von Josua Schneider (Mittwoch, 07.12.2022 - 14:32 Uhr)

In Marvel's Midnight Suns begegnen euch die Statuen der alten Midnight Suns. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr sie findet und was euch als Belohnung erwartet.

In Marvel's Midnight Suns wollen die Statuen der alten Midnight Suns von euch gefunden werden. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wer sind die alten Midnight Suns?

Auf dem Geländer der Abtei findet ihr einen Kreis aus vier Statuen. Diese Bildnisse stellen die vier alten Midnight Suns dar. Jede Statue hat eine Plakette, auf der ihr Name zu lesen ist.

Außerdem sind diese Statuen auch auf dem Gelände zu finden. Um das Rätsel abzuschließen, müsst ihr alle 4 Statuen finden und ihr Respekt erweisen, um sie zu aktivieren. Jede Statue ist mit einer Namensplakette versehen, die euch verrät, um welche alte Midnight Sun es sich dabei handelt.

Standorte aller alten Midnight Suns

Ihr findet die alten Midnight Suns auf dem Abteigelände an folgenden Orten.

Jeremiah Kaine: Diese Statue startet die Suche. Ihr findet sie im Südwesten des Trainingsgeländes. Endra Moor: Für diese Statue benötigt ihr das Wort der Macht „Öffnen“, um den Zugang zur Steinterasse zu öffnen. Dort steht sie am nördlichen Ausgang. Will Walker: Diese Midnight Sun findet ihr südlich der immerwährenden Lichtung. Um dorthin zu gelangen, benötigt ihr das Wört der Macht „Enthüllen“, das ihr durch das Rätsel Agathas Altar erhaltet. Yelena Nicovich: In der Höhle des Teufels im Norden des Gartens der Eifersucht. Um diesen zu erreichen, braucht ihr das Wort der Macht „Zerbrechen“. Dafür müsst ihr die Rätsel Hiram Shaws Kirche und Liliths Garten abgeschlossen haben

Als Belohnung erscheint bei den alten Midnight Suns eine legendäre arkane Truhe.

Ihr könnt die Statuen in beliebiger Reihenfolge aktivieren. Die Nummerierung dient nur der Übersicht auf der Karte.