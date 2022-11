von Sergej Jurtaev (Dienstag, 22.11.2022 - 16:36 Uhr)

Die Straße der Sterne ist eine der drei Storys in Pokémon Karmesin und Purpur. Bei diesem Handlungsstrang müsst ihr der mysteriösen Person Cassiopeia dabei helfen, die fünf Lager von Team Star zu stürmen und ihre Bosse zu besiegen. In diesem Guide fassen wir alle wichtigen Informationen zu dieser Quest für euch zusammen.

Diese fünf Team Star-Bosse gilt es in „Die Straße der Sterne“ auszuschalten. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So funktioniert der Star Rush

Bevor ihr die Bosse herausfordern dürft, müsst ihr euch erst bei einem sogenannten „Star Rush“ beweisen. Dabei müsst ihr innerhalb von 10 Minuten 30 Pokémon von Team Star in Auto-Kämpfen besiegen. Anders als normal in der Spielwelt nehmt ihr die ersten drei Pokémon in eurem Team zum Star Rush mit und schickt sie abwechselnd auf die Gegner los.

Wenn ein Pokémon kampfunfähig wird oder ihr zur Sicherheit die KP auffrischen wollt, könnt ihr das bei den zahlreichen Automaten innerhalb der Basis machen. Wie bei den normalen Auto-Kämpfen ist auch beim Star Rush wichtig, dass ihr Pokémon mitnehmt, die einen Typenvorteil haben. Wenn ihr diesen Tipp beherzigt, werdet ihr keine Probleme haben, die Herausforderungen zu meistern. Zumal das Zeitlimit auch sehr großzügig ist.

Habt ihr den Star Rush erfolgreich absolviert, rufen die Rüpel ihren Boss, der euch zu einem Kampf herausfordert. Nachfolgend listen wir alle Daten zu den Pokémon der Bosse in empfohlener Reihenfolge auf.

Pinio, Boss von Team Stars Unlicht-Mitgliedern

Pinio ist der erste Boss und setzt Unlicht-Pokémon ein. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Pokémon Level Typ Schwächen Gladiantri 21 Unlicht/Stahl • Feuer

• Kampf

• Boden Segin-Starmobil 20 Unlicht • Kampf

• Käfer

• Fee

Irsa, Boss von Team Stars Feuer-Mitgliedern

Irsa ist der zweite Boss und setzt Feuer-Pokémon ein. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Pokémon Level Typ Schwächen Qurtel 27 Feuer • Wasser

• Boden

• Gestein Schedir-Starmobil 26 Feuer • Wasser

• Boden

• Gestein

Shugi , Boss von Team Stars Gift-Mitgliedern

Shugi ist der dritte Boss und setzt Gift-Pokémon ein. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Pokémon Level Typ Schwächen Skuntank 32 Gift/Unlicht Boden Sleimok 32 Gift • Boden

• Psycho Knattatox 33 Stahl/Gift • Feuer

• Boden Tshi-Starmobil 32 Gift • Boden

• Psycho

Otis, Boss von Team Stars Feen-Mitgliedern

Otis ist der vierte Boss und setzt Feen-Pokémon ein. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Pokémon Level Typ Schwächen Azumarill 50 Wasser/Fee • Pflanze

• Gift

• Elektro Knuddeluff 50 Normal/Fee • Gift

• Stahl Backel 51 Fee • Gift

• Stahl Rukbat-Starmobil 50 Fee • Gift

• Stahl

Rioba, Boss von Team Stars Kampf-Mitgliedern

Rioba ist der fünfte Boss und setzt Kampf-Pokémon ein. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Pokémon Level Typ Schwächen Toxiquak 55 Gift/Kampf • Psycho

• Flug

• Boden Quartermak 55 Kampf • Flug

• Psycho

• Fee Lucario 55 Kampf/Stahl • Feuer

• Kampf

• Boden Epitaff 56 Kampf/Geist • Flug

• Psycho

• Geist

• Fee Caph-Starmobil 56 Kampf • Flug

• Psycho

• Fee

Direktor Clavel

Kurz vor dem Ende der Story, fordert euch der Direkt zu einem Kampf heraus. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Nachdem ihr alle Team Star-Bosse erledigt habt, sollt ihr Cassiopeia auf dem Sportplatz der Akademie treffen. Vor dem Eingang werdet ihr von Direktor Clavel abgefangen, der sich als Cassiopeia ausgibt und euch zu einem Kampf herausfordert. Folgende Pokémon schickt er in den Kampf:

