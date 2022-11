von Ewelina Walkenbach (Freitag, 18.11.2022 - 07:35 Uhr)

The Devil in Me | Stromkasten reparieren und Unter Strom freischalten

Spielt ihr in The Dark Pictures: The Devil in Me Jamie, dann werdet ihr gelegentlich Stromkästen reparieren und den Strom anschalten müssen. Dafür bekommt ihr zwar ein Gerät, aber es ist euch nicht unbedingt eine große Hilfe. Wir zeigen euch, wie ihr den Strom anschalten und alle Stromkästen reparieren werdet. Dafür belohnt euch The Devil in me mit der Trophäe „Unter Strom“.

Spoilerinfo:

Wir zeigen euch die Lösungen für die Stromkreisläufe in der Reihenfolge, in der ihr sie im Spiel findet. Dazu gehen wir kurz auf die jeweilige Situation ein, in der ihr euch zu diesem Zeitpunkt befindet. Wir versuchen euch bei der Beschreibung so wenig wie möglich zu spoilern.

Stromkasten 1 auf dem Weg ins Hotel

Wenn ihr mit eurer Gruppe auf dem Weg in das Hotel seid, wird Kate vorgeben, sich den Fuß verletzt zu haben. Jamie und sie erkunden darauf hin die Gegend vor dem Hotel und gelangen zu einem Lift. Hier finden sie den ersten Stromkasten in The Devil in Me und Jamie soll ihn reparieren. Die Reihenfolge, in der ihr die Schalter umlegen müsst, könnt ihr dem folgenden Bild entnehmen.

Der erste Stromkasten in The Dark Pictures: The Devil in Me, den ihr reparieren müsst. Legt die Hebel in der angegebenen Reihenfolge um (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de).

Stromkasten 2 nach Lichtausfall im Hotel

Nachdem ihr mit Erin und ihrem Mikrofon das Hotel erkundet habt, geht plötzlich das Licht aus und Jamie übernimmt die Führung. Sie läuft durch das Hotel auf der Suche nach dem Stromkasten, um ihn zu reparieren und den Strom wieder einzuschalten.

Den Stromkasten findet ihr hinter einer verschlossenen Tür, für die ihr einen Code benötigt. Wenn ihr die Räume weiterhin erforscht, werdet ihr die Zahlen auf einem Zettel entdecken – sie lauten 0451. Gebt sie in die Konsole links neben der Tür ein und der Zugang zum zweiten Stromkasten ist frei. Das folgende Bild zeigt euch die Reihenfolge, in der ihr die Hebel umlegen müsst.

Hier seht ihr den Zugangscode zum zweiten Stromkasten und die Reihenfolge, in der ihr die Knöpfe drücken müsst, um den Strom einzuschalten (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de).

Stromkasten 3 nach Trennung durch Wände

Nachdem ihr den Raum hinter euch habt, den wir hier liebevoll „Luftraum“ nennen wollen (wir wollen euch nicht spoilern, aber ihr werdet schon wissen, was gemeint ist, wenn ihr an der Stelle vorbei seid), wird Jamie wieder von dem Rest getrennt. Die Wände des Hotels bewegen sich und schließen sie ein.

Nach einer kurzen Suche werdet ihr einen Raum finden, in dem der dritte Stromkasten an der Wand hängt. Um den Strom wieder einzuschalten müsst ihr beim Umlegen der Hebel die folgende Reihenfolge beachten.

Legt die Hebel am dritten Stromkasten in dieser Reihenfolge um, damit ihr wieder Strom habt (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de).

Habt ihr die drei Kästen reparieren können, dann schaltet ihr die Trophäe „Unter Strom“ frei und seid damit einen Schritt näher an der Platintrophäe.

