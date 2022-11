von Olaf Fries (Mittwoch, 09.11.2022 - 13:15 Uhr)

Die FPS („frames per second“) sind für actionreiche Games wichtig, damit das Spiel flüssig läuft und ihr kein Detail im Spielverlauf verpasst. Viele Egoshooter-Enthusiasten vollen sich die Framerate deswegen im Spiel anzeigen lassen. Das ist in Call of Duty: Modern Warfare 2 natürlich nicht anders. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr euch die FPS auf eurer Konsole und auf eurem PC anzeigen lassen könnt.

Wir erklären euch, wie ihr euch die FPS in CoD Modern Warfare 2 anzeigen lassen könnt. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

So lasst ihr euch die FPS auf eurer Konsole anzeigen

Auf eurer Konsole, egal ob PlayStation oder Xbox, ist es sicherlich am leichtesten eure Framerate anzeigen zu lassen. Um die FPS zu sehen, müsst ihr nur die folgenden Schritte vollziehen:

Öffnet CoD Modern Warfare 2. Öffnet nun die Einstellungen. Geht auf "Interface" und scrollt nach unten bis ihr auf "Telemetrie" stoßt. Klickt auf Viereck/X (PS/XBOX) während ihr euch auf "Telemetrie" befindet, um euch mehr anzeigen zu lassen. Jetzt könnt ihr den "FPS-Zähler" aktivieren, um eure die Frames anzeigen zu lassen.

Übrigens könnt ihr dort auch die besten Einstellungen für den Multiplayer vornehmen.

Wenn ihr Telemetrie gefunden habt, müsst ihr Viereck/X (PS/Xbox) drücken. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

FPS auf Steam anzeigen lassen

Wenn ihr CoD MW 2 auf Steam spielen solltet, müsst ihr folgende Schritte befolgen, um eure die FPS dort anzeigen zu lassen:

Öffnet Steam. Geht in die Einstellungen. Wählt nun "In-Game". Jetzt könnt ihr auswählen, wo sich der FPS-Zähler befinden und welche Farbe er haben soll.

FPS durch Windows anzeigen lassen

Das Feature "Windows-Gamebar" gibt es ab Windows 10 und aufwärts. Hiermit könnt ihr euch nützliche Informationen anzeigen lassen, unter anderem auch die FPS. Geht hierfür folgendermaßen vor:

Drückt gleichzeitig die "G-" und "Windows-Taste". Sucht die Kachel "Performance" und klickt anschließend auf die Stecknadel, damit ihr sie fixiert. Falls ihr weitere Änderungen und Einstellungen vornehmen möchtet, müsst ihr auf die Schaltfläche links neben der Nadel klicken.

PSN Guthaben-Aufstockung | 20 EUR | deutsches Konto | PS5/PS4 Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2022 13:56 Uhr

Neben den oben genannten Möglichkeiten könnt ihr euch heutzutage auch oftmals über eure Hardware die FPS anzeigen lassen. Viele Gaming-Monitore und TVs besitzen die Option, dass ihr euch über das Endgerät selbst die Framerate anzeigen lassen könnt. Die Vorgehensweise hierfür ist jedoch von Modell zu Modell unterschiedlich, deswegen wird die Option auch verschiedenartig aktiviert. Falls ihr über ein modernes Gerät verfügt, seht am besten in eurer Betriebsanleitung nach, um die Aktivierung der Einstellung zu finden.

Dieses Video zu CoD: MW2 schon gesehen?