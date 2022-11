von Ewelina Walkenbach (Montag, 21.11.2022 - 15:20 Uhr)

The Devil in Me | Alle Trophäen und Lösungen für 100 %

Um in The Dark Pictures: The Devil in Me alle Trophäen freischalten zu können, müsst ihr einige Kniffe anwenden. Wir zeigen euch, wie ihr alle Trophäen freischalten und die 100 % ohne Probleme erreichen werdet.

Spoilerwarnung!

Wir trennen die versteckten Trophäen in der Tabelle von den angezeigten, seid euch aber dessen bewusst, dass ihr euch in diesem Artikel spoilern könntet. Die geheimen Trophäen findet ihr ganz unten.

Wir helfen euch dabei, in The Dark Pictures: The Devil in Me alle Trophäen zu bekommen.

Alle Trophäen und ihre Aufteilung

Insgesamt müsst ihr in The Dark Pictures: The Devil in Me 31 Trophäen freischalten. Die Platinum ist dabei inklusive. Die Aufteilung der Achievements sieht wie folgt aus:

9x Bronze-Trophäen

17x Silber-Trophäen

4x Gold-Trophäen

1x Platin-Trophäe

Lösung aller Trophäen

In der nachfolgenden Tabelle nennen wir euch die Freischaltbedingungen der Achievements und erklären euch, wie ihr sie erfüllt. Wenn eine Erklärung etwas ausführlicher sein muss, schreiben wir dazu einen weiteren Artikel und verlinken ihn.

Angezeigte Trophäen

Trophäen Freischaltbedingung und Lösung Wert Mörderburg Prolog abgeschlossen (bekommt ihr automatisch). Bronze Praktisch Alle Inventargegenstände gefunden. Lösung: Diese Trophäe ist etwas aufwändig, denn ihr müsst bestimmte Szenen erneut spielen und am besten The Devil in Me vorbestellt haben, denn so erhaltet ihr den Curator's Cut gleich mit und könnt weitere Trophäen freischalten. Im Koopmodus mit Freunden könnt ihr die Charaktere spielen, die ihr im Solomodus nicht spielen könnt. Auf diese Weise gelangt ihr auch an die fehlenden Items. Schaut euch das folgende YouTube-Video von Ben-Gun an, um zu wissen, wo ihr alle Inventargegenstände finden könnt: Bronze

Unglückliches Ende Keiner hat überlebt. Lösung: In unserem Artikel „Alle retten und Glückliches Ende freischalten“ erklären wir euch auch, an welcher Stelle die Charaktere sterben können. Silber Unter Strom Alle Sicherungskästen wurden repariert. Lösung: Lest hierfür unseren Artikel „Stromkasten reparieren und Unter Strom freischalten“. Silber Teufelskerl Alle Visitenkarten Du'Mets gefunden. Lösung: Schaut euch hierfür das folgende YouTube-Video von Ben-Gun an: Silber

Ich mag Geld 200 Oboloi gefunden. Lösung: Diese Trophäe ist einfacher zu lösen als ihr glaubt. Haltet einfach immer Ausschau nach den Münzen und sammelt sie ein. Die Anzahl der gefundenen Oboloi wird einfach in den nächsten Spielstand übernommen, sodass sich die Münzen stapeln. Wenn ihr es also im ersten Spieldurchgang nicht schafft, 200 Oboloi zu sammeln, dann macht einfach im nächsten weiter. Silber Kamerascheu Alle schwarz gerahmten Bilder gefunden. Lösung: Insgesamt gibt es 6 schwarz gerahmte Bilderrahmen. Für die Fundorte siehe das folgende YouTube-Video von MrWilliamThor. Silber Fotogen Alle weiß gerahmten Bilder gefunden. Lösung: Insgesamt gibt es 6 schwarz gerahmte Bilderrahmen. Für die Fundorte siehe das folgende YouTube-Video von MrWilliamThor. Silber

Sammler Alle Geheimnisse gefunden. Lösung: Insgesamt gibt es 50 Geheimnisse. Zwei davon findet ihr in einem Raum, den ihr im Curator's Cut betreten könnt. Schaut euch für die Fundorte das folgende YouTube-Video von Ben-Gun an: Silber

Wir hoffen, es hat Ihnen hier gefallen Solostory abgeschlossen (bekommt ihr automatisch, nachdem ihr das Spiel im Solomodus durchgespielt habt). Gold Glückliches Ende Alle haben überlebt. Lösung: In unserem Artikel „Alle retten und Glückliches Ende freischalten“ führen wir euch Schritt für Schritt zu dieser Trophäe. Gold Ermittler Alle silber gerahmten Geheimnisse gefunden. Lösung: Schaut euch für die Fundorte das folgende YouTube-Video von Manugames92 an: Gold

Der Architekt Alle Trophäen erhalten. Platin

Geheime Trophäen