission 17 "Countdown" müsst ihr euch einhaken und am Gebäude herunterklettern. Auf 3 Stockwerken müsst ihr alle Feinde töten, ohne dass sie ihre Waffe abfeuern. Wartet darauf, dass die Gegner sich hintereinander aufstellen, um sie dann zu erledigen. Feuert 2 bis 3 schnelle Schüsse ab, es müssen keine Headshots sein, Körpertreffer reichen aus. Falls ein Feind eine Kugel abfeuern sollte, könnt ihr den Checkpoint einfach neu starten und es erneut versuchen.

Wir zeigen euch die Lösung im folgenden Video:

Call of Duty: Modern Warfare 2 - War wohl der Wind freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Waffenlos Beende 'Alleine', ohne eine Waffe abzufeuern. Gold 60 G

Ihr müsst das Kapitel 13 "Allein" beenden, ohne eine Waffe abzufeuern. Während der Mission müsst ihr automatisch Waffen einsammeln, achtet aber darauf, dass ihr sie nicht benutzt. Alle anderen Gegenstände, wie Rauchgranaten etc, dürft ihr verwenden. Zudem dürft ihr die Gegner auch im Nahkampf töten.

YouTuber PowerPyx zeigt euch, wie es funktionieren kann:

Testfahrt Fahre in 'Gewalt und Timing' fünf Arten von Fahrzeugen. Bronze 20 G

Während der Mission 10 "Gewalt und Timing" müsst ihr 5 unterschiedliche Arten von Fahrzeugen fahren. Fahrzeuge der selben Art zählen nicht. Es gibt 4 unterschiedliche Fahrzeugtypen vom Militär, welche ihr von Feinden kapern könnt. Zudem gibt es 2 unterschiedliche "Zivil-Autos", die ihr am Straßenrand finden könnt.

Das folgende Video zeigt euch die Lösung:

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Testfahrt freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Geist in der Ausbildung Erreiche das Penthouse in 'El Sin Nombre', ohne jemanden zu töten oder den Alarm auszulösen. Gold 60 G

In Kapitel 11 "El Sin Nombre" müsst ihr das Penthouse erreichen, ohne jemanden zu töten oder den Alarm auszulösen. Sobald ihr nach dem Aufzug die Maske erhaltet, starte die Sektion für die Trophäe. Falls ihr entdeckt werdet, könnt ihr euren letzten Checkpoint einfach neu starten. Die schwierigste Stelle ist oben auf dem Dach, dort warten drei Wachen auf euch.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Weg zum Penthouse und die Lösung für den Erfolg:

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Geist in der Ausbildung freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Füße von Deck! Lege in 'Dunkles Gewässer' 90 Meter auf dem Schiffsdeck Richtung Bug zurück, ohne es zu berühren. Silber 30 G

Innerhalb der Mission 12 "Dunkles Gewässer" fahrt ihr mit einem Schlauchboot auf ein Schiff. Nach der schroffen Landung auf dem Deck des Schiffes beginnt die Sektion für die Trophäe. Auf dem Deck rutschen Container hin und her, ihr müsst zur anderen Seite gelangen, ohne den Boden zu berühren. Springt von Container zu Container und arbeitet euch so nach vorne Richtung Bug. Ihr könnt euch alle Zeit der Welt lassen, es gibt kein Zeitlimit. Falls ihr den Boden berühren solltet, könnt ihr den Kontrollpunkt einfach neu laden und von vorne der Sektion beginnen.

Das folgenden Video zeigt euch, wie ihr das Achievement freischaltet:

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Füße von Deck freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Das behalte ich Erreiche Price mit dem ersten Fahrzeug, das du kaperst. Silber 30 G

In Kapitel 10 "Gewalt und Timing" müsst ihr nach einigen Minuten ein Auto kapern und euch nach vorne kämpfen. Um das Achievement freizuschalten, müsst ihr mit am ersten Fahrzeug, was ihr kapert, bis nach vorne zu Captain Price kommen. Gegen Ende der Fahrt müsst ihr konstant Minen ausweichen, sie richten den höchsten Schaden an eurem Auto an. Mit R3/RS könnt ihr euch aus dem Fenster lehnen und die Feinde abschießen.

