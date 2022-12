von Josua Schneider (Freitag, 02.12.2022 - 13:39 Uhr)

Als Meisterwerke werden in Marvel's Midnight Suns Gemälde bezeichnet, die ihr in der Abtei aufhängen könnt. In unserem Guide erfahrt ihr, wo ihr alle Meisterwerke findet.

So geht man mit Kunst um – Viele Meisterwerke wurden in Marvel's Midnight Suns einfach draußen liegen gelassen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Meisterwerke in Marvel's Midnight Suns

Die Gemälde findet ihr nicht nur an den Wänden der Abtei, sondern auch im Land rundherum liegen einige Meisterwerke versteckt.

Meisterwerke können in Bilderrahmen platziert werden, die überall in der Abtei hängen. Ihr könnt auch bereits hängende Gemälde wieder aus den Rahmen entfernen.

Wo sind die Meisterwerke?

Die Meisterwerke findet ihr an den folgenden Orten auf dem Abteigelände:

Hinweis

Wir erweitern diese Liste fortlaufend, bis ihr alle Meisterwerke bei uns finden könnt:

Das Fräulein und Orlando: Bei der arkanen Truhe im Südwesten der alten Midnight Suns Leichtigkeit des Herzens: Unter der Brücke zu Agathas Altar. Kommt von der südlichen Mündung des Flusses. Mondschein auf Mount Lafayette, New Hampshire: Im Süden von Agathas Altar an einen Torbogen gelehnt Die Rückkehr der Rinder: Südlich des Schnellreisepunktes der Steinterrasse hinter einer Ruine Allegorie der Vergänglichkeit des Lebens: Nordwestlich des Trainingsgeländes auf einem kleinen Hügel

Das Meisterwerk der Fundorte ist vollbracht. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

