von Olaf Fries (Donnerstag, 27.10.2022 - 16:02 Uhr)

Im asymmetrischen Multiplayer-Spiel Dead by Daylight könnt ihr durch Codes kostenlose Item und andere Goodies erhalten. Dabei handelt es sich nicht nur um kosmetische Gegenstände. Im Folgenden verraten wir euch alle aktiven Codes für Dead by Daylight.

In Dead by Daylight könnt ihr durch Promo-Codes nicht nur kosmetische Items bekommen. (Bildquelle: Behaviour Interactive)

Wichtiger Hinweis: Wir haben die Aktualität der Codes am 27. Oktober 2022 überprüft. Es ist allerdings wichtig anzumerken, dass es bei vielen Codes nie feststeht, wie lange sie wirklich aktiv sind. Es sind also temporäre Codes. Gebt sie so schnell wie möglich ein, um die Belohnungen zu bekommen.

Alle Codes für DBD

Folgende Codes sind derzeit aktiv, achtet aber darauf, wie oben bereits erwähnt, dass es sich hierbei um temporäre Promo-Codes handelt. Wir listen euch den jeweiligen Code mit der jeweiligen Belohnung auf:

WINNERWINNER - Ihr erhaltet einen PUBG "Frying Pan"-Anhänger.

- Ihr erhaltet einen PUBG "Frying Pan"-Anhänger. DedobaJP2022 - Ihr bekommt 300.000 Blutpunkte, 1.000 Schillernde Scherben und 20 Riss-Fragmente.

- Ihr bekommt 300.000 Blutpunkte, 1.000 Schillernde Scherben und 20 Riss-Fragmente. THREEWITCHES - Ihr erhaltet 100.000 Blutpunkte.

- Ihr erhaltet 100.000 Blutpunkte. WARRIORPUPPERS - Ihr bekommt den "Puppers"-Anhänger.

- Ihr bekommt den "Puppers"-Anhänger. DedobaNoHi - Ihr erhaltet den "Seiden-Omamori"-Anhänger.

Folgende Codes sind jedoch dauerhaft aktiv. Bei ihnen braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass sie ihre Gültigkeit verlieren. Die dauerhaften Promo-Codes sehen wir folgt aus:

PRIDE2022 - Ihr erhaltet den "Progress"-Anhänger.

- Ihr erhaltet den "Progress"-Anhänger. PRIDE - Ihr bekommt den "Pride-Anhänger".

- Ihr bekommt den "Pride-Anhänger". CAWCAW - Hierdurch erhaltet ihr den bunten Vogel-Anhänger.

- Hierdurch erhaltet ihr den bunten Vogel-Anhänger. NICE - Ihr bekommt 69 Blutpunkte.

Löst euren Code ein und erhaltet kostenlose Items oder andere Goodies. (Bildquelle: Behaviour Interactive)

Dead by Daylight Codes einlösen

Wie ihr in Dead by Daylight Coes einlöst, ist leider etwas versteckt. Um Promo-Codes in DBD einzulösen, geht folgendermaßen vor:

Öffnet Dead by Daylight und geht in den InGame-Shop des Spiels. Normalerweise landet ihr im Shop auf der "Featured"-Seite, wo ihr die aktuellen Highlights einsehen könnt. Auf dieser Seite findet ihr den Button "Redeem Codes" beziehungsweise "Code einlösen", klickt drauf. Gebt den euren gewünschten Code ein und erhaltet eure jeweilige Belohnung.

Falls ihr den Button nicht sehen solltet, könnte es gut sein, dass ihr euch auf der falschen Seite vom InGame-Shop befindet.

Durch die Promo-Codes in Dead by Daylight könnt ihr nicht nur kosmetische Gegenstände erhalten. Neben den kostenfreien Items könnt ihr durch die Codes auch eine bestimmte Menge an Blutpunkten, eine bestimmte Anzahl an schillernde Scherben oder Riss-Fragmente bekommen.

Dieses Video zu Dead by Daylight schon gesehen?