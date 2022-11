von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 09.11.2022 - 12:04 Uhr)

Am Ende der Handlung auf Kronos Island erhaltet ihr in Sonic Frontiers die Quest „Bis ins Grab“. Dabei handelt es sich um ein Rätsel, bei dem ihr Grabsteine drehen und Lichtstrahlen weiterleiten müsst, um ein Muster darzustellen. In unserem Video könnt ihr euch die Lösung schnell ansehen!

Die große Schwierigkeit bei dem Rätsel besteht darin, dass ihr nicht nur einen Grabstein dreht, sondern sich dabei auch immer ein zweiter oder ein dritter mit dreht. Dadurch werdet ihr vielleicht schnell den Faden verlieren und einfach nur noch wild alles Mögliche ausprobieren. Wenn ihr Glück habt, kommt ihr auf die Lösung. Falls nicht, hilft euch hoffentlich unser Guide weiter.

So löst ihr das Lichtstrahlenrätsel

Das Wichtigste vorab: Wenn ihr die Position der vier Grabsteine verändert habt, bleiben die Positionen gespeichert, wenn ihr das Rätsel abbrecht. Um das Rätsel zurückzusetzen, solltet ihr einen virtuellen Tod auslösen, indem ihr mit Sonic zum Beispiel in einen Abgrund springt.

Wenn ihr die Ausgangssituation wiederhergestellt habt, müsst ihr wie folgt vorgehen, um das Muster auf dem Boden mit den Lichtstrahlen nachzubilden:

Dreht den unteren Grabstein auf 3 Uhr.

So sieht das Muster nach dem ersten Schritt aus. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Dreht den oberen Grabstein auf 3 Uhr.

So sieht das Muster nach dem zweiten Schritt aus. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Dreht den rechten Grabstein auf 8 Uhr.

So sieht das Muster nach dem dritten Schritt aus. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Dreht den linken Grabstein auf 11 Uhr.

So sieht das Muster nach dem vierten Schritt aus. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Dreht den rechten Grabstein auf 8 Uhr. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, war das bereits der letzte Schritt. Damit ist das Rätsel gelöst und der Weg zum Titanen wird für euch frei.