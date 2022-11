von Ove Frank (Donnerstag, 24.11.2022 - 10:37 Uhr)

Wir zeigen euch, wie ihr in WoW Dragonflight zu den Dracheninseln gelangt. (Bildquelle: Blizzard Entertainment)

In World of Warcraft Dragonflight kommt mit den Dracheninseln ein neues Gebiet hinzu. Wir zeigen euch, wie ihr die Dracheninseln freischalten und wie ihr dorthin gelangen werdet.

Es hat mittlerweile Tradition, dass mit jeder Erweiterung zu World of Warcraft (mindestens) ein neues Gebiet hinzukommt. Mit Dragonflight habt ihr nun die Möglichkeit, die Dracheninseln zu besuchen.

Wie komme ich zu den Dracheninseln?

Ihr gelangt zu den Dracheninseln, indem ihr der Drachenschuppenexpedition-Questreihe folgt. Diese ist bereits ab dem Pre-Event zu Dragonflight spielbar und kann am Launch-Tag der neuen Erweiterung abgeschlossen werden.

Habt ihr die Questreihe abgeschlossen und somit die Dracheninseln freigeschaltet, können die Dracheninseln von den Spielern nach Belieben besucht werden. Allianz-Spieler erreichen den neuen Kontinent per Schiff vom Hafen von Sturmwind aus, während Horde-Spieler von Orgrimmar aus mit dem Zeppelin zur Küste der Dracheninseln reisen können.

Um zu den Dracheninseln zu gelangen, müsst ihr die Drachenschuppenexpedition-Questreihe abschließen. (Bildquelle: Blizzard Entertainment"

Habt ihr dann auch die Kampagne zu Dragonflight abgeschlossen, gelangt ihr nach Valdrakken, der neuen Hauptstadt, die mit Dragonflight nun ins Spiel kommt. Hier findet ihr dann Portale, die euch nach Orgrimmar, Sturmwind, Dalaran, ins Schattenmondtal und in den Jadewald bringen.

Die Gebiete der Dracheninseln und die jeweiligen Drachenschwärme

Die Dracheninseln sind doch ein recht großer Kontinent und die einzelnen Gebiete bieten euch viel Abwechslung, um euch auszutoben. Insgesamt erwarten euch 6 unterschiedliche Regionen auf den Dracheninseln, die von den unterschiedlichen Drachenschwärmen beherrscht werden:

Gebiet Fraktion Küste des Erwachens Roter Drachenschwarm Das Azurblaue Gebirge Blauer Drachenschwarm Ebenen von Ohn'ahra Grüner Drachenschwarm Thaldraszus Bronzener Drachenschwarm Verbotene Insel Gebiet der Dracthyr (neues spielbares Volk) Valdrakken Hauptstadt (liegt in Thaldraszus)

Achtung: Einige der neuen Regionen sind allerdings nur durch die Fähigkeit Drachenreiten erreichbar.

In WoW Dragonflight sind das die Gebiete des neuen Kontinents der Dracheninseln. (Bildquelle: Blizzard Entertainment"

Was sind die Dracheninseln?

Die Dracheninseln sind der neueste Kontinent in World of Warcraft. Naja, so neu ist dieser eigentlich nicht, aber er wurde neu entdeckt. Im Nordosten von Azeroth gelegen war die Heimat der Drachenanspekte 10.000 Jahre lang in Vergessenheit geraten, bis es zum Erwachen der elementaren Macht kam.

Die Dracheninseln sind dabei die alte Heimat der Drachenschwärme von Azeroth. Als die Welt im Zuge der Großen Zerschlagung auseinanderbrach, versiegte die Magie allmählich, wodurch das Land in einen Schlummer fiel. Jetzt, da aber die Dracheninseln wieder erwacht sind, drohen ganz neue Gefahren.

Die Dracheninseln liegen nordwestlich von den Östlichen Königreichen. (Bildquelle: Blizzard Entertainment)

Jetzt sind die Drachen zurück und die Drachenaspekte melden erneut ihre Herrschaft an. Sie beherrschen nun jeweils eines der vier Hauptgebiete der Dracheninseln. Jeder der Drachenaspekte bildet dabei eine eigene Fraktion.

Es ist nun eure Aufgabe, den Drachenaspekten dabei zu helfen, ihre Inseln von Eindringlingen und fiesen Gestalten zu befreien. Dafür könnt ihr nun bei jedem der Drachenaspketen in den jeweiligen Ruhmstufen aufsteigen, wobei euch mit jedem Aufstieg neue Belohnungen erwarten.

Valdrakken - Die Hauptstadt der Dracheninseln

Wie auch die sonstigen neuen Kontinente von World of Warcraft verfügen auch die Dracheninseln über eine eigene Hauptstadt. Valdrakken ist hierbei, ähnlich wie Dalaran, ein neutraler Ort, den ihr sowohl als Horde-Spieler als auch als Anhänger der Allianz besuchen könnt.

Valdrakken liegt hierbei auf dem Gebiet Thaldraszus, im Osten der Dracheninseln. Dementsprechend werdet ihr hier auch auf Anhänger des Bronzenen Drachenschwarms treffen. In Valdrakken befindet sich ein neutrales Auktionshaus, welches sowohl von Horde als auch Allianz genutz werden kann. Um Valdrakken zu erreichen, müsst ihr die Kampagne abgeschlossen haben.

