von Sergej Jurtaev (Montag, 28.11.2022 - 12:08 Uhr)

In Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr mit Freunden tauschen oder euch dank des Zaubertauschs mit zufälligen Spielern verbinden. Leider bietet das Spiel aber keine Möglichkeit, um gezielt ein gesuchtes Pokémon zu tauschen. Hier schafft die Community mal wieder Abhilfe und hat mit Tausch-Codes eine eigene Tauschbörse für exklusive Pokémon erstellt.

Mit den Tausch-Codes der Community könnt ihr Starter oder exklusive Pokémon der jeweils anderen Edition bekommen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wie funktioniert die Tauschbörse?

Verbindet euch mit dem Internet und öffnet im Hauptmenü das PokéPortal. Hier gibt es die Option „Link-Tausch“, die eigentlich für den Tausch mit Freunden gedacht ist. Beim Link-Tausch müsst ihr ein Passwort festlegen, um den Tauschpartner zu finden. Der bekannte Pokémon-YouTuber Austin John Plays hat diesem Umstand genutzt und eine Passwortliste basierend auf den Pokédex-Nummern erstellt, mit der Spieler Starter sowie exklusive Pokémon der beiden Editionen tauschen können.

Bedenkt dabei, dass euer Tauschpartner womöglich das gleiche Pokémon anbietet, das ihr selbst tauschen wollt. In dem Fall müsst ihr den Tausch abbrechen und es noch einmal versuchen. Es klappt vielleicht nicht direkt auf Anhieb, aber vor allem kurz nach Release der Spiele ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ihr euer Wunsch-Pokémon erhaltet. Wir haben es selbst ausprobiert und es hat reibungslos funktioniert.

Tausch-Codes für Starter-Pokémon

Da ihr nur einen Starter im Spiel erhalten könnt, müsst ihr die anderen tauschen. Ihr solltet zuvor am besten Eier von eurem Starter bekommen, damit ihr sie tauschen könnt. Die Passwörter für die Tauschräume der Starter lauten folgendermaßen:

0001-0004 : Felori - Krokel

: Felori - Krokel 0001-0007 : Felori - Kwaks

: Felori - Kwaks 0004-0007: Krokel - Kwaks

Tausch-Codes für ein ausländisches Ditto

Ein ausländisches Ditto wird für die Shiny-Zucht benötigt. Dank der sogenannten „Masuda-Methode“ steigen die Chancen, ein schillerndes Pokémon aus einem Ei zu erhalten, wenn ihr ein ausländisches Ditto zum Paaren verwendet. Das gängige Passwort für den Tausch von Dittos ist „4448-4448“.

Tausch-Codes für exklusive Pokémon

Wie gewohnt gibt es in jeder Edition eine Reihe exklusiver Taschenmonster. Dank der folgenden Passwörter werdet ihr Spieler finden, mit denen ihr sie tauschen könnt. Beachtet dabei natürlich, dass ihr selbst auch eines der gelisteten Pokémon zum Tausch anbietet.

0166-0167 : Crimanzo - Azugladis

: Crimanzo - Azugladis 0319-0320 : Humanolith - Kubuin

: Humanolith - Kubuin 0313-0314 : Kommandutan - Quartermak

: Kommandutan - Quartermak 0223-0223 : Tauros (Typ Feuer) - Tauros (Typ Wasser)

: Tauros (Typ Feuer) - Tauros (Typ Wasser) 0227-0140 : Skunkapuh/Skuntank - Schluppuck/Schlukwech

: Skunkapuh/Skuntank - Schluppuck/Schlukwech 0143-0114 : Driftlon/Drifzepeli - Traunfugil/Traunmagil

: Driftlon/Drifzepeli - Traunfugil/Traunmagil 0337-0339 : Algitt/Tandrak - Scampisto/Wummer

: Algitt/Tandrak - Scampisto/Wummer 0316-0276 : Larvitar/Pupitar/Despotar - Kindwurm/Draschel/Brutalanda

: Larvitar/Pupitar/Despotar - Kindwurm/Draschel/Brutalanda 0370-0305: Kapuno/Duodino/Trikephalo - Grolldra/Phandra/Katapuldra

Tausch-Codes für exklusive Paradox-Pokémon

Neben den normalen Monstern gibt es in beiden Editionen noch acht besondere Paradox-Pokémon. In Karmesin ist das Design an die Vergangenheit angelehnt und in Purpur haben sie eine futuristische Form. Mit den folgenden Passwörtern findet ihr Tauschräume, in denen die Paradox-Pokémon angeboten werden. Beachtet dabei, dass ihr selbst auch eines der aufgelisteten Pokémon zum Tausch anbietet.

0376-0382 : Riesenzahn - Eisenrad

: Riesenzahn - Eisenrad 0377-0383 : Brüllschweif - Eisenbündel

: Brüllschweif - Eisenbündel 0378-0384 : Wutpilz - Eisenhand

: Wutpilz - Eisenhand 0379-0385 : Flatterhaar - Eisenhals

: Flatterhaar - Eisenhals 0380-0386 : Kriechflügel - Eisenfalter

: Kriechflügel - Eisenfalter 0381-0387 : Sandfell - Eisendorn

: Sandfell - Eisendorn 0397-0398: Donnersichel - Eisenkrieger

Tausch-Codes für exklusive Legendäre Pokémon

Zu guter Letzt wollt ihr natürlich auch das jeweils andere Legendäre Cover-Pokémon haben. Wenn ihr das Spiel komplett durchspielt, könnt ihr ein zweites Koraidon/Miraidon fangen, das ihr tauschen könnt. Dank eines Glitches ist es auch möglich, euer Reit-Pokémon zu klonen. Das Passwort für den Tauschraum lautet wie folgt:

0399-0400: Koraidon - Miraidon