Das folgende Video demonstriert euch eine erfolgreiche Fahrt:

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Das behalte ich freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Gentleman-Dieb Öffne drei Safes in der Kampagne. Gold 60 G

Ein Safe befindet sich in Kapitel 11 und die anderen beiden in Kapitel 13. Wir haben euch für die Fundorte aller Tresore einen separaten Guide geschrieben. Klickt einfach auf den beigefügten Link.

Wie eine Mauer Töte drei Feinde mit dem Einsatzschild in den Modi Kampagne oder Koop. Bronze 20 G

In Kapitel 14 "Gefängnisausbruch" könnt ihr drei Feinde mit einem Einsatzschild niederstrecken. Direkt nachdem ihr Alejandro rettet, kommen im nächsten Korridor 4 Feinde auf euch zu, zwei von ihnen besitzen ein Schild. Schießt einen von ihnen in die Füße und tötet ihn. Nehmt daraufhin sein Schild auf und setzt mit R3/RS den Nahkampf ein, um die restlichen 3 zu erledigen.

Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Wie eine Mauer freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Teufelskerl Töte unter dem Einfluss einer Blendgranate zwei Feinde im Modus Kampagne oder Koop. Bronze 20 G

Teufelskerl schaltet ihr am einfachsten in Kapitel 6 "Kartellschutz" frei. Direkt am Start der Mission könnt ihr euch und eure Feinde mit eurer eigenen Blendgranate blenden und 2 Feinde niederstrecken. Falls es nicht funktionieren sollte, könnt ihr einfach den Checkpoint neu laden und es erneut versuchen.

Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Teufelskerl freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Übung macht den Meister Triff in 'Ghost-Team' alle Ziele auf dem Trainingsgelände. Silber 30 G

Am Ende von Kapitel 16 "Ghost-Team" müsst ihr einen Panzer zerstören. Währenddessen befindet ihr euch auf dem Trainingsgelände und könnt alle Ziele auf dem Gelände abschießen. Insgesamt gibt 33 Stück von ihnen. Wenn ihr sterbt, werden alle Trainingsziele wieder neu aufgestellt, ihr müsst daraufhin von vorne anfangen. Das gilt auch dafür, wenn ihr den Kontrollpunkt neu startet.

Wir zeigen euch die Lösung im folgenden Video:

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Übung macht den Meister Abonniere uns

auf YouTube

Abgekackt Töte den Feind in der mobilen Toilettenkabine. Bronze 20 G

Während Mission 12 "Dunkle Gewässer" müsst ihr einen Gegner in einer mobilen Toilettenkabine töten. Relativ zu Beginn der Mission geht ihr Treppen hoch, während ihr hochlauft, befindet sich die Toilette rechts von den Gegner, die aus der Tür spawnen.

Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Abgekackt freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Nessie Erreiche das Boot in 'Nasse Angelegenheit', ohne gesehen zu werden. Silber 30 G

Während Mission 3 "Nasse Angelegenheit" müsst ihr zum Boot gelangen, ohne von Feinden gesehen zu werden. Die Gegner sind im Areal auf den umliegenden Stegen verteilt. Arbeitet euch gegen den Uhrzeigersinn durch. Außerdem müsst ihr noch 4 Gegner auf mobilen Booten töten, 2 pro Boot. Das letzte Boot spawnt, wenn ihr alle Gegner zuvor erledigt habt. Spart euch die Feinde im Boot am besten bis zum Schluss auf. Wenn ihr auf das Touchpad drückt, werden euch die Feinde oftmals angezeigt, das macht die Sache etwas leichter.

YouTube PowerPyx zeigt es euch im folgenden Video:

Zeit ist Geld Beende die Überwachungsmonitorsequenz binnen vier Minuten. Silber 30 G

Während der Mission 14 "Gefängnisausbruch" müsst ihr Ghost durch eine Kamera unterstützen und ihn Anweisungen geben. Diese Überwachungsmonitorsequenz müsst ihr binnen 4 Minuten absolvieren. Ein perfekter Lauf dauert circa 3.40 Minuten, ihr habt also nur sehr wenig Spielraum für Fehler. Eigentlich müsst ihr ohne Fehler durch die Sequenz kommen. Darum ist es beim ersten Versuch extrem schwer zu schaffen, da ihr euch erst mit der Steuerung und der ganzen Sequenz vertraut machen müsst. Vergesst auf keinen Fall die 4 Bomben an die Autos zu platzieren.

