von Olaf Fries (Montag, 28.11.2022 - 17:56 Uhr)

Was bedeutet Current-Gen und Next-Gen im Gaming?

Die Begriffe Current-Gen und Next-Gen sind mittlerweile gängige Gaming-Vokabeln. Aber was ist eine Current-Gen und was ist eine Next-Gen? Im Folgenden erklären wir euch alles, was ihr zu diesen beiden Begriffen wissen müsst.

Wir erklären euch die Begriffe Current-Gen und Next-Gen. (Bildquelle: spieletipps)

Wofür steht die Abkürzung "Gen" und was beschreibt sie?

Zuerst einmal müsst ihr wissen, dass das "Gen" eine Abkürzung ist und für das englische Wort "Generation" steht. Es bedeutet also auch im deutschen "Generation".

Die "Generation" bezieht sich hierbei auf Konsolen, da diese immer einen Lebenszyklus besitzen und nach einigen Jahren immer wieder eine neue, verbesserte "Generation" erhalten.

Bei heimischen Desktop-PCs sieht das Ganze etwas anders aus. Da diese immer vom Nutzer selbst verbessert werden und eine Vielzahl an unterschiedlichen, individuellen Anpassungen erhalten können. Darum gibt es bei ihnen keine wirkliche Generation. Ein Upgrade wird also vom Nutzer selbst getätigt, wenn gewollt. Im Gegensatz zu den Konsolen, bei denen der Spieler vom Hersteller abhängig ist.

Was ist die Current-Gen?

Das englische Wort "current" bedeutet "aktuell" beziehungsweise "derzeitg" oder "gegenwärtig". Current-Gen steht somit für die aktuelle Konsolengeneration, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist.

Die PlayStation 5 gehört heutzutage eigentlich zur "Current-Gen". (Bildquelle: Sony PlayStation)

Was ist die Next-Gen?

Das englische Wort "next" bedeutet "nächste". Somit beschreibt der Begriff Next-Gen die neue und nächste Konsolengeneration. Hierbei ist allerdings hervorzugeben, dass eine Next-Gen-Konsole eigentlich immer einen signifikanten Sprung in der Leistung zum Vorgänger besitzt und somit ein Upgrade zur Current-Gen darstellt.

Wann wird die Next-Gen zur Current-Gen?

Wann die Next-Gen zur Current-Gen wird, ist nicht definiert. Zudem gibt es eine Art "Überlappungsphase" bei Konsolengenerationen. Sobald eine neue Konsole erscheint, ist sie nicht automatisch die Current-Gen.

Wenn eine neue Konsole angekündigt wird, gehört sie zur Next-Gen. Nach der Veröffentlichung der jeweiligen Konsole kann es bis zu zwei Jahre dauern, bis sie von der Next-Gen zur Current-Gen wird. Aber selbst nach zwei Jahren auf dem Markt, kann es vorkommen, dass der Begriff Next-Gen weiterhin für die neuste Konsole verwendet wird, obwohl sie bereits schon länger für den Nutzer zur Verfügung steht.

Wie gesagt, es gibt leider keine einheitliche Regelung des Begriffes, deswegen kann es unter Umständen zu Verwirrungen kommen.

