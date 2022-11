von Ewelina Walkenbach (Freitag, 18.11.2022 - 08:50 Uhr)

The Devil in Me | Der Weg durch das Labyrinth

Im Verlauf von The Dark Pictures: The Devil in Me landet ihr mit einem oder mehreren Charakteren in einem Labyrinth. Eure Aufgabe ist es, das Labyrinth zu verlassen. Solltet ihr euch verlaufen, zeigen wir euch den richtigen Weg hinaus im Video und geben euch Hinweise darauf, worauf ihr achten sollt, wenn ihr das Labyrinth selbst versuchen wollt zu verlassen.

Video-Guide durch das Labyrinth

The Devil in Me: Der Weg aus dem Labyrinth

Tipps zum Verlassen des Labyrinths

Wollt ihr nur ein paar Hinweise haben, die euch dabei helfen, das Labyrinth selbst zu verlassen, dann hangelt euch entlang der folgenden Schritte durch:

Wollt ihr in The Devil in Me aus dem Labyrinth entkommen, dann müsst ihr Ausschau nach diesem Pavillon halten (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de).

Bevor ihr auf die untere Ebene des Labyrinths springt, schaut euch oben genau um, denn ihr könnt danach nicht mehr hochkommen. Euer Ziel ist es, bei dem Pavillon anzukommen und dort den Strom anzuschalten. Haltet also im Labyrinth Ausschau nach einem großen runden Platz. Wenn ihr dort angekommen seid, dann sucht nach einem Tunnel aus Holz. Geht hindurch, bis ihr am Ende angekommen seid. Auf dem Weg werdet ihr einen Stromhebel und ein Bedienungspult finden. Um den Strom anzuschalten, müsst ihr jetzt einfach dem gelben und roten Stromkabel bis zum Schalter folgen. Installiert dort den Hebel und betätigt ihn.

Lesetipp: In einem anderen Artikel zeigen wir euch, wie ihr als Jamie alle Stromkästen reparieren werdet oder alle Charaktere retten könnt.

Habt ihr das alles getan, dann müsst ihr nur noch zurück zum Bedienpult laufen und mit den Knöpfen den Pavillon zum Laufen bringen. Dadurch öffnet sich ein Geheimgang und ihr könnt herunterklettern. Euer Ziel ist erreicht und ihr seid damit aus dem Labyrinth entkommen.