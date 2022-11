von Olaf Fries (Freitag, 18.11.2022 - 15:20 Uhr)

Call of Duty: Warzone 2 | Meta-Waffen in Season 1

Auch Call of Duty: Warzone 2 könnt ihr euch weiterhin eure eigenen Waffen und Loadouts kaufen beziehungsweise erspielen. Im Folgenden zeigen wir euch die besten Waffen mit ihren jeweiligen Aufsätzen.

Wir verraten euch die besten Waffen in Call of Duty: Warzone 2, inklusive Aufsätze.(Bildquelle: Activision)

Eigene Waffen & eigenes Loadout bekommen

Das System, wie ihr eure eigenen Waffen bekommt, hat sich im Vergleich zum Vorgänger in Warzone 2 verändert. Wie ihr in einem Match euer eigenes Loadout erhaltet, erklären wir euch in einem separaten Guide. Klickt einfach auf den beigefügten Link, er bringt euch zum Artikel.

Die besten Waffen in Warzone 2

Da Call of Duty: Warzone 2 noch sehr jung ist, solltet ihr die aufgelisteten Waffen nicht als Rangliste verstehen. Zudem muss sich eine Meta erst einmal noch herauskristallisieren. Wenn sich die besten Waffen in den kommenden Tagen ändern, werden wir die Liste aktualisieren.

Ebenfalls ist es wichtig, dass nicht nur die TTK ("time to kill") entscheidend ist. Werte wie Präzision, Rückstoßkontrolle und Reichweite sind in Warzone 2 manchmal wichtiger als eine niedrige TTK. Ebenso sollte euer eigener Spielstil eine Rolle bei eurer Auswahl der Waffen spielen.

Wichtiger Hinweis: Ihr schaltet die Aufsätze einer Waffe anders als in der Vergangenheit frei. Wenn ihr die Waffe auf das maximale Level gebracht habt, habt ihr nicht automatisch alle Aufsätze freigeschaltet. Für manche Aufsätze müsst ihr andere Waffen auf eine bestimmte Stufe hochleveln. Wenn euch ein Aufsatz fehlt, könnt ihr im Waffenschmied auf den jeweiligen Aufsatz gehen und oben links die Freischaltbedingung des Aufsatzes sehen.

Die besten MPs (Maschinenpistolen) in Warzone 2

Wichtiger Hinweis: Sobald der Gegner weiter als 30 Meter entfernt ist, solltet ihr auf eine andere Waffe wechseln und keine Maschinenpistole mehr verwenden.

Das Fennek 45 kann zu einem Monster auf kurzen Distanzen werden. Allerdings ist die Projektilgeschwindigkeit nicht allzu gut. Verwender folgende Aufsätze:

Mündung: XTEN RR-40

XTEN RR-40 Lauf: ZLR 16,5"-Zündung-Lauf

ZLR 16,5"-Zündung-Lauf Laser: 1MW Schnellfeuer-Laser

1MW Schnellfeuer-Laser Visier: -

Schaft: Agile Assault-7-Schaft

Agile Assault-7-Schaft Unterlauf: -

Munition: -

Magazin: Fennec Mag 45

Fennec Mag 45 Griff: -

So sollte euer Fennek 45 in Warzone 2 ausgestattet sein. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Das Lachmann-MP ist nicht nur im Multiplayer gut, sondern auch in Warzone 2. Es zeichnet sich vor allem durch einen guten Rückstoß aus. Benutzt folgende Aufsätze:

Mündung: XTEN RR-40

XTEN RR-40 Lauf: 1MW Schnellfeuer-Laser

1MW Schnellfeuer-Laser Laser: -

Visier: -

Schaft: -

Unterlauf: FSS Sharkfin 90

FSS Sharkfin 90 Munition: -

Magazin: 50-Schuss-Trommel

50-Schuss-Trommel Griff: Lachmann TCG-10

So sollte euer Lachmann-MP in Warzone 2 ausgerüstet sein. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ebenfalls gehört das Vaznev-9K zu den besten MPs in Warzone 2. Verwendet folgende Aufsätze:

Mündung: XTEN RR-40

XTEN RR-40 Lauf: -

Laser: Schlager PEQ Box IV

Schlager PEQ Box IV Visier: -

Schaft: Markeev R7-Schaft

Markeev R7-Schaft Unterlauf: -

Munition: -

Magazin: 45-Schuss-Magazin

45-Schuss-Magazin Griff: True-Tac-Griff

Stattet euer Vaznev-9K in Warzone 2 mit diesen Aufsätzen aus. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Das BAS-P ist erst durch Season 1 ins Spiel gekommen, nichtsdestotrotz gehört es bereits zu den beliebten MPs in Warzone 2. Ihr könnt es vor allem als Sniper-Support verwenden. Benutzt folgende Aufsätze:

