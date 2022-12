von Josua Schneider (Dienstag, 13.12.2022 - 10:00 Uhr)

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion ermöglicht euch, jederzeit shoppen zu gehen. Allerdings müssen die Läden dafür erst freigeschalten werden. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr die Shops freischalten könnt und was sie euch anbieten.

„Was kann ich ihnen anbieten?“ - In Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion müsst ihr nicht extra zu einem Shop laufen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wie funktionieren Shops in Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion?

Anders als in vielen anderen Spielen stehen euch die Shops in Crisis Core Reunion jederzeit im Menü zur Verfügung. Ihr könnt also immer eure Vorräte aufstocken, solange euch dabei die Gil nicht ausgehen.

Um einen Laden zu nutzen, müsst ihr ihn jedoch erst freischalten. Danach steht er euch zum Einkaufen zur Verfügung.

Im Menü „Einkaufen“ könnt ihr jederzeit shoppen gehen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Fundorte der Shops in Crisis Core Reunion

Die meisten Shops schaltet ihr frei, indem ihr sie in Missionen und Truhen findet. Ihr könnt diese 16 Läden finden:

Name des Shops Fundort Shinra-Kiosk Zu Beginn des Spiels S 8 Materia-Laden Abschluss von Mission 6-2-1 S 5 Materia-Laden Abschluss von Mission 6-2-3 S 6 Accessoire-Laden Abschluss von Mission 6-2-6 Sektor 7-Geschäft Abschluss von Mission 4-4-3 Agentenbedarf Von Cissnei nach ihrer Rettung in Kapitel 3 Geheimagentenbedarf In einer Truhe in Gongoga (nach der Cutscene mit Cissnei) Schildkrötenparadies Abschluss von Mission 4-3-6 Wutai-Schwarzmarkt Abschluss von Mission 4-2-6 Gongaga-Handelshaus Abschluss von Mission 2-3-1 Nibel-Accessoires Abschluss von Mission 6-4-4 Junon-Souvenirs Abschluss von Mission 2-4-1 Knochendorf-Händler Abschluss von Mission 7-5-3 Mythril-Minenhandlung Abschluss von Mission 2-4-5 Duo-Versand Abschluss von Mission 9-3-3 Schatten-Versand Abschluss von Mission 9-5-4

Um alle Missionen freizuschalten, empfehlen wir uns ebenfalls einen unserer Guides.

Im Folgenden findet ihr die Angebote aller Läden.

Angebot des Shinra-Kiosk

Der Shinra-Kiosk für alle Mitarbeiter bietet euch grundlegende Heilgegenstände:

Heiltrank

Äther

Soma

Allheilmittel

Angebot des S 8 Materia-Ladens

In diesem Laden erhaltet ihr Heil- und Buff-Materia:

TP-Boost

MP-Boost

FP-Boost

Subvita

Subspirit

Angebote des S 5 Materia-Ladens

In diesem Shop gibt es Buff- und Debuff-Materia:

ATK-Boost

VIT-Boost

MAG-Boost

WIL-Boost

Gift

Stille

Angebote des S 6 Accessoire-Ladens

Der Accessoire-Laden bietet Armbänder an:

Bronzereif

Bronzearmband

Chocobo-Armband

Manschette

Schutzweste

Ohrringe

Amulett

Angebote des Sektor 7-Geschäfts

Im Geschäft erhaltet ihr verschiedene Ausrüstungsgegenstände:

Feuerring

Feuerreif

Eisring

Eisreif

Blitzring

Blitzreif

Drachenarmband

Zauberarmband

Elementklinge

Diebeshandschuhe

Mog-Talisman

Megatrank

Angebot des Agentenbedarfs

Der Laden der Turks bietet grundlegende Materia und Schutzgegenstände:

Feuer (Materia)

Eis (Materia)

Blitz (Materia)

Vita (Materia)

Medica (Materia)

Analyse (Materia)

Sternenanhänger (Ausrüstung)

Weißer Umhang (Ausrüstung)

Stirnband (Ausrüstung)

Angebot des Geheimagentenbedarfs

Der verbesserte Laden der Turks bietet euch starke Elementarmateria, Heilung und DBW-Materia:

Feuga

Eisga

Blitzga

Achtstreich

Sturmangriff

Luftschlag

Meteorschauer

Heilwelle

Glückssterne

Supertrank

Angebot des Schildkrötenparadieses

Im Paradies gibt es starke Materia:

Feura

Eisra

Blitzra

Vitra

Regena

Barriere

Magiebarriere

Bann

Sprint

Angebot des Wutai-Schwarzmarkts

Auf dem Schwarzmarkt erhaltet ihr mächtige Materia:

Seismos

Höllen-Feuga

Höllen-Eisga

Höllen-Blitzga

Subvita-Klinge

Stark-Subvita

Aero-Subvita

Zustandsangriff

Zustandsschutz

Elementangriff

Elementschutz

Feuga-Klinge

Eisga-Klinge

Blitzga-Klinge

Angebot des Gongaga-Handelshauses

Das Handelshaus bietet euch Ausrüstungsgegenstände an:

Karbonreif

Runenarmband

Armband des Meer-Chocobos

Hyper-Reis

Shinra-Protektoren

Hypno-Krone

Tarotkarten

Subvitaga (Materia)

Angebot der Nibel-Accessoires

Die Accessoires umfassen Kampf- und Schutzausrüstung:

Todesimpuls

Giftimpuls

Stilleimpuls

Stoppimpuls

Schockimpuls

Schutzbit

Sternenanhänger

Weißer Umhang

Dämonenbann

Kopfband

Hermesstiefel

Perlenkette

Angebot der Junon-Souvenirs

Die Souvenire beinhalten DBW-Materia des Chocobo-Modus:

Chocobo-Tritt

1000 Nadeln

Todesstoß

Löwenmut

Mogry-Hokuspokus

Utensilienraub

Angebot des Knochendorf-Händlers

Im Knochendorf bekommt ihr hauptsächlich DBW-Materia des Beschwörungsmodus:

Feuer der Hölle

Mega-Flare

Zantetsuken

Lebensflamme

Exa-Flare

Graviga (Zauber-Materia)

Angebot der Mithril-Minenhandlung

Die Minenhandlung stattet euch mit Schutzringen aus:

Lunaband

Leuchtband

Schutzring

Elfenring

Verdrehtes Kopfband

Angebot des Duo-Versands

Fürst Duo versorgt euch mit Angriffs- und Schutzgegenständen:

Lodereif

Aurorareif

Zeusreif

Geleitwache

Schützenauge

Drachenarmband

Zauberarmband

Elementklinge

Angebot des Schattenversands

Dieser geheimnisvolle Versand bietet euch die seltenste Ausrüstung und Materia an: