von Sergej Jurtaev (Freitag, 25.11.2022 - 17:11 Uhr)

In der Spielwelt von Pokémon Karmesin und Purpur gibt es nicht allzu viele optionale Geheimnisse zu entdecken. Mit den schwarzen Pfählen und Schreinen gibt es dann aber doch ein großes Mysterium, dem ihr nachgehen könnt. In diesem Guide zeigen wir euch alle Fundorte der Pfähle und erklären euch, was euch die Suche bringt.

So sehen die Pfähle und Schreine in Pokémon Karmesin und Purpur aus. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Das verbirgt sich hinter den Schreinen

Ihr könnt im Prinzip schon von Anfang an einen Schrein oder einen schwarzen Pfahl in der Spielwelt entdecken. Es sind vier Schreine in Paldea versteckt und wenn ihr diese untersucht, werdet ihr erfahren, dass dahinter die Unheilstafeln, das Unheilsschwert, das Unheilsgefäß und die Unheilsjuwelen versiegelt sind. Dabei handelt es sich um die vier Legendären Unheil-Pokémon, die ihr herausfordern und fangen dürft, wenn ihr die Schreine öffnet. Diesbezüglich wird euch vielleicht interessieren, wie ihr Meisterbälle klonen könnt, um sie leichter zu fangen.

Um die Schreine zu öffnen, müsst ihr die schwarzen Pfähle finden und aus der Erde herausziehen. Für jeden Schrein gibt es acht Pfähle, die in der entsprechenden Farbe leuchten (violett, gelb, grün und blau). Die Pfähle sind zwar überall in der Spielwelt verstreut, aber die Farben sind nicht wild gemischt. Alle acht Pfähle einer Farbe befinden sich in einem Gebiet von Paldea in der Nähe des dazugehörigen Schreins.

Die meisten Pfähle werdet ihr ganz leicht erreichen und nur ein paar sind in Höhlen versteckt. Es gibt allerdings einige, die auf hohen Bergen platziert wurden. Ihr werdet also den Pfad der Legenden so weit spielen müssen, bis ihr die Kletterfähigkeit für euer Reit-Pokémon erhaltet. Erst dann könnt ihr alle 32 Pfähle erreichen. Auf den nachfolgenden Karten zeigen wir euch die Fundorte aller Pfähle und Schreine.

Fundorte der violetten Pfähle

Im Südosten von Paldea findet ihr die acht violetten Pfähle. Hinter dem Schrein (mit „S“ markiert) erwartet euch das Unheil-Pokémon „Chongjian“.

Die Karte zeigt euch die Fundorte des violetten Schreins (S) und der dazugehörigen Pfähle. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fundorte der gelben Pfähle

Die gelben Pfähle sind im Westen und Südwesten von Paldea versteckt. Schafft ihr es, den Schrein zu entsiegeln, begegnet ihr dem Pokémon „Baojian“.

Die Karte zeigt euch die Fundorte des gelben Schreins (S) und der dazugehörigen Pfähle. (Quelle: mapgenie.io)

Fundorte der grünen Pfähle

Erkundet ihr den Nordwesten von Paldea, werdet ihr die acht grün leuchtenden Pfähle finden. Hinter dem dazugehörigen Schrein tritt Dinglu hervor.

Die Karte zeigt euch die Fundorte des grünen Schreins (S) und der dazugehörigen Pfähle. (Quelle: mapgenie.io)

Fundorte der blauen Pfähle

Im Nordosten von Paldea befinden sich die blauen Pfähle. Der Schrein ist in einer Höhle auf einem hohen Berg versteckt. Das letzte Unheil-Pokémon ist „Yuyu“.

Die Karte zeigt euch die Fundorte des blauen Schreins (S) und der dazugehörigen Pfähle. (Quelle: mapgenie.io)

Dieses Video zu Pokémon Karmesin & Purpur schon gesehen?