Mündung: XTEN RR-40

XTEN RR-40 Lauf: 12" Bruen SZ-36

12" Bruen SZ-36 Laser: 1MW Schnellfeuer-Laser

1MW Schnellfeuer-Laser Visier: -

Schaft: -

Unterlauf: -

Munition: -

Magazin: 50-Schuss-Trommel

50-Schuss-Trommel Griff: D37-Griff

Rüstet euer BAS-P in Warzone 2 mit diesen Aufsätzen aus. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die besten Sturmgewehre in Warzone 2

Das TAQ-56 gehört zu den besten Sturmgewehren, wobei es auf längere Distanzen einen etwas höheren Rückstoß besitzt. Benutzt folgende Aufsätze:

Mündung: RF Crown 50 (um den Rückstoß zu verbessern)

RF Crown 50 (um den Rückstoß zu verbessern) Lauf: 17,5" Tundra Pro-Lauf

17,5" Tundra Pro-Lauf Laser: -

Visier: SZ Vortex 90

SZ Vortex 90 Schaft: Tactique Brute-Schaft

Tactique Brute-Schaft Unterlauf: -

Munition: -

Magazin: 60-Schuss-Magazin

60-Schuss-Magazin Griff: -

Diese Aufsätze sollte euer TAQ-56 in Warzone 2 besitzen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Das M4 ist auch in Warzone 2 eine sehr gute Waffe. Verwendet folgende Aufsätze:

Mündung: Harbinger D20

Harbinger D20 Lauf: Tempus Hightower 20"

Tempus Hightower 20" Laser: -

Visier: SZ Vortex-90

SZ Vortex-90 Schaft: -

Unterlauf: FTAC Ripper 56

FTAC Ripper 56 Munition: -

Magazin: 60-Schuss-Magazin

60-Schuss-Magazin Griff: -

Die besten leichten Maschinengewehre (LMGs) in Warzone 2

Das LAHS MG ist ein extrem gutes leichtes Maschinengewehr, aber es ist auch sehr langsam. Selbst für ein LMG. Verwendet folgende Aufsätze:

Mündung: Bruen Agent 90

Bruen Agent 90 Lauf: -

Laser: Schlager PEQ Box IV

Schlager PEQ Box IV Visier: SZ Vortex-90

SZ Vortex-90 Schaft: Demo H-40

Demo H-40 Unterlauf: -

Munition: .338-Magazin Hochgeschwindigkeit

.338-Magazin Hochgeschwindigkeit Magazin: -

Griff: -

Rüstet euer LAHS MG in Warzone 2 mit diesen Aufsätzen aus. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Das RPK gehört zu den besten LMGs in Season 1. Benutzt folgende Aufsätze:

Mündung: Polarfeuer-S

Polarfeuer-S Lauf: - (da alle Läufe euren Rückstoß verschlechtern)

Laser: -

Visier: SZ Vortex-90

SZ Vortex-90 Schaft: FT TAC-Elite-Schaft

FT TAC-Elite-Schaft Unterlauf: FTAC Ripper 56

FTAC Ripper 56 Munition: 7,62 Hochgeschwindigkeit

7,62 Hochgeschwindigkeit Magazin: -

Griff: -

Diese Aufsätze sollte euer RPK in Warzone 2 besitzen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Das beste Scharfschützengewehr (Sniper) in Warzone 2

Es ist wichtig anzumerken, dass kein Scharfschützengewehr einen One-Shot-Kill erreichen kann, selbst mit einem Kopftreffer nicht, wenn der Feind 3 Panzerplatten an hat. Nur mir 2 Platten oder weniger, erhaltet ihr einen One-Shot-Kill per Headshot.

Das MCPR-300 ist das beste Scharfschützengewehr in Warzone 2. Benutzt folgende Aufsätze:

Mündung: FTAC Reaper

FTAC Reaper Lauf: 22" OMX-456

22" OMX-456 Laser: Schlager PEQ Box IV

Schlager PEQ Box IV Visier: -

Schaft: -

Unterlauf: -

Munition: .300-Magazin Hochgeschwindigkeit

.300-Magazin Hochgeschwindigkeit Magazin: 5-Schuss-Magazin

5-Schuss-Magazin Blitz:-

Griff: -

So sollte euer Setup vom MCPR-300 in Warzone 2 aussehen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Das beste DMR in Warzone 2

Das EBR-14 ist derzeit das beste DMR. Es zeichnet sich vor allem durch den hohen Schaden aus. Verwendet folgende Aufsätze:

Mündung: Husher-65-Schalldämpfer

Husher-65-Schalldämpfer Lauf: 22" Boremaster-Lauf

22" Boremaster-Lauf Laser: -

Visier: SZ Vortex-90

SZ Vortex-90 Schaft: FTAC Valor-Schaft

FTAC Valor-Schaft Kamm: -

Unterlauf: -

Munition: -

Magazin: 20-Schuss-Magazin

20-Schuss-Magazin Griff: -

Rüstet euer EBR-14 mit diesen Aufsätzen in Warzone 2 aus. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die Setups kommen vom "CoD-Professor" JGOD. Falls ihr noch einen genaueren Eindruck der Loadouts haben wollt, solltet ihr euch sein dazugehöriges Video anschauen: