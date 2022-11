von Olaf Fries (Donnerstag, 03.11.2022 - 18:15 Uhr)

Viele Spieler wollen so schnell wie möglich im Level steigen. Verständlich, da ihr dadurch das gesamte Equipment und alle Abschussserien freischaltet. Ebenfalls sollen alle Waffen so schnell wie möglich auf die maximale Stufe gebracht werden, damit alle Optionen im Waffenschmied zur Verfügung stehen. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr euere Gesamtstufe und eure Waffen schnell levelt.

Wir zeigen euch die besten Methoden um in CoD MW 2 zu leveln. (Bildquelle: Activision)

Schnell leveln in CoD MW 2

Leider gibt es in Call of Duty: Modern Warfare 2 keine "richtige" Möglichkeit schnell zu leveln. Allerdings könnt ihr durch gewisse Tricks eure Stufe etwas schneller auf das maximale Level bringen. Natürlich hilft es auch, wenn ihr die besten Waffen und besten Einstellungen verwendet, um mehr Kills in einem Match zu erzielen.

PSN Guthaben-Aufstockung | 20 EUR | deutsches Konto | PS5/PS4 Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2022 14:42 Uhr

Der erste Weg ist "Double XP Token" beziehungsweise EP-Token. Hierdurch, wie der Name es bereits verrät, erhaltet ihr doppelte XP für alle Aktionen im Spiel.

Wichtig: Die Token sind Gebrauchsgegenstände und verschwinden bei eurer Nutzung. Außerdem müsst ihr beachten, dass die Token in Echtzeit ablaufen und nicht nur im Match aktiv sind. Das heißt, dass die Zeit auch abläuft, während ihr euch im Menü befindet. Verschwendet also keine unnötige Zeit und spielt so viele Matches wie möglich. Was uns auch zum nächsten Trick bringt…

Als nächstes solltet ihr euch auf Spielmodi konzentrieren die eine längere Spielzeit aufweisen, damit ihr nicht unnötig viel Zeit in der Lobby oder im Menü verschwendet. Spielt vor allem Bodenkrieg und Invasion, sie sind sehr gut dafür geeignet. Wenn ihr jedoch lieber 6vs6 spielt, solltet ihr euch auf den Modus Abschuss bestätigt konzentrieren. Dort bekommt ihr nicht nur für einen Abschuss EP, sondern auch für das Aufsammeln der Marken, die von Spielern fallengelassen werden.

Spielt vor allem Bodenkrieg und Invasin, um mehr EP zu verdienen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Zurzeit gibt es im außerdem einen XP-Glitch, wie in wenigen Sekunden mehrere Tausend XP abstauben könnt. Wie der Glitch genau funktioniert, erklären wir euch im verlinkten Artikel, klickt einfach auf den Link. Da es sich allerdings um einen Glitch handelt, kann es sein, dass dieser in naher Zukunft von den Entwicklern herausgenommen und durch einen Patch behoben wird.

Zudem gibt es jeden Tag 3 Herausforderungen, mit denen ihr XP verdienen könnt. Diese seht ihr im Menü vor einem Match in der linken oberen Ecke. Nachdem ihr alle 3 Challenges meistert, schaltet sich eine Bonus-Herausforderung frei. Dabei stehen euch 2 zusätzliche Challenges zur Verfügung. Wenn ihr eine der beiden Bonus-Herausforderungen absolviert, bekommt ihr nochmals einen großen Batzen an EP.

Ebenfalls solltet ihr für zusätzliche EP darauf achten, dass ihr die jeweiligen Tarnungsherausforderungen der einzelnen Waffen absolviert. Hierdurch erhaltet ihr ebenfalls weitere XP.

Waffen schnell leveln

Um Waffen schnell zu leveln, solltet ihr den Modus Invasion spielen. Der Trick an der ganzen Sache ist, dass ihr euch am besten zum Rand der Map begebt und dort so viele Bots, also KI-Gegner, abschießt wie möglich.

Rüstet die Feldaufrüstungen Munitionskiste und Taktikeinstieg aus. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Derzeit ist es nämlich so, dass die KI-Gegner euch mehr EP verdienen lassen, als wenn ihr menschliche Feinde niederstreckt. Nach einer Weile spawnen allerdings stärkere Bots mit Rüstung. Sobald dies der Fall ist, könnt ihr das Match einfach verlassen und erneut in den Modus laden.

Nehmt am besten eine Munitionskiste als Feldaufrüstung mit, da ihr dadurch pro Leben mehr KI-Gegner abschießen könnt. Zudem solltet ihr als zweite Feldaufrüstung den Taktikeinstieg verwenden, um an euren vorherigen Punkt der Karte wieder spawnen zu können. Dadurch spart ihr unnötiges hin und herlaufen und somit Zeit.

Wenn ihr einen guten Punkt auf der Karte erwischt und die oben beschrieben Herangehensweise befolgt, könnt ihr eine Waffe in 60 bis 90 Minuten auf die maximale Stufe leveln.

Dieses Video zu CoD: MW2 schon gesehen?