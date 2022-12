von Josua Schneider (Montag, 05.12.2022 - 11:06 Uhr)

In Marvel's Midnight Suns werdet ihr von Agathas Geist beauftragt, die Elementarstäbe ihres Altars zurückzuholen. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr die Stäbe findet und wie ihr sie in den Altar einfügen müsst, um die Belohungen zu erhalten.

Für Agathas Altar in Marvel's Midnight Suns benötigt ihr die Elementarstäbe. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Fundorte der Elementarstäbe von Agathas Altar

Agatha beauftragt euch, alle vier Elementarstäbe zum Altar zurückzubringen. Die Stäbe sind allerdings auf dem Gelände der Abtei verteilt worden.

Glücklicherweise habt ihr in der Bibliothek Zugriff auf Wandas Aufzeichnungen. Dort erhaltet ihr einige Tipps, wo die Stäbe zu finden sind.

Die Tipps führen euch zu diesen Orten.

Feuerstab: Er liegt auf einem Podest in der Kapelle der Abtei. Wasserstab: Ihr findet ihn unter der Brücke beim kleinen Pool südlich des Trainingsbereichs. Dort könnt ihr auch chillen. Luftstab: Dieser Stab liegt auf der Halbinsel im Wisperwald. Ihr erreicht den Wald, indem ihr das Wort der Macht „Oshturs Segen“ beim Tor nördlich von Agathas Altar einsetzt. Erdstab: Dieser Stab ist in eurem Grab in Hunters Folly versteckt. Auch hier wird „Oshturs Segen“ benötigt.

An diesen Orten findet ihr die Elementarstäbe für Agathas Altar. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Lösung von Agathas Altar in Marvel's Midnight Suns

Ihr müsst die Stäbe nicht nur finden, sondern auch im richtigen Sockel einsetzen. Die richtige Reihenfolge von links nach rechts ist:

Wasser

Luft

Erde

Feuer

Für jeden richtig eingesetzten Stab erhaltet ihr jeweils einen arkanen Schlüssel.

Habt ihr alle Elementarstäbe eingesetzt, erhaltet ihr außerdem das Mondsiegel, mit dem ihr das nächste Wort der Macht freischalten könnt.

