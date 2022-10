von Sergej Jurtaev (Freitag, 28.10.2022 - 08:00 Uhr)

Die Blutstränen Umbras sind die wichtigsten Sammelobjekte in Bayonetta 3. Sie sind in Form von Katzen, Krähen und Kröten in den Leveln versteckt. Findet ihr alle Blutstränen innerhalb eines Kapitels, schaltet ihr ein Bonuskapitel frei. Die Suche lohnt sich also. Da die Tiere teilweise sehr gut versteckt sind, helfen wir euch in diesem Guide mit den Fundorten.

Die flinke Umbra-Katze ist mindestens genauso schwer zu fangen wie zu finden. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wie ihr die Katzen, Krähen und Kröten fangt

Wenn ihr im Kapitel das Pausenmenü aufruft, wird euch links die Reihenfolge der Blutstränen im aktuellen Kapitel angezeigt, in der ihr sie finden könnt. Das hilft sehr bei der Orientierung und Eingrenzung, falls ihr eine Blutsträne übersehen habt. Die Tiere müssen aber nicht nur gefunden, sondern auch gefangen werden.

Die Katze hat immer eine Route und läuft flink von euch davon. Ihr müsst versuchen, der Katze den Weg abzuschneiden, da es sonst schwer wird, sie zu erreichen. Die verschiedenen Fähigkeiten der Dämonenmaskerade helfen euch bei der Verfolgung.

Die Krähe fliegt von euch davon und kehrt später zum Ausgangspunkt zurück, wenn ihr sie nicht erwischt. Schaut euch die Flugroute der Krähe an und versucht dann, sie auf ihrer Flugbahn zu fangen. Auch hier müsst ihr auf die Dämonenmaskerade zurückgreifen. Vor allem die Fähigkeiten der Monsterspinne Phantasmaraneae haben uns sehr oft geholfen.

Die Kröte müsst ihr zum Glück nicht zusätzlich verfolgen. Sie ist aber sehr unauffällig und hat in der Regel die besten Verstecke.

Die Tiere sind aus der Ferne schwer zu erkennen, aber ein rotes Blinken der Blutsträne macht euch auf sie aufmerksam. Zudem werdet ihr Laute hören, wenn sie in eurer Nähe sind. Vor allem das Quaken der Kröte ist äußerst hilfreich bei der Suche. Nachfolgend zeigen wir euch die Fundorte der Blutstränen in allen Kapiteln.

Hinweis: Die Fundorte der fehlenden Kapitel werden demnächst ergänzt!

Blutstränen in Kapitel 1

Sobald ihr euch in Tokio frei bewegen könnt, lauft ihr bei der Kreuzung vor euch nach links. Beim abgebrannten Häuserblock befindet sich die Katze.

Fundort der Katze in Kapitel 1 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Direkt nach Vers 9 müsst ihr über eine Schlucht springen. Auf der anderen Seite hängt die Kröte an dem Schild eines zerstörten Cafés-

Fundort der Kröte in Kapitel 1 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wenige Meter nach Vers 11 in der Kanalisation, werdet ihr die Krähe auf einem Geländer vor euch erblicken.

Fundort der Krähe in Kapitel 1 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Blutstränen in Kapitel 2

Lauft nach Vers 2 geradeaus zum Parkplatz auf der rechten Seite. Die Krähe sitzt auf dem Dach des Parkhauses.

Fundort der Krähe in Kapitel 2 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Direkt hinter der Krähe versteckt sich die Katze zwischen den Autos auf dem Parkplatz.

Fundort der Katze in Kapitel 2 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Nach Abschluss von Vers 7 müsst ihr vor dem Umeda Sky Building bei der Kreuzung die Felsen auf der linken Seite untersuchen, um die Kröte zu entdecken.

Fundort der Kröte in Kapitel 2 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Blutstränen in Kapitel 3

Am Anfang von Kapitel 3 findet ihr nach einigen Metern einen Würfel auf der rechten Seite. Zerstört ihn und folgt den Plattformen in den U-Bahn-Tunnel hinein. Am anderen Ende des Tunnels hängt die Kröte links an der Felswand.

Fundort der Kröte in Kapitel 3 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Folgt nach dem Frosch dem Pfad zu dem Dach eines zerstörten Hochhauses, wo in der Ecke die Krähe sitzt.

Fundort der Krähe in Kapitel 3 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Zwischen Vers 3 und 5 werdet ihr die Katze bei den Hausreihen finden.

Fundort der Katze in Kapitel 3 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Blutstränen in Kapitel 4

Nach Vers 2 müsst ihr einen einstürzenden Weg überqueren. Geht danach nicht ins Innere des Gebäudes, sondern klettert nach oben auf das Dach. Links an der Kante sitzt die Krähe.

Fundort der Krähe in Kapitel 4 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Nach Vers 4 müsst ihr im nächsten Abschnitt nach rechts blicken und zum Turm springen, der dort steht. Auf der oberen Ebene rennt die Katze im Kreis herum.

Fundort der Katze in Kapitel 4 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wenn ihr nach Vers 4 dann dem Hauptpfad folgt, werdet ihr die Kröte auf der linken Seite gegenüber vom Lavabecken hinter dem kleinen Tor finden.

Fundort der Kröte in Kapitel 4 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Blutstränen in Kapitel 5

Wenn ihr am Anfang des Kapitels den ersten Kampfplatz geradeaus verlasst, findet ihr die Katze links bei den vielen Treppen.

Fundort der Katze in Kapitel 5 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Etwas später springt runter zu einem großen offenen Platz. Durch das Loch in der Wand gelangt ihr zu Vers 4. Links davon müsst ihr zuvor jedoch auf das Dach des Tempels klettern, um die Kröte einzusammeln.

Fundort der Kröte in Kapitel 5 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Die Krähe findet ihr kurz vor dem Ende des Kapitels nach Vers 8. Sie sitzt auf dem Geländer vor Rodins Shop.

Fundort der Krähe in Kapitel 5 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Blutstränen in Kapitel 6

Direkt am Anfang des Kapitels findet ihr die Katze auf der rechten Seite des Tempelplatzes in der Nähe von Vers 2.

Fundort der Katze in Kapitel 6 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Nach Vers 4 müsst ihr bei Rodins Shop rechts der Straße bis zum Ende folgen. Auf dem Dach des Turms sitzt die Krähe.

Fundort der Krähe in Kapitel 6 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Nach Abschluss von Vers 7 müsst ihr den Schild der großen Statue vor euch unter die Lupe nehmen, um die Kröte zu entdecken.

Fundort der Kröte in Kapitel 6 von Bayonetta 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

