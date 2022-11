von Olaf Fries (Dienstag, 15.11.2022 - 17:35 Uhr)

Need for Speed Unbound | Soundtrack mit Spotify-Playlist

Die "Need for Speed"-Reihe ist nicht nur für seine Autos und die actionreichen Rennen bekannt, sondern auch für die Musik, die bereits das eine oder andere Mal richtige Banger mit von der Partie hatte. Im Folgenden zeigen wir euch alle Songs aus Need for Speed Unbound mit der entsprechenden Spotify-Playlist.

A$SAP Rocky ist mit 'Shittin Me' der Headliner des Soundtracks von NfS Unbound. (Bildquelle: EA)

Need for Speed Unbound – Soundtrack

Neben allen Fahrzeugen sind nun auch alle Songs für Need for Speed Unbound bekannt. Der Soundtrack von NfS Unbound ist eine Feier der Hip-Hop-Kultur.

Das Lied "Shittin Me" von A$AP Rocky, produziert von Krash, stellt dabei den exklusiven Headliner des Soundtracks dar, welcher auch im Reveal Trailer auftaucht.

Mit Slowthai (Großbritannien), Lous and the Yakuza (Frankreich), Oliver Olson, Oki (Polen), Sfera Ebbasta (Italien), ODZ (Nordisch), Villano Antillano (Puerto Rico), Tropkillaz (Brasilien), Higher Brothers (China), Tkay Maidza (Australien) und vielen weiteren Künstlern aus der gesamten Welt soll der Sound der Straße in der Form eines globalen Soundtracks festgehalten werden.

Insgesamt umfasst der Soundtrack von NfS Unbound 72 Lieder.

In der Übersicht seht ihr bereits alle Künstler des Soundtracks. (Bildquelle: EA)

Alle Songs mit Spotify-Playlist

Wie bereits erwähnt umfasst der Soundtrack von Need for Speed Unbound 72 Songs. Auch deutsche Musik ist mit Shirin David und ihrem Song "Be a Hoe/Break a Hoe" mit von der Partie. Außerdem ist Bonez MC & Villano Antillano mit "In meinem Benz" mit am Start.

Wichtiger Hinweis: Zwar sind im Spiel mehr als 70 Lieder vertreten, allerdings besitzt die Spotify-Playlist 'nur' 68 Songs. 4 Lieder fehlen also auf der Playlist. Am auffälligsten ist, dass der Headliner-Song 'Shittin Me' von A$SAP Rocky leider fehlt.

Nichtsdestotrotz kommt ihr hier zur offiziellen Spotify-Playlist von Need for Speed Unbound:

Da die Selbstdarstellung und die Selbstentfaltung ein zentraler Aspekt in Need for Speed Unbound ist, gibt es im Spiel auch diverse Decals von unterschiedlichen Künstlern des Soundtracks, mit denen ihr eure Autos individualisieren könnt. Somit könnt ihr anderen Spielern bereits von außen zeigen, welche Songs bei euch im Wagen abgespielt werden.

Im Folgenden listen wir euch noch zusätzlich alle 72 Lieder des Soundtracks auf, inklusive der fehlenden Songs der Spotify-Playlist: