In Marvel's Midnight Suns begegnen euch neben bekannten Helden auch einige neue Charaktere. Wer die Midnight Suns sind, wen ihr in die Schlacht führen könnt und welche Fähigkeiten sie mit sich bringen, zeigen wir euch in diesem Artikel.

„Hey, die kennen wir (nicht)!“ – In Marvel's Midnight Suns begegnen euch sowohl bekannte als auch unbekannte Charaktere. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wer sind die Helden in Marvel's Midnight Suns?

Das rundenbasierte Strategie-Kartenspiel ermöglicht euch, pro Mission bis zu drei Helden in den Kampf zu schicken. Diese Helden gehören zu einer von ** Gruppen, die sich für den Kampf gegen Lilith zusammengetan haben:**

Die Avengers, genauer gesagt ein Teil davon: Iron Man, Doktor Strange, Scarlet Witch, Captain Marvel, Captain America und Spider-Man

Die namensgebenden Midnight Suns: Blade, Nico Minoru, Ghost Rider und euer Charakter Hunter

Außerdem schließt sich Wolverine den Kämpfern an. Er kann aber keiner der beiden Gruppen direkt zugeordnet werden. Das könnte auch für Doktor Strange und Scarlet Witch gelten, die das Bindeglied der beiden Gruppen sind.

Wir stellen euch alle Charaktere genauer vor. Wir erklären, was ihre Fähigkeiten sind und welche besonderen Mechaniken sie mit sich bringen.

Hunter – Euer ganz eigener Held

In Marvel's Midnight Suns übernehmt ihr selbst die Rolle eines neuen Helden. Als Hunter könnt ihr selbst entscheiden, welcher Spielstil euch am meisten liegt.

Hunter bewegt sich zwischen Licht und Dunkelheit. Das zeigt sich auch in den Fähigkeiten, die in den drei Kategorien Hell, Dunkel und Balanciert verfügbar sind. Je nachdem, welchem Pfad ihr folgt, können diese Fähigkeiten verstärkt werden.

Da der Pfad nie festgesetzt ist, könnt ihr auch jederzeit eure Kampfstrategie für Hunter anpassen.

Nicht nur das Aussehen, sondern auch den Kampfstil von Hunter könnt ihr beliebig anpassen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Helden der Avengers

Die folgenden Helden können den Avengers zugeordnet werden:

Iron Man – Die variable Rüstung

Tony Starks futuristische Rüstung ist sehr variabel einsetzbar. Während er mit Nanobots Schutz und Schild verteilt, können seine Raketen den Gegnern ordentlich zusetzen. Das macht Iron Man als guten Allrounder in jeder Kampfsituation sehr nützlich.

Er profitiert außerdem von der Nachzieh-Mechanik. Zieht ihr in eurem Zug nach, kann das seinen Fähigkeiten Bonuseffekte verleihen.

So variabel wie sein Anzug sind auch Iron Mans Fähigkeiten. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Doktor Strange – Wissen ist Macht

Stephen Strange ist ein Unterstützer, wie er im Buche steht. Seine Magie kann Karten zurückholen, Verbündete stärken und Gegner und Gegner mit Debuffs belegen. Dafür fehlt es Doktor Strange allerdings am Schaden.

Als besondere Mechanik kann er außerdem die Anzahl möglicher Aktionen pro Zug manipulieren.

Doktor Strange nutzt sein Wissen, um den Kampf zu euren Gunsten zu drehen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Scarlet Witch – AoE all the way

Wanda Maximov hält sich lieber vom Kampf fern und verwendet magische Fähigkeiten, die einen Wirkbereich haben. Diese können Schaden verursachen, aber auch Debuffs verteilen.

Scarlet Witchs besondere Mechanik sorgt dafür, dass ihre Fähigkeiten mit jedem Einsatz im Kampf stärker werden.

Captain Marvel – Das mächtige Bollwerk

Die mächtigste Person des Universums kann dank ihrer psionischen Energie nicht nur sehr gut austeilen, sondern auch passabel einstecken. Darum agiert Captain Marvel sowohl als Damage Dealer als auch als Tank.

Außerdem kann sie nach dem Einsatz einiger Fähigkeiten binär werden, was ihr Block verleiht und ihren Schaden verstärkt.

