von Sergej Jurtaev (Freitag, 18.11.2022 - 08:39 Uhr)

Wie bei jeder Generation müsst ihr euch auch in Pokémon Karmesin und Purpur am Anfang die Frage stellen, welches Starter-Pokémon ihr auswählt. Dabei ist natürlich auch entscheidend, wie ihr Entwicklungen aussehen. Wir stellen euch in diesem Guide alle Starter und ihre Entwicklungen vor und geben euch Tipps für eure Wahl.

Felori, Feliospa und Maskagato

Der Pflanzen-Starter Felori und seine zwei Entwicklungen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Das Pflanzen-Pokémon Felori entwickelt sich auf Level 16 zu Feliospa, das sich wiederum auf Level 36 zu Maskagato entwickelt. Der Pflanzen-Starter setzt mehr auf physische Angriffe und ist der schnellste Starter. Die genaue Verteilung der Statuswerte der Katzen-Pokémon findet ihr in der folgenden Tabelle:

Pokémon KP Ang. Vert. Sp.-Ang. Sp.Vert. Initiative Gesamt Felori 40 61 54 45 45 65 310 Feliospa 61 80 63 60 63 83 410 Maskagato 76 110 70 81 70 123 530

Maskagato bekommt „Unlicht“ als Zweittyp, wodurch Geist-Attacken wirkungslos gegen das Katzen-Pokémon sind. Allerdings hat Maskagato im Vergleich zu den anderen Starter-Entwicklungen die meisten Schwächen und die wenigsten Stärken, wie ihr der folgenden Tabelle entnehmen könnt.

Schwächen Pflanze-Attacken effektiv gegen … Unlicht-Attacken effektiv gegen … Käfer (4x) Boden Käfer Feuer Gestein Psycho Eis Wasser Kampf Gift Flug Fee

Krokel, Lokroko und Skelokrok

Der Feuer-Starter Krokel und seine zwei Entwicklungen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Krokel entwickelt sich auf Level 16 zu Lokroko und auf Level 36 erhaltet ihr Skelokrok. Der Feuer-Starter hat vielleicht die beste Verteilung in den Statuswerten. Es ist das langsamste Starter-Pokémon, hat dafür aber den besten Spezial-Angriff, die beste Verteidigung sowie Spezial-Verteidigung und die meisten KP.

Pokémon KP Ang. Vert. Sp.-Ang. Sp.Vert. Initiative Gesamt Krokel 67 45 59 63 40 36 310 Lokroko 81 55 78 90 58 49 411 Skelokrok 104 75 100 110 70 66 530

Skelokrok erhält als Zweittyp „Geist“. Dadurch sind Normal- und Kampf-Attacken wirkungslos gegen Skelokrok. Wie es mit den Stärken und Schwächen im Kampf aussieht, haben wir in der nächsten Tabelle für euch festgehalten.

Schwächen Feuer-Attacken effektiv gegen … Geist-Attacken effektiv gegen … Wasser Käfer Geist Boden Stahl Psycho Gestein Pflanze Geist Eis Unlicht

Kwaks, Fuentente und Bailonda

Der Wasser-Starter Kwaks und seine zwei Entwicklungen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Das Wasser-Pokémon Kwaks entwickelt sich auf Level 16 zu Fuentente. Auf Level 36 wird aus Fuentente dann schließlich Bailonda. Der Wasser-Starter hat ausbalancierte Werte. Es hat den besten physischen Angriff und schneidet im Vergleich in keiner Kategorie am schlechtesten ab.

Pokémon KP Ang. Vert. Sp.-Ang. Sp.Vert. Initiative Gesamt Kwaks 55 65 45 50 45 50 310 Fuentente 70 85 65 65 60 65 410 Bailonda 85 120 80 85 75 85 530

Bailondas hat den praktischen Zweittyp „Kampf“, der als einziges sehr effektiv gegen Normal-Pokémon ist. Die Wasser/Kampf-Kombination sorgt auch insgesamt dafür, dass Bailondas die meisten Stärken der Starter-Entwicklungen hat.

Schwächen Wasser-Attacken effektiv gegen … Unlicht-Attacken effektiv gegen … Pflanze Boden Normal Elektro Gestein Gestein Flug Feuer Stahl Psycho Eis Fee Unlicht

Welchen Starter sollte ich wählen?

Pokémon Karmesin und Purpur sind relativ leichte Spiele. Ich könnt im Spiel sehr schnell leveln und habt jede Menge Optionen, um euch mit wilden Pokémon ein gutes Team zusammenzustellen. Der Schwierigkeitsgrad sollte also nicht ausschlaggebend für eure Wahl sein. Ihr solltet deshalb einfach den Starter wählen, der euch optisch am meisten gefällt oder am besten in euer Team passt. Es gibt mit Crimanzo/Azugladis zum Beispiel schon zwei coole Feuer-Pokémon. Wenn ihr eins davon in eurem Team haben wollt, könnt ihr auf Krokel verzichten und einen anderen Starter wählen.

Falls ihr dennoch eine Empfehlung haben wollt: Krokel oder Kwaks sind für uns eine gute Wahl. Abgesehen von der Initiative überzeugt der Feuer-Starter in Angriff, Verteidigung und Langlebigkeit. Außerdem wird euch der Einstieg zusätzlich erleichtert, da die ersten zwei Arenen im Spiel die Typen „Käfer“ und „Pflanze“ haben.

Beim Wasser-Starter ist vor allem die Typ-Kombination Wasser/Kampf von Bailonda sehr gut. Der Starter ist in der Regel das stärkste Pokémon im Team und da ist es natürlich praktisch, wenn es viele Stärken hat und gegen viele Gegner sehr effektive Attacken austeilen kann.

Dieses Video zu Pokémon Karmesin & Purpur schon gesehen?