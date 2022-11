von Olaf Fries (Mittwoch, 23.11.2022 - 17:39 Uhr)

Need for Speed Unbound | Alle Trophäen & Erfolge - Leitfaden & Roadmap für 100%

Neben Autoteilen und Tuning-Parts könnt ihr in Need for Speed Unbound natürlich auch Trophäen und Erfolge freischalten. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr die 100% erreicht.

Die Straße zu den 100% könnte für den ein oder anderen steinig werden. (Bildquelle: EA / Bearbeitung: spieletipps)

Leitfaden & Roadmap für alle Trophäen und Erfolge

Neben dem Soundtrack und allen Autos sind nun auch die Trohäen und Erfolge für Need for Speed Unbound bekannt.

Insgesamt könnt ihr in Need for Speed Unbound 42 Trophäen (1x Platin, 4x Gold, 8x Silber, 29x Bronze) und 41 Erfolge (1.000 Gamerscore) verdienen.

Spielzeit für 100%: Noch nicht bekannt.

Benötigter Schwierigkeitsgrad: Ist nicht relevant.

Benötigte Spieldurchläufe: Es ist noch nicht bestätigt, aber es sieht nach einem Spieldurchlauf an.

Verpassbare Trophäen/Erfolge: Noch nicht bekannt. Aufgrund der Liste könnt ihr bisher aber davon ausgehen, dass nichts verpassbar sein wird. Aber das ist noch nicht bestätigt.

Online Trophäen: 10 (wenn ihr Platin mit einrechnet, dann sind es 11).

Wichtiger Hinweis: Der Leitfaden befindet sich noch in Bearbeitung. Sobald NfS Unbound erscheint, fügen wir für die einzelnen Achievements die Lösungen hinzu. Bisher ist nur die Trophäen-Liste bekannt. Zudem verstecken wir keine geheimen Erfolge, unter den Beschreibungen der Achievements könnten sich unter Umständen Spoiler befinden.

Need for Speed!

Freischaltung: Need for Speed! (Erhalte alle Trophäen)

Trophäe: Platin

Gamerscore: -

The Bear Champ

Freischaltung: Zerstöre alle Bären-Sammelobjekte

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Most Wanted

Freischaltung: Entkomme in einer Verfolgungsjagd mit Fahndungsstufe 5

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Neue Crew

Freischaltung: Schließe Qualifikation 1 ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Es geht los

Freischaltung: Schließe Qualifikation 2 ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Lakeshore, aufgepasst

Freischaltung: Schließe Qualifikation 3 ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Familie gefunden

Freischaltung: Schließe "The Grand" ab

Trophäe: Gold

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Hey, Lakeshore

Freischaltung: Schließe den Prolog ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Feind aller Plakate

Freischaltung: Zerstöre alle Plakatwand-Sammelobjekte

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Schwer zu erreichen

Freischaltung: Finde alle Street-Art-Sammelobjekte

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Im Geschwindigskeitsrausch

Freischaltung: Erziele 3 Sterne in allen Speed-Run-Aktivitäten

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Pilotenschein

Freischaltung: Erziele 3 Sterne in allen Weitsprung-Aktivitäten

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Drift-Profi

Freischaltung: Erziele 3 Sterne in allen Driftzone-Aktivitäten

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Geblitzt

Freischaltung: Erziele 3 Sterne in allen Speed-Trap-Aktivitäten

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Keine halben Sachen

Freischaltung: Sammle alle Sammelobjekte und erziele 3 Sterne in allen Aktivitäten

Trophäe: Gold

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Ordentlich Schotter

Freischaltung: Deponiere in einer Sitzung 75.000 $

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Die Million

Freischaltung: Verdiene 1.000.000 $ im Story-Modus

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Völlig im Flow

Freischaltung: Erziele 250.000 Punkte bei einem Takeover-Event

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Im Flow

Freischaltung: Erziele 200.000 Punkte bei einem Takeover-Event

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Unaufhörlicher Rebell

Freischaltung:

Trophäe:

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Unaufhörlicher Rebell

Freischaltung: Schließe 30 Straßenrennen im Story-Modus ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Style It Out

Freischaltung: Schließe 10 Takeover-Events ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Rydell's Rydes

Freischaltung: Führe alle Upgrades für deine Story-Modus-Garage aus

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Houdini

Freischaltung: Entkomme in einer Verfolgungsjagd mit Fahndungsstufe 5 in einem Wagen der Stufe A+

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Staatsfeind

Freischaltung: Schalte 5 Cops in einer einzigen Sitzung aus

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Unantastbar

Freischaltung: Entkomme in 50 Verfolgungsjagden

Trophäe: Gold

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Uneingeschränkter Zugang

Freischaltung: Führe alle Upgrades für deine Lakeshore-Online-Garage aus

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Volles Haus

Freischaltung: Schließe eine Lakeshore-Online-Playlist mit 7 anderen Spieler:innen ab

Trophäe: Silber

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

B For My Name

Freischaltung: Schließe eine Lakeshore-Online-Playlist der Stufe B ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Ans Limit gehen

Freischaltung: Schließe eine Lakeshore-Online-Playlist der Stufe A ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Verheißungsvoll

Freischaltung: Schließe eine Lakeshore-Online-Playlist der Stufe A+ ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Superstar

Freischaltung: Schließe eine Lakeshore-Online-Playlist der Stufe S ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Top-Billin'

Freischaltung: Schließe eine Lakeshore-Online-Playlist der Stufe S+ ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Mixtape

Freischaltung: Schließe 25 Lakeshore-Online-Playlists ab

Trophäe: Gold

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Blessed

Freischaltung: Sammle 10 Fahrzeuge in deiner Story-Modus-Garage

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Hübsche Sammlung

Freischaltung: Sammle 10 Fahrzeuge in deiner Lakeshore-Online-Garage

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Hey, Speedie!

Freischaltung: Fahre 200 MPH (321,86 km/h) schnell im Story-Modus

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Meilenweit

Freischaltung: Fahre insgesamt 100 Meilen (160,93 km) im Story-Modus

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Tags, wohin das Auge reicht

Freischaltung: Passe deine Fahreffekte an

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Modisch? Logisch

Freischaltung: Individualisiere deine Kleidung

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Folienkunst

Freischaltung: Bringe eine Custom-Folie an deinem Wagen an

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Drück auf die Tube

Freischaltung: Setze 5-mal Burst-Nitro der höchsten Stufe in Lakeshore-Online-Events ein

Trophäe: Bronze

Gamerscore: Noch nicht bekannt.

Beatdrop