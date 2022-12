von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 01.12.2022 - 14:56 Uhr)

In Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr am Unterricht teilnehmen und verschiedene Kurse belegen. Anschließend könnt ihr in allen Kursen Zwischenprüfungen und Abschlussprüfungen ablegen. In diesem Guide fassen wir die Lösungen für alle Prüfungen für euch zusammen.

Im Unterricht nehmt ihr nicht nur Pokémon-Stoff durch, sondern müsst euch auch mit Sprachen oder Mathe beschäftigen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Kurse freischalten und alle Prüfungsbelohnungen

Wenn ihr eure Akademie in Mesalona City betretet, müsst ihr in der Eingangshalle mit der Frau am Empfang reden, um an einem Kurs teilzunehmen. Jeder Kurs besteht aus sechs Unterrichtsstunden. Nach drei Unterrichtsstunden folgt die Zwischenprüfung und nach sechs steht die Abschlussprüfung an. Nicht alle Kurse sind jedoch von Anfang an verfügbar. Ihr schaltet immer neue Kurse frei, wenn ihr euch neue Arenaorden erkämpft.

Ihr müsst auch im Unterricht immer eine Frage beantworten, wobei die Antwort keine Auswirkungen hat. Aufpassen schadet aber natürlich nicht, da ihr die Fragen auch in den Prüfungen abgefragt werden können. In der Zwischenprüfung müsst ihr 3 von 5 Fragen richtig beantworten, um zu bestehen. In der Abschlussprüfung müsst ihr 4 von 5 richtige Antworten liefern.

Für jede bestandene Zwischenprüfung erhaltet ihr 5x EP-Bonbon S. Für jede bestandene Abschlussprüfung gibt es sogar 5x EP-Bonbon M. Habt ihr alle Abschlussprüfungen erfolgreich absolviert, erhaltet ihr von Direktor Clavel zudem 5x EP-Bonbon L als Geschenk. Den folgenden Tabellen könnt ihr alle Lösungen entnehmen, damit ihr sicher besteht.

Biologiekurs: Zwischenprüfung

Frage Lösung Womit lässt du ein Pokémon aus dem Pokéball, wenn du mit ihm spazieren gehen willst? ZR-Taste Wann und wo kann man Pokémon-Eier finden? A2 Was ist eine wirksame Methode, um Eier warm zu halten? Laufen Was hilft NICHT beim Fangen von Pokémon? Ihnen eine Beere zu geben Was wird benötigt, um Pokémon mit höheren Leveln fangen zu können? Arenaorden

Biologiekurs: Abschlussprüfung

Frage Lösung Wie viele der folgenden Methoden erleichtern das Fangen von Pokémon? Zwei Man kann nur neuen Pokémon begegnen, indem man sie fängt oder tauscht. Falsch Ein Pokémon, das einen Ewigstein trägt, kann sich entwickeln, wenn man einen Feuerstein oder ein ähnliches Item auf es anwendet. Falsch Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, einem Schillernden Pokémon zu begegnen? 1 zu 4.000 Das Pokémon Choreogel hat drei Formen. Falsch

Mathematikkurs: Zwischenprüfung

Frage Lösung Was geschieht mit dem Schaden, wenn man ein Feuer-Pokémon mit der Attacke Aquaknarre trifft? Er wird verdoppelt. Was geschieht mit dem Schaden, wenn man ein Feuer-Pokémon mit der Attacke Rasierblatt trifft? Er wird halbiert. Dir stehen 2.000 Pokédollar zur Verfügung. Ein Pokéball kostet 200 Pokédollar. Wie viele Bälle bekommst du, wenn du dein ganzes Geld ausgibst? 11 Stück Wie hoch ist die reguläre Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen? Etwa 4 % Was geschieht mit dem Schaden, wenn du mit einer Attacke einen Volltreffer landest? Er wird um die Hälfte erhöht.

Mathematikkurs: Abschlussprüfung

Frage Lösung Dir stehen 3.000 Pokédollar zur Verfügung. Ein Superball kostet 600 Pokédollar. Wie viele Bälle bekommst du, wenn du dein ganzes Geld ausgibst? 5 Stück Eine Attacke vom Typ Wasser mit einer Stärke von 100 trifft ein Pflanzen-Pokémon und landet einen Volltreffer. Wie hoch ist ihre Stärke nun? 75 Wie hoch ist die reguläre Wahrscheinlichkeit, mit Steinkante einen Volltreffer zu landen? Etwa 12 % Der zweimalige Einsatz von Schwerttanz erhöht den Angriff um vier Stufen. Was geschieht nun mit dem durch die Attacken verursachten Schaden? Er wird verdreifacht. Wie hoch ist der Multiplikator für die Stärke einer Gesteins-Attacke, wenn sie von einem Gesteins-Pokémon eingesetzt wird, das den Tera-Typ Gestein angenommen hat? 2

Geschichtskurs: Zwischenprüfung

Frage Lösung Wie wird das Gebiet im Zentrum Paldeas genannt? Schlund von Paldea Was soll auf dem Grund von Zone Null schlummern? Ein Schatz Vor wie vielen Jahren begann die Herrschaft des Paldeanischen Imperiums? Vor etwa 2.000 Jahren Wie lange besteht diese Akademie schon? 805 Jahre „Diejenigen, die nach ___ streben, sollen sich an den Orangen Paldeas laben.“ Wissen