Pokémon Level Typ Schwächen Kommandutan 60 Normal/Psycho • Käfer

• Unlicht Rexblisar 60 Pflanze/Eis • Feuer

• Kampf

• Flug

• Gift

• Gestein

• Käfer

• Stahl Mortipot 60 Geist • Geist

• Unlicht Garados

(Felori oder Krokel als Starter gewählt) 60 Wasser/Flug • Elektro

• Gestein Hundemon

(Felori oder Kwaks als Starter gewählt) 60 Unlicht/Feuer • Kampf

• Wasser

• Boden

• Gestein Hutsassa

(Krokel oder Kwaks als Starter gewählt) 60 Pflanze/Gift • Feuer

• Flug

• Psycho

• Eis Maskagato

(Kwaks als Starter gewält) 61 Pflanze (Tera-Typ) • Feuer

• Flug

• Gift

• Eis

• Käfer Skelokrok

(Felori als Starter gewält) 61 Feuer (Tera-Typ) • Wasser

• Boden

• Gestein Bailonda

(Krokel als Starter gewält) 61 Wasser (Tera-Typ) • Pflanze

• Elektro

Cosima von Team Star

Der Endboss von Team Star ist Cosima, wer hätte das gedacht? (Quelle: Screenshot spieletipps)

Direktor Clavel hat nur geblufft, um zu testen, ob ihr gegen Cassiopeia bestehen könnt. Auf dem Sportplatz erfahrt ihr schließlich, dass es Cosima ist. Es erwartet euch ein finaler Kampf gegen die Gründerin von Team Star. Ihr Team besteht aus folgenden Pokémon.

Pokémon Level Typ Schwächen Nachtara 62 Unlicht • Kampf

• Käfer

• Fee Aquana 62 Wasser • Pflanze

• Elektro Blitza 62 Elektro Boden Flamara 62 Feuer • Wasser

• Boden

• Gestein Folipurba 62 Pflanze • Feuer

• Flug

• Gift

• Eis

• Käfer Feelinara 63 Fee (Tera-Typ) • Gift

• Stahl

Rematches gegen Team Star-Bosse

Nachdem ihr „Die Straße der Sterne“ komplett abgeschlossen habt, könnt ihr alle Team Star-Bosse zu Rematches herausfordern. Sie erwarten euch allesamt in ihren alten Verstecken, wo ihr sie zuvor bekämpft habt. Ihr dürft täglich einmal gegen sie kämpfen. Da ihre Pokémon nun deutlich stärker sind, ist es eine gute Möglichkeit, um ein wenig zu leveln. In den nächsten Tabellen fassen wir alle Informationen zu den Rematches zusammen.

Rematch gegen Pinio

Pokémon Level Typ Schwächen Noktuska 65 Pflanze/Unlicht • Käfer

• Feuer

• Kampf

• Flug

• Gift

• Eis

• Fee Kramshef 65 Unlicht/Flug • Elektro

• Gestein

• Eis

• Fee Mastifioso 65 Unlicht • Kampf

• Käfer

• Fee Krookodile 65 Boden/Unlicht • Kampf

• Wasser

• Pflanze

• Eis

• Käfer

• Fee Gladimperio 66 Unlicht/Stahl • Feuer

• Kampf

• Boden

Rematch gegen Irsa

Pokémon Level Typ Schwächen Qurtel 65 Feuer • Wasser

• Boden

• Gestein Montecarbo 65 Gestein/Feuer • Wasser

• Kampf

• Boden

• Gestein Hundemon 65 Unlicht/Feuer • Kampf

• Wasser

• Boden

• Gestein Arkani 65 Feuer • Wasser

• Boden

• Gestein Crimanzo 66 Feuer/Psycho • Wasser

• Boden

• Gestein

• Geist

• Unlicht

Rematch gegen Shugi

Pokémon Level Typ Schwächen Skuntank 65 Gift/Unlicht Boden Sleimok 65 Gift • Boden

• Psycho Tandrak 65 Gift/Drache • Boden

• Psycho

• Eis

• Drache Aggrostella 65 Gift/Wasser • Elektro

• Boden

• Psycho Knattatox 66 Stahl/Gift • Feuer

• Boden

Rematch gegen Otis

Pokémon Level Typ Schwächen Clavion 65 Stahl/Fee • Feuer

• Boden Azumarill 65 Wasser/Fee • Pflanze

• Gift

• Elektro Knuddeluff 65 Normal/Fee • Gift

• Stahl Silembrim 65 Psycho/Fee • Gift

• Geist

• Stahl Backel 66 Fee • Gift

• Stahl

Rematch gegen Rioba

Pokémon Level Typ Schwächen Rasaff 65 Kampf • Flug

• Psycho

• Fee Toxiquak 65 Gift/Kampf • Psycho

• Flug

• Boden Quartermak 65 Kampf • Flug

• Psycho

• Fee Lucario 65 Kampf/Stahl • Feuer

• Kampf

• Boden Epitaff 66 Kampf/Geist • Flug

• Psycho

• Geist

• Fee

Dieses Video zu Pokémon Karmesin & Purpur schon gesehen?