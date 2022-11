von Ewelina Walkenbach (Freitag, 18.11.2022 - 08:05 Uhr)

The Devil in Me | Tür-Code & weinendes Mädchen finden

In The Dark Pictures: The Devil in Me hört ihr als Kate ein Mädchen weinen und kommt an einer Tür an, hinter der ihr sie vermutet. Diese Tür ist mit einem Zahlenschloss versiegelt und den Code dafür müsst ihr erstmal finden. Wir helfen euch dabei, diesen Tür-Code im Zimmer zu entdecken.

Um in The Dark Pictures: The Devil in Me zum weinenden Mädchen hinter dieser Tür zu gelangen, braucht ihr den richtigen Code (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Neue Fähigkeit und Tür-Code entdecken

Nachdem eure Gruppe im Hotel von The Devil in Me erneut getrennt wurde und ihr den dritten Stromkasten reparieren konntet, wird Kate die Führung übernehmen. Beim Erkunden des Hotels hört sie ein weinendes Mädchen und findet die in dem oberen Screenshot abgebildete Tür.

Durch diese beschädigte Tür gelangt ihr natürlich nicht hinein. Lauft also weiter zur nächsten Tür, durch die ihr das Zimmer nebenan betreten könnt. Im ersten Raum findet ihr eine kleine weiße Kommode und auf ihr einen Notizblock. Hier wurde die Hälfte des ersten Blattes abgerissen.

Wenn ihr euch jetzt euer eingeblendetes Steuerkreuz links im Bild anschaut, dann seht ihr einen Bleistift. Das ist der Moment, in dem Kate eine neue Fähigkeit bekommt. Mit dem Bleistift könnt ihr den Tür-Code auf dem Zettel sichtbar machen.

Tür-Code nutzen und weinendes Mädchen erreichen

Nachdem ihr mit dem Bleistift die Notiz auf dem abgerissenen Blatt sichtbar gemacht habt, wird der Tür-Code angezeigt – er lautet 1999. Das folgende Bild zeigt euch genau, wo ihr den Code finden werdet und wie er lautet.

Auf diesem Schrank findet ihr den Tür-Code für das Zimmer mit dem weinenden Mädchen (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de).

Geht jetzt in den benachbarten Raum, wo ihr eine Tür mit einem Zahlenschloss findet. Gebt den gefundenen Code in das Schloss ein und die Tür zum Raum mit dem weinenden Mädchen wird sich öffnen.