Geschichtskurs: Abschlussprüfung

Frage Lösung Wie wird der Schlund von Paldea noch genannt? Zone Null Wie lange besteht diese Akademi schon? 805 Jahre Welcher dieser Gegenstände gehört nicht zu den vier Schätzen aus Paldea Märchen? Der Faltfächer Welches Mitglied des Observationstrupps hielt die Ereignisse der Expedition schriflich fest? Alondo Vor wie vielen Jahren erfand Professor Antiqua/Futurus den Terakristall-Orb? Vor 10 Jahren

Sprachkurs: Zwischenprüfung

Frage Lösung Was bedeuten die folgenden Ausdrücke? Danke Welches der folgenden Wörter bedeutet „lecker“? Delicious Welcher Ausdruck passt nicht zu den anderen? Guten Appetit Was ist der erste Schritt zu einer guten Verständigung Komplimente machen Der Lehrer dieses tollen Sprachkurses heißt …? Salvatore

Sprachkurs: Abschlussprüfung

Frage Lösung Welches der folgenden Wörter bedeutet „lecker“? Delicious Was bedeuten die Ausrücke „I love you!“ und „Je t´aime!“? Ich liebe dich Eine Aufgabe zum Hörverständnis: Welches Gefühl hat Pikachu zum Ausdruck gebracht? Wut Eine Aufgabe zum Hörverständnis: Welches Gefühl hat Pikachu zum Ausdruck gebracht? Freude Der Lehrer dieses tollen Sprachkurses heißt …? Salvatore

Kampfkurs: Zwischenprüfung

Frage Lösung Je höher die Sp-Vert. eines Pokémon ist, desto weniger Schaden erleidet es durch ___. Spezial-Attacken Was hat keinen Einfluss auf den Schaden, den eine Attacke verursacht? Der Name der Attacke Wie viele Trainer nehmen an einem Tera-Raid teil? Vier Womit kann man den Tera-Schild eines Gegners durchbrechen? Terakristallisieren und angreifen Welchen Pokémon-Typ bevorzugt Señora Amura? Kampf

Kampfkurs: Abschlussprüfung

Frage Lösung Mit welchem Anfeuern erhöht man bei einem Tera-Raid Ang. und Sp.-Ang. aller Mitstreiter? Haut rein! Wie nennt man es, wenn Pokémon mit der R-Taste in den Kampf geschickt werden? Auto-Kampf Was muss man tun, um LP zu erhalten? Materialien eintauschen Welchen Level erhalten Pokémon mit zu hohem Level bei Link-Kämpfen mit Strengen Regeln? Lv. 50 Dürfen bei Link-Kämpfen mit Normalen Regeln in einem Team identische Pokémon-Arten und identische getragene Items verwendet werden? Ja

Kunstkurs: Zwischenprüfung

Frage Lösung Was erscheint bei einer Terakristallisierung über dem Kopf eines Pokémon? Terakristall Wenn die Antwort auf Frage 1 die Form einer Blume hat, welchen Typ hat dann das Pokémon? Pflanze Welche Form haben fast alle Schneeflocken? Hexagon Wo befindet sich das Restaurant, in dem man den Tera-Typ eines Pokémon ändern kann? Mesclarra Woran erkennt man, ob etwas „schön“ ist? Es gibt keine korrekte Antwort.

Kunstkurs: Abschlussprüfung

Frage Lösung Wie heißt das Lokal, in dem man den Tera-Typ eines Pokémon ändern kann? Schatzstube Wie heißt das Meisterwerkt des Künstlers Colzo, das wir im Unterricht besprochen haben? Sonnflora am Wendepunkt Wie viele Wasserfälle gibt es unter den Zehn Wundern Paldeas? Zwei Was ist der Name eines berühmten Anblicks, der zu den Zehn Wundern Paldeas zählt? Fermanca-Lichtermeer Hat ein Pokémon kein Zeichen, wenn du ihm begegnest, kann es auch später keins erhalten. Falsch

Hauswirtschaftskurs: Zwischenprüfung

Frage Lösung Welchen Effekt hat ein Picknick nicht? Steigerung der Initiative Was wirkt sich auf die durch Essen entfalteten S-Kräfte aus? Zutaten und Würzmittel Welche Beere füllt beim Verzehr die KP eines Pokémon auf? Sinelbeere Helge möchte, dass sein Pokémon im Kampf eine Sinelbeere eigenständig einsetzt und gibt sie ihm deshalb zum Tragen. Geht er richtig vor? Ja Wenn alle Attacken eines Pokémon keine AP mehr haben, kann es vor Frustration nicht handeln. Ist das korrekt? Nein

Hauswirtschaftskurs: Abschlussprüfung

Frage Lösung Welche S-Kraft erhöht die Chance darauf, Schillernden Pokémon zu begegnen? Schillerkraft Welchen der folgenden Effekte bringt die Eikraft NICHT mit sich? Schlüpfende Pokémon sind stärker. Wie kann man leicht die Wirkung einer S-Kraft steigern? Indem man mit anderen Essen zubereitet. Was sollte ein Trainer nutzen, wenn sein herzallerliebsten Pokémon schmutzig sind? PokéClean Sehen die Regeln der Akademi es vor, dass stets die zur Jahreszeit passende Uniform getragen werden muss? Nein

