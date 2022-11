Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)

von Olaf Fries (Mittwoch, 02.11.2022 - 15:42 Uhr)

Damit ihr im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2 auftrumpfen könnt, solltet ihr natürlich die besten Gewehren benutzen. Im Folgenden zeigen wir euch die besten Waffen für den Mehrspieler-Modus.

Das Sturmgewehr M4 gehört zu den besten Sturmgewehren in CoD MW 2. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die besten Waffen in CoD Modern Warfare 2

Da CoD MW 2 noch nicht allzu lang spielbar ist, solltet ihr die folgenden Waffen nicht als Rangliste verstehen. Außerdem muss sich noch herauskristallisieren, welche Gewehre zur Meta gehören. Nichtsdestotrotz sind die folgenden Waffen derzeit in jeder Lobby vertreten, da sie nicht nur sehr stark, sondern auch vielseitig einsetzbar sind.

Zudem solltet ihr bei eurer Waffenwahl ebenfalls den gespielten Modus und euren eigenen Spielstil mit einbeziehen. Außerdem hilft es natürlich auch, wenn ihr die besten Einstellungen für den Multiplayer vornehmt.

Wichtiger Hinweis: Da CoD MW 2 noch sehr jung ist, können wir noch keine genauen Aussagen zu den Aufsätzen der jeweiligen Waffen machen. Nichtsdestotrotz sind die folgenden Waffen die besten in ihrer jeweiligen Kategorie. Testet euch durch verschiedene Aufsätze und schaut, was am besten zu eurem Spielstil passt. Achtet dabei darauf, dass ihr so wenig negative Effekte wie möglich durch eure Aufsätze erhaltet. Sobald wir mehr Infos zu den besten Aufsätzen der jeweiligen Waffe haben, aktualisieren wir den Artikel.

Die besten Sturmgewehre in CoD MW 2

Wenn ihr das beste All-Around-Sturmgewehr spielen möchtet, solltet ihr entweder das M4 oder das Kastov 762 wählen.

Das Kastov 762 hat einen etwas stärkeren Rückstoß auf größere Distanzen. Das Sturmgewehr besitzt 600 RPM ("rounds per minute"). Nichtsdestotrotz könnt ihr den Recoil gut kontrollieren, sobald ihr euch daran gewöhnt habt.

Das M4 hat 800 RPM und ist das erste Sturmgewehr zu dem ihr Zugang habt. Viele Spieler sehen das M4 derzeit als das Meta-Sturmgewehr.

Wenn ihr mit euren Sturmgewehren auf kurze Distanzen spielen wollt, solltet ihr entweder das M16 das STB 556 oder das Kastov 74u benutzen.

Das STB 556 kann aber nur bis zu einer Distanz von bis zu 15 Metern seinen vollen Schaden austeilen. Beim Kastov 74 und beim M16 ist diese Entfernung bei circa 22 Metern. Mit der M16 könnt ihr auf dieser Entfernung einen One-Burst-Kill erhalten.

Neben dem M4 gehört das Kastov 762 zu den besten Sturmgewehren. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die besten MPs (Maschinenpistolen) in CoD MW 2

Die besten MPs im Multiplayer von CoD Modern Warfare 2 sind derzeit Lachmann SUB und Vaznev-9K. Neben den beiden bereits genannten Optionen könnt ihr aber auch die PDSW 528 oder die Fennec 45 wählen. Sie gehören ebenfalls zu den Meta-MPs.

Das beste DMR in CoD MW 2

Hier gibt es derzeit keine Diskussion, das beste DMR ist zurzeit das SP-R 208. Die Waffe besitzt das Potential für einen One-Shot-Kill, selbst ohne Kopftreffer. Achtet bei eurer Aufsatz-Auswahl darauf, dass ihr möglichst wenig negative Effekte erhaltet.

Ein Visier müsst ihr auf das SP-R 208 übrigens nicht packen. Das Standard-Visier ist gut genug, um Gegner erspähen und treffen zu können.

