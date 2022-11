von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 30.11.2022 - 16:12 Uhr)

„Trugschlag“ ist eine sehr nützliche Attacke in Pokémon Karmesin und Pupur. Dieser Angriff lässt dem Gegner nämlich mindestens einen KP übrig. Dadurch ist die Attacke perfekt geeignet, wenn ihr wilde Pokémon schwächen und fangen wollt. Wir erklären euch in diesem kurzen Guide, was ihr tun müsst, um die TM zu kriegen.

Trugschlag ist eine physische Normal-Attacke, die dem Ziel zumindest 1 KP lässt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So bekommt ihr Trugschlag

In der Regel findet ihr auf euren Reisen zahlreiche TMs in gelb leuchtenden Pokébällen in der Spielwelt. Die TM Trugschlag werdet ihr dabei aber vergeblich suchen. Es ist aber dennoch ziemlich leicht sie zu bekommen. Ihr erhaltet sie nämlich als Belohnung von eurem Lehrer Señor Jim, wenn ihr 30 verschiedene Pokémon fangt.

Betretet dazu eure Akademie in Mesalona City und geht in den Biologieraum. Señor Jim steht in der hinteren Ecke und erklärt euch, dass er die Pokédex-App entwickelt hat, die die Schüler nutzen. Für das Vervollständigen des Pokédex könnt ihr bei ihm Belohnungen abholen. Der erste Meilenstein sind 30 verschiedene Pokémon-Arten. Schafft ihr das, schenkt euch Señor Jim die TM057 Trugschlag.

Von Señor Jim erhaltet ihr Trugschlag, wenn ihr 30 verschiedene Pokémon fangt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Trugschlag herstellen

Nachdem ihr eine einmal TM erhalten habt, ist es möglich, weitere gleiche TMs mit der TM-Maschine herzustellen. Eine TM-Maschine findet ihr bei jedem Pokémon-Center. Voraussetzung dafür ist, dass ihr ausreichend LP und die erforderlichen Materialien besitzt. Um Trugschlag herzustellen, benötigt ihr folgende Dinge:

400 LP

3x Zirpurze-Häutungsrest

3x Kamehaps-Kralle

Um die Pokémon-Materialien zu sammeln, müsst ihr Zirpurze und Kamehaps bzw. ihre Entwicklungen bekämpfen. Die beiden Pokémon leben unter anderem in den Anfangsgebieten, sodass ihr die Materialien schnell zusammenbekommen werdet. Den folgenden Bildern könnt ihr die Fundorte der Taschenmonster entnehmen.

Die Karte zeigt euch die Fundorte von Zirpurze. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Die Karte zeigt euch die Fundorte von Kamehaps. (Quelle: Screenshot spieletipps)

