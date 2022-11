von Manuel Karner (Mittwoch, 23.11.2022 - 10:55 Uhr)

Evil West | So viel Spielzeit könnt ihr in den Shooter stecken

Evil West ist ein linearer Shooter, bei dem euch in insgesamt 16 Missionen jede Menge Vampire, Werwölfe und andere Ungeheuer vor die Flinte laufen. Wie lange euch das Action-Fest zu beschäftigen weiß und welche Möglichkeiten ihr habt, um hinterher noch mehr Spielzeit zu investieren, erfahrt ihr hier.

Evil West schickt euch mit einer etwas kurzen Spielzeit in 16 Missionen mit Vampiren auf Tuchfühlung. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Spielzeit & Missionsübersicht

In einem Interview mit XboxDynasty gab Entwicklerstudio Flying Wild Hog bekannt, dass Evil West zwischen 10 und 15 Stunden an Spielspaß bieten soll. Allerdings müsstet ihr euch dafür schon relativ viel Zeit lassen: Wenn ihr den Shooter nicht auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad spielt, alle Collectables einsammeln und die Atmosphäre in ausgiebiger Gelassenheit genießen wolltec, solltet ihr bereits innerhalb von 7 bis 9 Stunden die Credits über den Bildschirm wandern sehen. Für eine Mission könnt ihr durchschnittlich zwischen 25 und 40 Minuten Spielzeit einplanen.

Alle 16 Missionen listen wir euch im Folgenden auf:

Die Fragwürdige Fracht Der Überfall Der erste Funken From Dusk till Dawn Pass des Teufels Abgelegener RI-AUßenposten Blendwerk Pharmakon Wo Öl wie Blut schmeckt Die Fledermaus das Wiesel geigt Ein Mann des Volkes Eine große Errungenschaft Alte Freunde Die Pflicht eines Sohns Der Überfall Das große Finale

Die Spielzeit lässt sich durch gewisse Faktoren aber strecken: So könnt ihr beispielsweise jede bereits absolvierte Mission erneut besuchen, um nach verpassten Truhen Ausschau zu halten oder mehr Geld einzusacken.

Da ihr mit dem Ende des Spiels vermutlich weder alle Vorteile noch Verbesserungen in Besitz bringen könnt, bietet es sich an ins New Game Plus zu starten. Hier behaltet ihr sämtliche bereits erworbenen Fähigkeiten, könnt vor dem Start den Schwierigkeitsgrad anheben und in einem weiteren Durchgang alle übrigen Talente freischalten.

Spielzeit für 100%

Um alle Errungenschaften freizuschalten, müsst ihr euch monstermäßig ins Zeug legen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Um alle Erfolge oder Trophäen in Evil West zu erzielen, benötigt ihr im Grunde lediglich einen Spieldurchgang. Allerdings raten wir euch dazu das Spiel ein weiteres Mal im "New Game Plus"-Modus durchzuspielen und erst dann alle Errungenschaften abzustauben.

Der Grund dafür ist simpel: Für das Achievement "Superheld des Wilden Westens" müsst ihr den Shooter auf dem härtesten aller Schwierigkeitsgrade (Böse) abschließen. Da ihr im ersten Spieldurchgang erst nach und nach Vorteile & Verbesserungen freischaltet, ist Protagonist Jesse Rentier noch relativ Schwach auf der Brust. Es gleich mit dem Härtegrad "Böse" zu versuchen wird also aller Voraussicht nach böse enden - oder könnte euch zumindest sämtliche Nerven kosten.

Wollt ihr das Actionspiel nach dem ersten Spieldurchgang erneut auf dem Schwierigkeitsgrad "Böse" durchspielen (um alle Achievements einzusacken), könnt ihr mit einer Spielzeit von etwa 15 bis 18 Stunden rechnen.