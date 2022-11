von Laura Heinrich (Montag, 21.11.2022 - 10:25 Uhr)

Mit dem Hammer könnt ihr in Harvestella euer Feld vergrößern, indem ihr die Steine und Felsen kaputt schlagt. Bei den großen Stücken kommt euer Hammer allerdings an seine Grenzen, das schreit nach einem Upgrade. Daher zeigen wir euch hier, wie ihr den Hammer verbessern könnt.

Der große Stein ist ein harter Brocken für den Hammer. Mit einem kleinen Upgrade zerschmettert ihr ihn allerdings ohne Probleme. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Hammer freischalten

Um euer Feld ordentlich bewirtschaften zu können, wird euch von Cres bereits in den ersten Kapiteln empfohlen, einen eigenen Hammer zu haben. Denn nur so könnt ihr Baumstämme und Steine von euren Feldern entfernen. Sobald ihr die Werkbank automatisch im Laufe der Geschichte vom Bürgermeister geschenkt bekommen habt, könnt ihr mit der Fertigung starten. Für den Hammer braucht ihr neben der Werkbank auch noch zehn Stück harte Steine.

Diese könnt ihr entweder in der Njord Steppe oder im Higan Canyon einsammeln. Achtet dazu auf die Symbole auf der Karte und auf die, welche über den Boden schweben. Die Gegenstände spawnen jeden Tag auf's Neue und sind leider zufallsbasiert. Also verzagt nicht, falls ihr nicht immer an der selben Stelle die Steine einsammeln könnt. Habt ihr alle zehn zusammen, könnt ihr den Hammer herstellen.

Hammer verbessern und große Steine zerstören

Mit Hilfe der Erdenfee Shirii könnt ihr die Verbesserung für den Hammer freischalten. (Quelle: screenshot spieletipps.de)

Nun habt ihr zwar einen Hammer, aber euer Feld ist nicht wirklich leerer geworden. Denn egal wie oft ihr gegen die großen Felsen und Steine schlagt, sie werden nicht kaputt. Da hilft nur ein Upgrade für den Hammer. Der Weg dorthin ist allerdings etwas steinig. Denn ihr müsst zuerst das Kapitel 3C Schreckensautomat beenden. Dabei müsst ihr über die stille Höhle im Osten der Karte nach Argen reisen und dort den schwierigen Bossgegner besiegen.

Erst danach könnt ihr nach Hause zurückkehren und schlafen. Denn am nächsten Morgen erscheint die nächste Fee, die Fee der Erde namens Shirii. Geht zum Katalog im Haus und seht euch ihre Aufgaben an. Den Hammer könnt ihr nämlich nicht an der Werkbank verbessern, sondern über die absolvierten Aufgaben.

Erledigt genügend Punkte, um die Zerstörerfähigkeit freizuschalten. Diese wird automatisch auf den Hammer angewendet und ihr könnt nun ohne Probleme die Steine und Felsen auf eurem Feld in 1000 kleine Stücke schlagen. Übrigens, ihr könnt mit dem Hammer auch auf eure Maschinen hauen, um sie in euer Inventar zu legen und neu zu platzieren.