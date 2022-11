Besucht Dagoberts Shop: Ihr wollt am liebsten jeden Tag etwas neues anziehen? Das könnt ihr nur, wenn euer Kleiderschrank voll ist. Momentan könnt ihr zwar auch selbst Outfits erstellen , seid da aber etwas eingeschränkt. Und Möbel kann man für sein Haus sowieso nicht genug haben.

Pflanzt und erntet Feldfrüchte: Mit diesen Aktionen könnt ihr in Disney Dreamlight Valley Geld farmen und deshalb ist es so wichtig. Wie das genau funktioniert, erklären wir euch im verlinkten Artikel.

Holt Vaianas Fischfang ab: Nachdem ihr Vaianas Boot reparieren konntet, wird sie für euch angeln gehen. So bekommt ihr täglich frischen Fisch und müsst dafür nicht viel tun. Je besser das Boot ausgebaut ist, desto schneller wird mehr Fisch geliefert.

Sucht nach versteckten Truhen: Jeden Tag spawnt eine blaue Truhe in einem zufälligen Biom. Darin enthalten sind 10 Mondsteine. Vergesst sie also unter keinen Umständen einzusammeln. Findet ihr bei der Suche die grüne Truhe, dann sammelt auch diese ein. Dadurch bekommt ihr diverse Items geschenkt.

Füttert seltene Kleintiere: Schaut täglich ins Menü, ob sich nicht zufällig eines der seltenen Begleiter in Dreamlight Valley befindet. Gebt ihr ihnen öfter etwas zu Essen, dann werden sie euch begleiten. Wann Tiere spawnen, was sie essen und wie ihr sie zähmt, beschreiben wir euch in einem weiteren Artikel.