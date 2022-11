von Sergej Jurtaev (Freitag, 04.11.2022 - 08:00 Uhr)

Kalpalata-Lotos sind in Genshin Impact regionale Besonderheiten, die in Sumeru wachsen. Ihr benötigt diese Materialien in erster Linie, um einige Figuren zu verbessern. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr viele Kalpalata-Lotos in Sumeru farmen könnt.

So sieht der Kalpalata-Lotos in Genshin Impact aus. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wofür ihr Kalpalata-Lotos braucht

Wie bereits erwähnt, sind Kalpalata-Lotos ein Aufstiegsmaterial, das ihr benötigt, um Helden zu verbessern. Es gibt zwei Charaktere, für die ihr Kalpalat-Lotos farmen müsst. Der erste Charakter ist Dori, die gemeinsam mit Sumeru in Update 3.0 den Weg ins Spiel fand. Mit dem Update 3.2 wurde der Dendro-Archon Nahida in Genshin Impact eingefügt und auch die mächtige Dendro-Heldin braucht zum Aufstieg Kalpalata-Lotos. Um die Durchbruchsstufe für Level 90 zu erreichen, werdet ihr pro Figur 168 Kalpalata-Lotos benötigen. Als regionale Besonderheiten respawnen die Lotos nach 48 Stunden.

Alle Kalpalata-Lotos-Fundorte auf der Karte

Um die Kalpalata-Lotos zu sammeln, müsst ihr klettern, da sie an Felswänden wachsen. Glücklicherweise machen es euch die Pflanzen vergleichsweise leicht, da immer mehrere Kalpalata-Lotos nebeneinander wachsen, sodass ihr nicht allzu viele Fundorte ablaufen müsst. Insgesamt gibt es 67 Kalpalata-Lotos in Sumeru, deren Fundorte wir euch auf den nachfolgenden Karten zeigen.

Kalpalata-Lotos im Nordosten von Sumeru beim Mawtiyima-Dickicht. (Bildquelle: HoYoLAB, Bearbeitung spieletipps)

Kalpalata-Lotos im Nordwesten von Sumeru. (Bildquelle: HoYoLAB, Bearbeitung spieletipps)

Kalpalata-Lotos im Südosten von Sumeru beim Devantaka-Berg. (Bildquelle: HoYoLAB, Bearbeitung spieletipps)

Kalpalata-Lotos im Südwesten von Sumeru in den Nähe des Yasna-Monuments. (Bildquelle: HoYoLAB, Bearbeitung spieletipps)

Kalpalata-Lotos-Farmroute im Video

Wenn ihr ein Video für eine effiziente Farmroute sucht, dann können wir euch das YouTube-Video des Kanals KyoStinV empfehlen, das auch die Fundorte der meisten Kalpalata-Lotos beinhaltet.