Wir zeigen euch die Lösung im folgenden Video:

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Zeit ist Geld freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Rucksack-Typ Töte in 'Gefängnisausbruch' blinde/unter Gas leidende Feinde mit Molotow, Semtex & Splittergranate. Silber 30 G

Während der Mission 14 "Gefängnisausbruch" müsst ihr unter Gas leidende oder blinde Feinde mit jeweils einem Molotow, Semtex- und Splittergranate töten. Benutzt am besten Gasgranaten, anstelle der Blendgranate, da die Feinde dabei länger unter ihrer Wirkung stehen. Im kompletten Kapitel könnt ihr mehrmals eure Granaten auffüllen. Werft einfach eine Gasgranate und tötet danach einen Feind mit einem Molotow. Wiederholt dies im Kapitel mit einer Semtex- und Splittergranate und die Trophäe gehört euch. Merkt euch einfach nur mit welcher Granate ihr bereits jeweils einen Gegner niedergestreckt habt.

Geköpfte Schlange Beende alle Kampagnenmissionen auf den Schwierigkeitsstufen Veteran oder Realismus. Gold 100 G

Verwendet auf jeden Fall den Schwierigkeitsgrad Veteran und beendet die Kampagne.

Zeit für einen Drink Beende die Kampagne auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe. Gold 100 G

Erhaltet ihr automatisch nach der Story.

Niemanden gesehen Löse in 'Gewaltsame Aufklärung' keinen Alarm aus. Silber 30 G

Während Kapitel 9 "Gewaltsame Aufklärung" gibt es zwei Sektionen in denen ihr als Scharfschütze jeweils ein Gelände unbemerkt absolvieren müsst. Ihr müsst jeden Schuss treffen und die Leichen dürfen nicht von anderen Soldaten gesehen werden. Captain Price sagt euch während der Sektionen immer an, wie hoch ihr jeweils zielen müsst, um einen Gegner zu treffen. Hört also unbedingt auf seine Anweisungen. Wenn ihr es nicht schaffen solltet, könnt ihr den Checkpoint neu laden.

Nachdem ihr jeweils die Sniper-Sektion absolviert habt, müsst ihr auf das Gelände gehen und die restlichen Feinde in den Häusern ausschalten. Sie zählen nicht zur Trophäe, da dort kein Alarm ausgelöst werden kann.

YouTuber PowerPyx zeigt es euch im folgenden Video:

Nachtkampf Verdiene drei Sterne in 'Unauffällig'. Silber 40 G

Hierbei handelt es sich um eine Coop-Trophäe. Der Coop-Modus ist erst ab dem 28. Oktober verfügbar. Wir aktualisieren den Guide, sobald wir weitere Infos haben.

Höllenritt Verdiene drei Sterne in 'Sperrgebiet'. Silber 40 G

Hierbei handelt es sich um eine Coop-Trophäe. Der Coop-Modus ist erst ab dem 28. Oktober verfügbar. Wir aktualisieren den Guide, sobald wir weitere Infos haben.

König der Berge Verdiene drei Sterne in 'Verteidiger: Mount Zaya'. Silber 40 G

Hierbei handelt es sich um eine Coop-Trophäe. Der Coop-Modus ist erst ab dem 28. Oktober verfügbar. Wir aktualisieren den Guide, sobald wir weitere Infos haben.

Lichter aus Löse in 'Unauffällig' keinen Alarm aus. Silber 40 G

Hierbei handelt es sich um eine Coop-Trophäe. Der Coop-Modus ist erst ab dem 28. Oktober verfügbar. Wir aktualisieren den Guide, sobald wir weitere Infos haben.

Erst der Anfang Verdiene mindestens einen Stern im Modus Koop. Silber 40 G

Hierbei handelt es sich um eine Coop-Trophäe. Der Coop-Modus ist erst ab dem 28. Oktober verfügbar. Wir aktualisieren den Guide, sobald wir weitere Infos haben.

Total aufgeklärt Finde 20 Geheimdatenteile im Modus Koop. Silber 40 G

Hierbei handelt es sich um eine Coop-Trophäe. Der Coop-Modus ist erst ab dem 28. Oktober verfügbar. Wir aktualisieren den Guide, sobald wir weitere Infos haben.