Dank ihrer Kräfte kann Captain Marvel sowohl gut einstecken als auch austeilen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Captain Amerika – Der Schild

Captain America ist sowohl als Tank als auch als Damage Dealer gut geeignet. Er nutzt seinen Schild, um Schaden auf sich zu ziehen und zu absorbieren. Natürlich kann er damit auch austeilen.

Die dadurch aufgebauten Schildpunkte lässt er natürlich nicht verstreichen, denn Captain America kann seinen Block in Bonusschaden verwandeln.

Spider-Man – Das lästige Ungeziefer

Agil wie eh und je kann Peter Parker sich mit seinen Spinnennetzen zwischen Gegnern hin- und herschwingen und sie festsetzen. Damit eignet er sich besonders gut, um kleine Fische auszuschalten, während sich sein Team um die großen Jungs kümmert.

Dass Spider-Man Umgebungsangriffe ausführen kann, ohne dafür Heldenmut zu verbrauchen, hilft ihm ebenfalls dabei, das Schlachtfeld sauber zu halten.

Mit seinen Netzen ist Spider-Man überall auf dem Schlachtfeld anzutreffen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Helden der Midnight Suns

Wo sich die Avengers größtenteils auf ihre Superkräfte verlassen, bringen die Midnight Suns ihre Magie mit ins Rennen:

Blade – Der Vampirjäger

Der Vampirjäger und Halbvampir weiß, wie er seinen Gegnern zusetzt und das zu seinem Vorteil nutzt. Mit seinen Schwertern und Schusswaffen richtet er bei seinen Gegnern verheerenden Schaden an.

Um diesen Schaden zu unterstützen, nutzt Blade eine Vielzahl von Lebensraub- und Blutungseffekten, die Schaden über Zeit verursachen und mit dem richtigen Einsatz sogar Aktionen erstatten können.

Mit Schwertern, Schusswaffen und Holzpflock bewaffnet vernichtet Blade jeden Gegner, der sich ihm in den Weg stellt. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Nico Minoru – Die Königin des Zufalls

Dank des Stab des Einen kann Nico das Schlachtfeld zu ihren Gunsten manipulieren. Als Unterstützerin generiert sie viel Heldenmut und kann ihre Verbündeten im Kampf stärken.

Der Stab des Einen bringt jedoch den Nachtei mit sich, dass ihre Angriffe mit einem unkontrollierbaren Zufallsfaktor versehen sind. Dafür kann sie damit sehr hohen Schaden anrichten, wenn das Glück ihr hold ist.

Der Stab des Einen lässt Nico Minoru mächtige, aber auch zufällige Effekte wirken. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ghost Rider – Der Seelenjäger

Der dämonische Motorradfahrer liebt es, seine Gegner ins Jenseits zu befördern. Für seine mächtigen Angriffe opfert er auch gerne einmal verbündete Lebenspunkte.

Glücklicherweise kann er diese zurückholen, indem er die Seelen seiner Gegner aufnimmt. Außerdem erzeugt er Höllentore, die Gegner sofort verschlingen können.

Ghost Rider verfolgt sein Ziel ohne Rücksicht auf (eigene) Verluste. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Magik – Portal-Power

Illyana Rasputina ist die Herrscherin der Portale. Diese kann sie nutzen, um das Schlachtfeld sowie gegnerische Stellungen zu ihren Gunsten zu manipulieren.

Mit ihren Portalen kann Magik das Schlachtfeld kontrollieren. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wolverine – Das Raubtier

Wie ein wildes Raubtier bewegt sich Logan zwischen Gegnern hin und her, um ihnen Schaden zuzufügen. Dadurch zieht er auch ihre Aufmerksamkeit auf sich.

Dank seiner Selbstheilung regeneriert er außerdem Lebenspunkte. Dadurch wird er zu einem agilen Tank.

Gibt es weitere Charaktere?

Neben diesen Helden begegnen euch noch weitere Charaktere, die allerdings nicht im Kampf eingesetzt werden können. Manche werden euch auch auf der Seite des Feindes begegnen.

Zusätzlich wurden bereits diese ** spielbaren Helden als DLC angekündigt:**

Deadpool

Venom

Storm

Morbius

