CoD Modern Warfare 2 | So seht ihr eure KD

Viele sehen die KD in Call of Duty: Modern Warfare 2 als eine Art Ehrenabzeichen. Sicherlich sagt sie nicht alles über den Skill eines Spielers aus, aber sich über seine eigenen KD im Klaren zu sein, kann durchaus nützlich sein. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr eure KD in CoD Modern Warfare 2 anseht und ob es überhaupt möglich ist.

Zwar ist die Stärke eines Teams von der gesamten Gruppe abhängig, allerdings ist es immer schön zu wissen, wie hoch die eigene KD ist. (Bildquelle: Activision)

Was ist eine K/D?

Viele Egoshooter-Spieler brauchen die Erklärung eigentlich gar nicht, da die KD schon seit Urzeiten existiert. Nichtsdestotrotz erklären wir sie kurz für alle Neueinsteiger des Genres.

Die KD beschreibt eure Kill-to-Death-Ratio, also wie viele Abschüsse ihr pro Leben erzielt. Je höher die Zahl, desto mehr Kills macht ihr pro Leben.

Durch die KD könnt ihr auch beobachten, ob ihr euch im Spiel verbessert oder verschlechtert. Natürlich hilft es, wenn ihr die besten Waffen und die besten Einstellungen im Spiel verwendet, um eure KD nach oben zu schrauben.

KD in CoD Modern Warfare 2 ansehen

Während eines Matches im Multiplayer könnt ihr auf dem Scoreboard zwar eure Tode und Abschüsse sehen, allerdings wird nicht eure KD angezeigt. Erst wenn das Match beendet ist, könnt ihr auf dem Leaderboard eure KD anschauen, aber leider auch nicht bei allen Spielmodi.

Darum fragen sich viele Fans, wie ihr die eigene KD nachschauen können. In den vergangenen CoD-Spielen konntet ihr im Menü des Games die KD nachschauen. Leider gibt es zum Launch von CoD MW 2 keine Möglichkeit, wie ihr eure KD innerhalb des Spielmenüs ansehen könnt.

Falls sich durch einen zukünftigen Patch eine Möglichkeit bieten sollte, wie ihr eure KD nachschaut, werden wir den Artikel dementsprechend aktualisieren.

Am 16. November 2022 startet die Season 1 und der erste Battle Pass des Spiels. Es könnte also gut sein, dass zu diesem Zeitpunkt das Feature ins Spiel implementiert wird, aber bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung diesbezüglich. Die Hoffnung bleibt allerdings bestehen.

Eine Alternative bieten jedoch Drittanbieter, ein gutes Beispiel hierfür ist cod.tracker.gg. Wir haben die entsprechende Seite für euch verlinkt, klickt einfach auf den beigefügten Link. Allerdings bietet die Homepage derzeit ebenfalls noch keine Stats für euch. Nichtsdestotrotz solltet ihr ein Auge auf die Website haben, da ihr dort in Zukunft eure CoD-Statistiken auf jeden Fall erfahren könnt. Wann dies allerdings sein wird, steht bisher noch nicht fest.

