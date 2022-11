von Manuel Karner (Mittwoch, 23.11.2022 - 10:52 Uhr)

Neben all der Action hat Evil West auch kleinere Rätsel für euch in petto. Die meisten davon lassen sich leicht bewältigen. Etwas schwieriger gestaltet sich da schon das Schiebe-Rätsel in der Mission Pharmakon, dessen Lösung euch Zugang zu einer einzigartigen Truhe gewährt. Im Video-Guide zeigen wir euch, wie ihr das Rätsel lösen könnt, um euch die Belohnung zu sichern.

Video-Guide zum Pharmakon-Rätsel

Das Pharmakon-Rätsel lösen

In Mission 8: Pharmakon folgt ihr den Spuren von Protagonist Jesse Rentiers Kollegen Edgar Gravenor und werdet schließlich auch fündig. Allerdings gibt es keinen Zugang zu seinem Aufenthaltsort und ganz in seiner Nähe befindet sich auch eine einzigartige Truhe. Ihr müsst erst eine Reihe von Blöcken verschieben, um sie zu verbinden und schließlich einen Weg auf die gegenüberliegende Seite zu schaffen.

Verschiebt die Blöcke beim Pharmakon-Rätsel, um eine Brücke zu schaffen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Selbstverständlich erwarten euch aber eine Reihe von Hindernissen, die euch die Lösung des Rätsels erschweren:

Alle fünf Blöcke befinden sich auf Schienen und können ausnahmslos über diese fortbewegt werden.

Zwei kleine Blöcke versperren den Weg der übrigen, großen Blöcke.

Nur die großen Blöcke sind für die Schaffung eines Weges von Nutzen.

Jeder große Block ist unterschiedlich gebaut und muss daher an eine bestimmte Position verschoben werden.

Jesse ist nicht in der Lage auch nur kleine Distanzen mit einem Sprung zu überbrücken, weshalb die Blöcke nahtlos miteinander verbunden werden müssen.

Obwohl es im Grunde mindestens zwei Lösungswege gibt, akzeptiert das Spiel lediglich eine. Positioniert ihr die Blöcke nicht wie vorgesehen, kann Jesse sie auch nicht überqueren - selbst wenn sie lückenlos miteinander verbunden sind.

Gegenüber des linken Ventils könnt ihr die kaum sichtbare Truhe erspähen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Zunächst müsst ihr zwei Ventile öffnen, um das Wasser abfließen zu lassen und Zugang zu den Blöcken zu erhalten. Die einzigartige Truhe befindet sich auf der gegenüberleigenden Seite, links vom Gebäudeeingang auf einem schmalen Pfad. Kümmert euch im ersten Schritt um die kleinen Blöcke, indem ihr sie beispielsweise zu den Enden der Gleise verschiebt, sodass ihr den Pfad für die großen Blöcke freilegt. Wie ihr die großen Blöcke positionieren müsst, seht ihr oben im Video-Guide.

Habt ihr alle Blöcke in der richtigen Reihenfolge platziert, könnt ihr die Stufen zurück nach oben nehmen, dem neu geschaffenen Weg folgen und die Truhe öffnen. Als Belohnung erhaltet ihr etwas Geld und schaltet den Vorteil "Adrenalinjunkie" frei.