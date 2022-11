von Josua Schneider (Dienstag, 08.11.2022 - 12:53 Uhr)

Namen werden in Stumble Guys zufällig erstellt. Wenn euch euer Name nicht gefällt, könnt ihr ihn kostenlos ändern. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr euren Namen ändert und mehrere kostenlose Namensänderungen durchführen könnt.

Unter den vielen Spielern in Stumble Guys kann ein guter Name herausstechen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wie ändert ihr euren Namen in Stumble Guys?

Um euren Namen in Stumble Guys zu ändern, müsst ihr euer Profil öffnen. Ihr findet es im Menü in der oberen linken Ecke, wo auch euer Name steht.

In eurem Profil müsst ihr nun den Stift neben eurem Namen auswählen. Hier könnt ihr euren Namen eingeben.

Für euren Namen gibt es folgende Einschränkungen:

Er muss zwischen 4 und 12 Zeichen lang sein.

Er muss einzigartig sein. Das bedeutet, dass noch kein anderer Spieler diesen Namen hat.

Wenn ihr euren Namen im Spiel noch nicht sehen könnt, dann startet Stumble Guys neu. Damit sollte euer Name vollends übernommen werden.

Mit dieser Methode könnt ihr euch auch einen farbigen Namen geben.

Wenn ihr diesen Schritten folgt, könnt ihr euren Namen in Stumble Guys ändern. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Namen mehrmals ändern

Ihr könnt euren Namen nur einmal kostenlos ändern. Wollt ihr ihn erneut ändern, kostet euch das 100 Juwelen.

Es gibt auch Möglichkeiten, euren Namen mehrmals kostenlos zu ändern. Eine Möglichkeit ist, euren Account zu löschen. Dabei verliert ihr allerdings auch allen Fortschritt.

Wollt ihr euren Fortschritt nicht verlieren, müsst ihr mehrere Schritte durchführen:

Verbindet euren Stumble Guys-Account mit Google Play oder Facebook. Deinstalliert Stumble Guys und installiert es erneut. Alternativ könnt ihr auch den Cache der App leeren. Startet Stumble Guys und verbindet euren Account wieder mit Google Play oder Facebook.

Wenn ihr diese Schritte befolgt, sollte euch eine weitere kostenlose Namensänderung zur Verfügung stehen.