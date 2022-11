von Laura Heinrich (Dienstag, 15.11.2022 - 09:41 Uhr)

Das Silentium ist in Harvestella sehr gefürchtet, denn es bringt Tod und Verderben in die Welt und am besten verschanzt man sich im Haus. Allerdings lohnt es sich dennoch einen Blick nach draußen zu wagen. Während des Silentiums könnt ihr nämlich einen geheimen Dungeon betreten. Hier zeigen wir euch, wo ihr ihn findet.

Dieser leuchtende Brunnen entführt euch in einen neuen geheimen Bereich in Harvestella, der nur während des Silentiums verfügbar ist. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Wann finden Silentiumtage statt?

Das Silentium findet alle 30 Tage zwischen dem Jahreszeitenwechsel statt. Es dauert nur einen Tag und die Bewohner warnen euch strikt davor nach draußen zu gehen. Denn während des Silentiums ist es draußen sehr viel gefährlicher. Zudem gehen all eure Pflanzen (mit Ausnahme der Bäume) ein und verderben. Am Ende bleiben euch nur noch vertrocknete Pflanzen über.

Auch wenn es nett gemeint ist, solltet ihr dennoch die Warnung der Bewohner ignorieren und einen Schritt nach draußen wagen. Denn das Silentium ist nicht nur wunderschön anzusehen, sondern eröffnet euch auch einen neuen Bereich.

Silentium-Dungeon freischalten

Sucht die orange Markierung auf und ihr gelangt von Ebene Eins auf Ebene Vier. Dort findet ihr den Brunnen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Während des Silentiums könnt ihr einen geheimen Dungeon entdecken. Da dieser nur an dem einen Tag betretet werden kann, solltet ihr euch mit genügend Essen und Getränken ausstatten. Das Silentium kann nämlich nicht künstlich gerufen werden und ist daher nur viermal im Jahr.

Geht aus dem Haus hinaus und spaziert gegenüber den Hügel hinauf. Dorf findet ihr auf "Ebene Vier" einen leuchtenden Brunnen und einen Motus-Monolit zum Aktivieren. Über den leuchtenden Brunnengelangt ihr zur Herbstchronomalie. Diese konntet ihr in der Weltkarte nämlich nur an der Oberfläche besuchen, aber nicht weitergehend untersuchen. Dafür könnt ihr über den Brunnen den Weg fortsetzen.

Pro Stockwerk gibt es mehrere leuchtende Brunnen. Ihr müsst nun den richtigen Brunnen finden, um weiter nach unten zu gelangen. Generell findet ihr in Brunnen Gegenstände, Monster oder den Weg nach unten. Das Positive daran ist, dass die Monster jedes Mal Gegenstände droppen, das Negative allerdings ist, dass ihr die Monster besiegen müsst. Ansonsten könnt ihr keinen anderen Brunnen aktivieren.

Da ihr nur einen Tag Zeit habt, werdet ihr nicht viel machen können. Schafft es daher mindestens ins fünfte Stockwerk, um einen Motus-Monolit zu aktivieren. Außerdem findet ihr dort auch eine der seltenen Cornellu-Puppen.