von Ewelina Walkenbach (Mittwoch, 23.11.2022 - 12:58 Uhr)

The Devil in Me | Visitenkarten finden und Teufelskerl freischalten

Damit ihr in The Dark Pictures: The Devil in Me „Teufelskerl“ freischalten könnt, müsst ihr insgesamt 5 Visitenkarten finden. Wir zeigen euch alle Fundorte als Bilder in diesem Artikel und erklären euch, wie ihr dorthin gelangt.

Warum Du’Met in The Dark Pictures: The Devil in Me überall seine Visitenkarten fallen lässt, ist nicht klar, aber wir helfen euch dabei, alle 5 zu finden (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung spieletipps.de).

Spoilerwarnung und Hinweis!

In diesem Artikel erklären wir euch, wie ihr die Visitenkarten findet und beschreiben euch dafür das Geschehen so, als wären alle Crewmitglieder dabei, weil ihr wollt, dass alle überleben. Es kann sein, dass ihr euch an manchen Stellen spoilert, wenn ihr das Spiel noch nicht durchgespielt habt.

1. Visitenkarte

Nachdem ihr im Hotel angekommen seid und mit Jamie und Erin den Abschnitt in Jamies Zimmer gespielt habt, übernehmt ihr die Kontrolle über Charlie. Ihr geht mit Erin in sein Schlafzimmer, um nach den Zigaretten zu suchen. Da sie in keiner Tasche sind, erkundet ihr das Hotel.

Auf eurem Weg findet ihr die erste Visitenkarte. Verlasst Charlies Zimmer und geht nach rechts, dann den ersten Gang nach links. Erin steht schon bei dem nächsten Gang (siehe Bild), der nach links führt. Hinter der Kommode findet ihr den Gegenstand.

In diesem Gang im Hotel findet ihr die erste Visitenkarte (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de).

2. Visitenkarte

Nachdem Abendessen und der Szene mit Erin in dem dunklen verschlossenen Raum streiten sich alle und wollen das Hotel verlassen. Charlie und Jamie ziehen zusammen los, um Du’Met zu suchen. In einer Videosequenz gelangen sie zurück ins Foyer, wo die Möbel umgeworfen wurden. Die zweite Visitenkarte findet ihr gleich links neben der Treppe (siehe Bild).

Die zweite Visitenkarte befindet sich gleich neben der Treppe beim Sessel. Hier im Bild rechts von der Treppe (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de).

3. Visitenkarte

Mark, Kate und Jamie untersuchen das Columbus Spa und ihr übernehmt die Kontrolle über Jamie. Auf der unteren Ebene könnt ihr euch an der Holzbarrikade vorbeiquetschen und dann die Treppe nach oben gehen. Geht durch die Tür mit den Pfeilen, die darauf hinweisen, dass ihr damit einen neuen Bereich betretet.

Nach dem Mark und Jamie dir Tür aufgebrochen haben, verschließt ein Gitter die Tür und sie fallen durch eine Falltür auf die Ebene darunter. Verlasst die Sauna und springt nicht im rechten Gang über den Schrank, sondern lauft den Flur bis zum Ende runter. Biegt rechts ab, wo ihr die dritte Visitenkarte finden werdet (siehe Bild).

In diesem Gang im Columbus Spa findet ihr als Jamie die dritte Visitenkarte (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de).

4. Visitenkarte

Nachdem ihr mit Mark die Gegend um den Swimmingpool erkundet habt, übernehmt ihr wieder die Kontrolle über Charlie. Natürlich muss er bis hierhin überlebt haben. Hat er nicht überlebt, werdet ihr den Bereich mit Mark untersuchen und könnt so diese Visitenkarte nicht verpassen. Auf dem Weg zum Leuchtturm trefft ihr auf eine Art Lager, das ihr untersuchen müsst. Vor diesem Lager steht ein Baum und darunter findet ihr die vierte Visitenkarte (siehe Bild).

Diesen Bereich untersucht ihr entweder als Charlie oder als Mark. Unter dem Baum auf dem Weg zum Leuchtturm findet ihr die vierte Visitenkarte (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de).

5. Visitenkarte

Nachdem Mark am Leuchtturm angekommen ist, betritt er diesen durch ein kleines Kellerfenster. Untersucht den Keller und ihr findet eine Treppe. Geht nach oben und schaut euch in dem Raum mit dem Bett um. Am Fenster steht ein Stuhl und daneben, auf dem Boden, liegt die fünfte und letzte Visitenkarte.

Auf dem Boden im Leuchtturm findet ihr die letzte Visitenkarte (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de).

Nach diesem Fund schaltet sich die Trophäe „Teufelskerl“ automatisch frei und ihr seid den 100 % ein wenig näher gerückt.

